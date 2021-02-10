泰國蝙蝠攜帶冠狀病毒 科學家推測可能遍及亞洲各地

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 蝙蝠可能是多種病毒的宿主（GETTY IMAGES）

科學家發現，和新冠病毒疾病有關的冠狀病毒有可能在亞洲多個地方都出現的蝙蝠身上傳播。

2019年新冠病毒疾病（Covid-19）是由一種被稱為「嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒2」（Sars-CoV-2）的病毒引起的，科學家在泰國東部一個野生動物保護區內的蝙蝠身上發現和這種病毒非常接近的一種冠狀病毒。

研究人員推測，在亞洲多個國家和地區出現的蝙蝠身上，也都可能有類似的冠狀病毒。

他們相信，這可能讓同一類型的冠狀病毒遍及一個範圍廣達4800公里的地方，包括日本、中國和泰國。

在科學期刊《自然-通訊》（Nature Communications）上面發表的文章說，科學家採樣的地點（只在泰國採樣）和數量可能有所限制，但是他們相信「和Sars-CoV-2具有高度遺傳相似性的冠狀病毒在許多亞洲國家和地區的蝙蝠身上都看得到」。

過去的研究顯示，Sars-CoV-2病毒從動物身上出現，最有可能是蝙蝠，然後再傳播到人類身上。

但是病毒凖確的起源仍然未知，世界衛生組織的專家在初步的調查之後也無法確定。

新加坡大學研究學者王林發領導的團隊在泰國東部的一處人工洞穴的菊頭蝙蝠身上找到和Sars-CoV-2非常接近的冠狀病毒。

他們找到的被稱為「RacCS203」的冠狀病毒，和Sars-CoV-2病毒的遺傳基因組有高達91.5%的相似度。

它和另一個同一類型的冠狀病毒「RmYN02」也非常相近，後者可以在中國雲南的蝙蝠身上找到，而且和Sars-CoV-2病毒的遺傳基因組有高達93.6%的相似度。

研究團隊人員分別來自於泰國、新加坡、中國、澳大利亞和美國，他們採集蝙蝠以及泰國南部走私穿山甲身上的抗體進行研究。

研究團隊表示，這些抗體足以讓病毒失效，進一步證明了和新冠病毒疾病有關的冠狀病毒正在東南亞傳播。

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）的希伯德（Martin Hibberd）教授表示，這個發現確定了蝙蝠和病毒的廣泛分佈，也許包括了目前新冠疫情的最初起源。