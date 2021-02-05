法院誤判「被死亡」 法國女子需證明自己還活著

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 讓娜·普尚

「我的問題是，我被宣告已經死亡，」讓娜·普尚（Jeanne Pouchain）說。

這雖然聽起來難以置信，但這確實發生在讓娜身上，她今年58歲，住在法國里昂附近。

她的身份證和駕照不再有效，社會保險號碼被取消，健康保險也終止了。「我死了，對法庭是這樣，對政府機構是這樣。」她說。

她接受當地電視台採訪還表示：「我不再出門了，因為我不知道如果我出現什麼問題，然後被捕，會發生什麼。如果我需要買雜貨，我會低下頭或者在快關門的時候去，或者迅速買完，只買幾樣東西。」

「我的丈夫購物，我不敢像過去那樣開車了。我早上醒來，然後迫不及待地想要這一天結束。」

這不是最近的問題，讓娜在政府記錄中已經去世3年了。

去世還是在世？

你可以想象，讓娜發現自己在官方記錄中死亡是一件非常震驚的事情。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 讓娜

「通過里昂上訴法院的判決，我發現我已經去世，」讓娜說。

「法庭的法警來了，他們告訴我讓娜·普尚已經離世。」法庭工作人員有兩封信，一封給她的丈夫，一封給她的兒子，「在閲讀這些文件時，我意識到，事實上我已經死了。」

法庭判決

問題似乎源於讓娜被一名前僱員起訴時。讓娜曾經經營過一家清潔公司，近20年前一名前員工因失去工作尋求賠償。這起案件在法國的法律系統審理了多年，直到2017年里昂一家法院裁定必須賠償損失，並稱讓娜去世了。

讓娜稱，她從未收到過聽證會傳票，因此無法對財務或她已故的說法提出異議。結果，她不僅在法律意義上已經「死亡」，她的丈夫和兒子還被要求向這位前僱員支付1.7萬美元的賠償。

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裁定的結果造成的影響不僅是財務上的。「一切都像在戰場，」她說，「我不再出門，我盡可能待在家裏。」

「有人按門鈴時，我躲起來，因為我害怕，我不知道還有什麼壞消息。」

「復活」

三年多過去了，讓娜仍在試圖說服法國行政系統在法律上把她「復活」。「我希望國家歸還我的身份，我的身份被拿走了，我想拿回我的生活、家庭、丈夫和兒子，還有我的社交圈。」

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上周，法院舉行了公開聽證會，她的律師指控法國司法部門偽造記錄。讓娜的法律團隊必須證明，早前稱讓娜逝世的法庭文件無效，以推翻早前時候稱她已經死亡的判決。

「最重要的是證明我還活著，證明我還存在，」她說。

為什麼「被去世」？

沒人能確切說明這一切是怎麼發生的。

讓娜的律師西爾萬·科爾米耶（Sylvain Cormier）接受法新社採訪時表示：「前僱員在沒有提供任何證據的情況下說，普尚女士已經死了，而且所有人都相信了她。」

「沒人檢查過，」他補充說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 讓娜收到的信件稱，她已經去世

這名前僱員沒有公開說話，但其律師指讓娜與自己「被去世」有關。

他們聲稱，讓娜裝死是為了避免訴訟，包括拒絶回復法庭信件。雙方對事件說法存在爭議。

不管誰有責任，有一件事很清楚：讓娜還活著。

讓娜也有一些好消息。一家政府機構告訴她，他們不再將她列為「去世」，但也沒有將她標記為「在世」。