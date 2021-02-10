對新冠變異病毒效力有限：南非叫停推廣牛津－阿斯利康疫苗

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 南非有近150萬新冠病例，自疫情爆發以來，已造成4.6萬多人死亡。

一項研究顯示牛津－阿斯利康公司的新冠疫苗對變異的新冠病毒預防效果「令人失望」後，南非政府叫停推廣該款疫苗。

科學家表示，南非90%新發新冠病例由變種病毒引發。該試驗涉及約2000人，試驗發現該疫苗對輕度和中度病症提供「最低限度保護」。但專家希望該款疫苗能有效預防重症出現。

南非有近150萬新冠病例，自疫情爆發以來，已造成4.6萬多人死亡，這一數據高於非洲大陸任何其他國家。該國已接收100萬劑牛津－阿斯利康疫苗，並凖備開始為人們接種疫苗。

世界衛生組織（WHO）在周一（2月8日）警告說，不要對新冠疫苗的功效下結論。

世衛組織免疫主任凱瑟琳·奧布萊恩（Katherine O'Brien）博士說，牛津－阿斯利康疫苗對南非變種病毒仍有意義，特別是在預防減少住院人數和死亡方面非常可信。

她提及對不同人群和年齡組的不同試驗的評估時說：「如果沒有某種公平的對比環境，無法比對兩種證據。」

奧布萊恩博士強調，世衛組織專家小組對繼續在發現變種病毒的地區使用疫苗的問題上持「非常積極的態度」，但隨著疫情持續，需要更多數據和信息支撐。

南非衛生部長木赫茲（Zweli Mkhize）說，南非政府將等待進一步建議，即根據調查結果如何最好地繼續使用阿斯利康疫苗。

他說，與此同時，南非政府將在未來幾周內向民眾提供強生公司和輝瑞公司的疫苗。

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這對重症病例意味著什麼？

該試驗由南非威特沃特斯蘭大學（University of the Witwatersrand，又譯：金山大學）和英國牛津大學的研究人員進行，但尚未經過同行評審。

該試驗的首席研究員馬迪（Shabir Madhi）教授表示，試驗表明，「不幸的是，阿斯利康疫苗對預防輕度和中症病症不起作用」。

馬迪教授說，這項研究還無法調查疫苗在預防更嚴重感染方面的功效，因為參與者的平均年齡為31歲，這個人群並不代表最易出現重症的人群。

馬迪教授稱，該疫苗與強生公司生產的疫苗相似，而強生公司在最近的一項研究中發現，該疫苗在預防嚴重疾病方面非常有效，這表明它仍然可以預防重症出現。

他告訴BBC：「還是有一線希望，牛津－阿斯利康疫苗可能會像強生公司的疫苗一樣，在不同年齡組別對預防嚴重疾病可能會有很好的表現」。

其他專家也希望該疫苗在預防重症方面仍然有效。

牛津大學疫苗主要開發者莎拉·吉爾伯特教授（Sarah Gilbert）周日（2月7日）告訴BBC：「我們從其他疫苗開發者那裏看到，他們的疫苗對一些變異病毒的療效降低。看起來我們可能不會減少病例總數，但它對防止死亡，減少住院人數和嚴重疾病仍有作用。」

她說，開發人員很可能在今年晚些時候會研發出針對南非變種病毒（也稱為501.V2或B.1.351）的疫苗版本。

英國的部長們試圖讓公眾對牛津－阿斯利康疫苗的有效性感到放心。英國疫苗部長納齊姆·扎哈維（Nadhim Zahawi）說，這款疫苗在英國似乎對顯性變異體有很好的效果，而英國衛生部長愛德華·阿爾加（Edward Argar）說，「沒有證據」表明該疫苗不能有效預防嚴重疾病。

莫多納（Moderna）公司的早期結果表明，其疫苗對南非變種病毒仍然有效，而阿斯利康公司則表示其疫苗對去年年底在英國首次發現的變種病毒提供良好的抵禦作用。

早期結果還表明，輝瑞生物技術公司的疫苗可以抵禦新的變異體。

不應急於下結論

BBC健康事務記者尼克·崔格（NIck Trigger)

病毒會變異，所以發生這種情況並不奇怪。

南非發現的變異體改變了疫苗所針對的病毒部分。這意味著迄今為止生產的所有疫苗都可能受到某種影響。

在南非進行的諾瓦瓦克斯（Novavax）和詹森（Janssen）疫苗的試驗顯示，疫苗對這種變異病毒的有效性較低。目前這兩種疫苗都已提交給英國監管機構審批。

因此，關於牛津－阿斯利康的消息並不是突如其來。

根據報道，它現在只有「最小」預防效果的事實令人擔憂，其他疫苗對南非變種病毒的有效性在60%左右。但我們應小心，不要急於下結論。該研究規模較小，因此對研究結果的信心有限。

更重要的是，疫苗仍有希望預防嚴重疾病和防止病人住院治療。

這再一次說明，這場大流行不會隨著一次宇宙大爆炸而結束。疫苗很可能必須改變，以跟上病毒的步伐。

進展將呈漸進式。但疫苗仍然是解決這一問題的出路。

我們對這種病毒變異體有什麼了解？

南非變種帶有變異，似乎使其更具傳染性或更易傳播。

然而沒有證據表明它讓絶大多數感染者產生更嚴重疾病。與原始版本一樣，老年人或有重大潛在健康狀況的人風險最高。

至少還有20個國家，包括奧地利、挪威和日本，都發現這種由變異體引發的病例。

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分析

BBC南非記者普拉扎·菲拉尼（Pumza Fihlani）

針對牛津－阿斯利康公司150萬劑疫苗對11月在這裏首次發現的新變種沒有像專家所希望的那樣有效的消息，許多南非人對此感到震驚和失望。

雖然現在出現更多問題，而不是現成的解決方案，南非衛生官員傳遞的信息是，一切都沒有功虧一簣。他們相信，疫苗可能仍然有效地預防嚴重疾病，並在一定程度上減少需要住院治療的人數。

這對於一個約80%的人口無力承擔私人醫療費用，只能依靠國立醫院的國家來說非常重要。但這些醫院目前已不堪重負。

那麼現在有什麼計劃呢？南非衛生部長表示，他們將向當地科學家請教如何重新利用疫苗，以獲得最大效益。

有人建議給老年人和有併發症的人注射疫苗可能會有用。