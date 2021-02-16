比爾蓋茨的環保藍圖：「解決新冠疫情比氣候變化容易」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 比爾﹒蓋茨稱要致力把碳排放歸零（英文）

510億和0：美國富翁比爾﹒蓋茨（Bill Gates）說你需要認識這兩個與氣候有關的數字。

這位微軟公司創始人說，解決氣候變化問題將會是「人類歷來做過最大的奇蹟（the most amazing thing humanity has ever done）」。

他說相較之下，結束疫情「非常、非常簡單」。

蓋茨先生的新書《如何避免氣候災難》是一本應對全球暖化的指引。

上周他對我說，不要低估這個挑戰的規模。

「我們從來都沒有經歷這種轉變，我們在說未來30年要做的事情，這是史無前例的。」

510億，是每年全球溫室氣體排放的噸數，0是我們需要達到的數字。

蓋茨先生把焦點放在科技如何幫到我們達到目標。

可再生能源例如風力、太陽能等，幫助我們發電時去碳化，但他指出，這只佔整體排放的30%。

我們要把剩下的70％排放去碳化，這些排放來自鋼材、水泥、交通系統、肥料生產等等。

我們暫時也沒有良方去解決每一個行業中碳排放的問題。

「政府要主導」

蓋茨先生說，答案在於致力創新的程度要達至前所未見的程度。

他認為，這要由政府開始。目前，經濟系統並沒有就使用化石燃料徵收真正的成本。

圖像來源，Getty Images

許多用戶並未就破壞環境支付足夠的補償，這些污染可以來自汽車使用的汽油，或是家中用燃或天然氣發電。

「現在，你並沒有見到你釋放二氧化碳所造成的痛楚。」

所以你說政府應該介入。

他說：「我們需要以價格調整，去告訴私人企業，我們需要綠色產品。」

他指出，這是需要政府在科研投放巨額投資，也要支持市場去發展新產品和技術，以助其調低價格。但蓋茨先生在把微軟變成科技龍頭時，經常批評政府監管會阻礙創新。

他現在要求政府介入，他是否賺夠了？

蓋茨回應表示，他支持「政府在公義、教育、科研、道路上的基本角色」。

在氣候變化的問題上，蓋茨表示如果全球政府沒有共同努力，那些特別是住在赤道的人們，就無可能避過災難。

他特別說，美國的共和黨要承認應對氣候變化的重要性。他說，這需要「30年持續的推動」，「如果市場沒有收到持續清晰的信號，企業很難完全改變實體建設。」

誰是比爾﹒蓋茨？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 比爾﹒蓋茨夫婦1994年創立慈善基金會。

1975年共同創辦微軟

福布斯富豪榜中排行第四，估計身家達1.24萬億美元

與太太在1994年開始成立慈善基金會捐贈近500億美元。

在2008年從微軟退下來專注慈善事業

目前專注全球衛生及發展、教育與應對氣候變化

容許私人飛機

只是用少一點東西，例如吃少一點、用少些電和天然氣、較少乘坐飛機等，也不能夠解決問題。

「印度正為人民建造房子，在夜晚提供照明和空調，去令居所更加宜居，」他相信全球需求不會減少。

他認為政治行動更為重要，要求政府去做正確的事情，以大家則以消費者立場向企業發聲。

「如果你買電動車，或是用肉替代品的漢堡、或是使用電動熱泵，你正幫助增加生產這些產品，這可望把價格下降。」

他承認自己仍然過著富豪般的生活。

他使用私人飛機，但他強調這是用生物燃料發電，即是用植物製作的燃料。

「你知道嗎，我的飛行燃料是要付上一般燃料的三倍價錢，每年我要用超過700萬美元。」

他早前參與30億美元的競投爭奪戰，購買最大的私人飛機服務公司「Signature Aviation」。

被問到他剛剛才寫了一本講避免氣候災難的書，就買一間飛機公司是否恰當？

「我不認為，取消所有飛行活動是合理的，」他說，「這種強迫的手段不會帶領我們解決問題。」

蓋茨說答案在於「哪一種飛行燃料可以不會貴很多，又可以零排放，這可能是生物燃料，電子燃料，或是使用綠色氫氣作為飛機的動力」。

適當時機

蓋茨先生在新冠病毒陰謀論者中，被視為惡魔的角色。

他被指控在神秘實驗室炮製病毒，這是一個全球精英想把全球人口下降的計劃，同時以打疫苗之名，在人民的體內安置晶片施以追蹤和控制。

他被問起時笑了起來。

「為什麼我要追蹤人們？你知道，我對他們去哪兒不感興趣。」

他目前把慈善的努力放在應對發展中國家的衛生問題上。

他告訴我，他已經習慣別人在他於雞尾酒會時大談結核病和瘧疾感到沉悶，他說真正的改變來自於「傳染病工作的普遍模糊性」。

他說他擔心在氣候問題上發聲會引發同類的爭議。

「我不希望這影響到我在小兒麻痺症及瘧疾問題上發聲，」他解釋，但他說他感到是時候發表他有關應對氣候變化的計劃。

他表示，他希望把他的建議能夠成為綠色經濟刺激方案的一部分，並希望今年11月在英國格拉斯哥舉行的氣候會議，能讓各國共同討論。

他相信，我們正處於氣候辯論的關鍵時刻。他形容年輕一代經過了「道德的反思」認為要在這議題上推動改變。

「現在我們要繼承這份能量，確保這能針對政策上作出改變。」

他警告這並不容易。這要全球每年持續高度關注。

他說希望「我們能有點幸運」，成功突破研發新技術去解決目前困難的範疇。但他很樂觀，認為人類可以避免氣候變化最壞的影響。