新冠疫苗：世界各地和你所在地方疫苗接種進展到什麼程度？

新冠疫苗大規模接種正在世界各地鋪開。不少國家和地區按年齡確定先後順序，有些還設定了接種目標。不過，其它國家和地區情況並不是那麼清晰。

群體接種新冠疫苗事關生與死。這個過程涉及到複雜的科學研發、跨國公司的參與、各國、各級政府的承諾和食言、大量監管機制和政策，以及官僚體系的繁文縟節。

所有這一切都意味著，新冠疫苗接種的全球普及不可能一帆風順。

經濟學人智庫（EIU）全球預測部負責人阿迦瑟·德馬雷斯（Agathe Demarais）的團隊對新冠疫苗全球接種這個課題做了全面研究。

他們分析了全世界疫苗產能，以及醫療服務基礎設施，評估在現有條件下是否能滿足群體接種疫苗的需要、不同國家和地區的人口和財力因素。

這項研究的發現中有不少似乎印證了可以預見的貧富分隔線。英國和美國目前疫苗供應充足，因為它們有足夠的財力投入疫苗研發，從而在全球居於領先地位。

諸如加拿大和歐盟等發達世界成員則落後於英美。

絶大多數低收入國家還沒有開始普及疫苗接種，但在介乎貧富兩端之間的中間地帶，也有一些出人意料的情況。

下面是全球疫苗接種進展實時動態圖。

全球疫苗接種進程 Asset 2 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 在下面鍵入國家或區域名稱，查詢疫苗接種進程 無疫苗接種數據。在有些情況下，宣佈疫苗接種開始與獲得實際數據存在時間差。

加拿大決定從歐洲藥廠採購疫苗，以防美國特朗普政府發佈疫苗出口禁令導致意外，但看來這一步棋下錯了。

歐洲的藥廠也在為供應鏈問題糾結。近期出口禁令的威脅來自歐盟，而不是美國。

德馬雷斯說：「只要歐洲市場疫苗供應短缺，我認為加拿大大量進口疫苗幾乎沒有可能。」

也有些國家的情況比預期的要好。比如塞爾維亞的疫苗接種比例在歐盟名列前茅，原因除了群體接種計劃效率高，還得益於「疫苗外交」 — 中國和俄國為了在東歐擴大各自的影響展開的角力。

塞爾維亞已經獲得中俄兩國的疫苗。在實際接種過程中，大部分人注射的是中國國藥疫苗。這也意味著將來如果需要後續追加注射，通常還會用中國疫苗。

阿聯酋也相當依賴中國，接種大部分用國藥疫苗，而且正在建國藥疫苗生產基地。

德馬雷斯說：「中國帶來生產設施和技術工人，所以中國在阿聯酋的影響將會長期持續。另外，接受方政府將來如果想對中國說『不』的時候，會發現處境非常微妙、複雜。」

但是，在疫苗研發和生產領域佔據全球領先地位的國家，本國民眾未必優先得到接種。

EIU的研究預計，中國和印度作為世界新冠疫苗生產大國，自己國內的接種普及率可能在2022年底達到充分的標凖。主要原因是兩國人口巨大，而醫療從業人員短缺。

圖像加註文字， EIU 又譯經濟學人智庫

印度的疫苗生產成功故事的主角當屬一個名叫阿達爾·普納瓦拉（Adar Poonawalla）的人。他的公司，印度血清研究所（Serum Institute of India ) 是當今世界最大的疫苗廠商，也是印度兩大疫苗供應商之一，同時還向巴西、摩洛哥、孟加拉和南非出口。

普納瓦拉現在擔心的是全球疫苗產能不足以滿足需求。他認為至少在2021年第二季度前，疫苗供應不會顯著增加。

疫苗產能擴大、產量提高需要時間，他說，即便SII也沒有可以點石成金的魔術棒。

普納瓦拉之所以領先同儕，是因為他2020年3月就開始興建生產車間，儲存化學材料和玻璃瓶等必需品。

疫苗的生產過程要求很高，許多環節可能出錯。現在才開始投產的疫苗廠商，第一批產品下線估計要到幾個月之後。同樣，針對變異毒株的追加疫苗的生產也同樣需要時間。

普納瓦拉表示，他生產的疫苗優先供應印度，然後通過世界衛生組織（WHO）、全球疫苗聯盟計劃（Gavi）和CEPI 中心共同倡導的Covax計劃向非洲提供。

根據Covax計劃，買不起疫苗的國家可以通過一項特殊基金免費獲得疫苗，其他國家需要付錢購買，但理論上講，通過集體議價談成的價格比各國單獨跟藥廠採購拿到的價格要低。

Covex 疫苗付運計劃從2021年2月下旬開始。不過，這個計劃現在受到影響，因為參與國中有不少還在單獨跟藥廠談判。

普納瓦拉說，非洲大陸上每一個國家的領導都跟他聯絡過，希望單獨獲得疫苗供應。Covex 談成的價格是每劑4美元。

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德馬雷斯對Covax 最終能夠取得的成效不是非常樂觀。即便一切都按計劃順利實施，今年內非洲大陸接種率也只能達到人口的20-27%。

根據她為EIU 所做的預測，部分國家在2023年之前可能無法實現全面接種。有些國家並沒有把疫苗接種作為頭等大事，尤其是年輕人佔人口比例較大，而且感染病例不是特別多的那些國家。

這種情況會帶來的問題是，病毒可以在這些國家殘存、變異、遷徙、繁衍，對疫苗有免疫力的病毒得以自由演變。

當然，情況並非完全悲觀。疫苗生產速度越來越快，但讓全球77億人都接種疫苗，這個規模和挑戰之大，也確實開歷史先河。

德馬雷斯認為，各國政府應該開誠佈公地告訴本國民眾，什麼是可能的，什麼是不可能的。 這不是一件容易的事。如果事實上全面普及接種需要幾年時間，誰能輕易說出這句話？