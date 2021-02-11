氣候變化：新冠疫情封鎖減少人類噪聲破壞海洋環境

圖像來源，Wegner Institute 圖像加註文字， 聲音是海洋生物生存的基本生存之道。人類活動噪音嚴重干擾了海洋生物的生存。

科學家們發現，來自航運、建築、聲納和地震調查等人類製造的噪音正在破壞海洋大自然聲音環境。

新冠疫情肆虐全球之際，科學家們卻發現了修補被人類破壞的海洋聲音環境的重要性。

他們找到了大量證據，揭示了人為噪音對海洋生物造成的傷害。

現在沙特阿拉伯阿卜杜拉國王大學任教的海洋生物學家卡洛斯·杜阿爾特教授領導了這項研究。

他和他的同事在《科學》期刊上發表論文指出，聲波可以穿越海洋數千英里。

杜阿爾特教授表示，人類已經讓海洋生物的棲息地退化，使一些海洋物種走向瀕危。

他說，人類已經用自己製造的噪聲壓倒了原來健康海洋的自然聲音。

杜阿爾特教授告訴BBC新聞說，海洋有著自己獨特的自然聲音環境。聲音是海洋生物生存的一條基本生存之道，餵養、導航、溝通和社交交流都離不開聲音。

數十年來，對海洋聲音的大量研究都集中在海洋哺乳動物身上，如座頭鯨，它們用複雜而神秘的歌曲進行交流，可以傳到很遠的距離。

上百年來，世界各地每年都會發生多起鯨魚擱淺事件，雖然具體原因仍眾說紛紜，但海洋科學家稱可能是鯨魚的回聲定位系統遭到了破壞。

科學家們研究發現，目前海洋深處的海水吸收聲波的能力比工業化時代前已減弱40%。不僅大型魚類受到影響，小魚蝦也受到衝擊。

圖像來源，Alamy 圖像加註文字， 科學家們幾十年來一直在研究海洋自然聲音環境與海洋生物的關係，收集噪音危害污染海洋環境的證據。

但杜阿爾特教授表示，有證據表明，即使是新孵化的魚幼蟲，在茫茫海洋中漂流時，現在也聽不到家的呼喚了。

他介紹說，科學家們現在知道，海洋裏這些微小的幼蟲都可以聽到來自它們的棲息地的呼喚，並跟隨著這種聲音。

但他說，現在它們已經不再能聽到這種呼喚了。

來自倫敦動物學會的海洋科學家希瑟·科爾德維博士指出，水下世界有著海洋動物以各種方式相遇、問候、繁殖和使用聲音的一個複雜環境。

她補充說，這是一個重要但被長期忽視的領域，它構成了一個健康的海洋環境。

圖像來源，Victoria Gill 圖像加註文字， 即使是最原始的海洋環境的聲音環境也因人類活動而被改變。

但科學家們指出，因為新冠疫情導致全球封鎖，卻揭示了海洋 噪音污染問題能夠快速、輕鬆地得到解決的辦法。

杜阿爾特教授說，2020年，當60%的人類因為新冠居家封鎖無法出行後，海洋中人類的噪音水平降低了20%左右。

這種相對有限的噪聲減少足以讓科學家們進行一輪觀察。

他指出，那些最容易觀測到的一些大型海洋哺乳動物在新冠疫情封鎖期間重新出現在在海岸線和海洋水道附近，它們已經有好幾代沒有出現過這種情況了。

圖像來源，Michelle Havlik 圖像加註文字， 潛水員記錄海洋聲音環境。

這表明，對付這種海洋中人類製造的噪音是恢復海洋健康環境比較容易做到的事情。

杜阿爾特教授表示，相比起氣候變化和塑料污染將是漫長而痛苦的復蘇之路，恢復海洋聲音環境的健康狀態似乎沒有那種困難。