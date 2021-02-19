美國「毅力號」探測器著陸火星 尋找生命痕跡

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， NASA「毅力號」成功著陸火星 傳來第一張照片

火星上有了新的人類探測器。美國國家航空航天局周四（2月18日）成功讓其「毅力號」火星探測器登陸火星赤道附近的耶澤羅（Jezero）隕石坑。

項目副經理華萊士（Matt Wallace）說：「另一個好消息是我認為航天器的狀態很好。」

當確認著陸成功時，加州美國國家航空航天局任務控制中心的工程師們非常高興。

這個探測器要花至少兩年時間採集當地岩石，尋找過去存在生命的證據。人們認為，在數十億年前，耶澤羅有一個巨大的湖泊。哪裏有水，哪裏就可能有生命。

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 在這張照片中，可以看到探測器機械臂的影子

格林尼治時間20時55分，控制人員收到信號，「毅力號」已經降落，安全抵達火星表面。過去他們可能會擁抱和擊掌，但嚴格的新冠措施讓他們都被玻璃板隔開，他們唯一能做的就是碰碰拳頭。

但興奮還是顯而易見，當兩張圖片傳來時，掌聲還在繼續。圖片是由低分辨率的工程攝像機拍攝的。半透明鏡頭蓋上有灰塵，但能看到探測器前後是平坦的表面。

著陸後的分析顯示，探測器降落在耶澤羅三角洲東南方向約2公里處，該地區是「毅力號」計劃進行調查的地方。

「我們處於一個很好的平坦位置，探測器只傾斜了1.2度，」帶領著陸組的艾倫（Allen Chen）說，「我們成功找到了停靠的位置，並在地面上安全漫遊，我為我的團隊感到驕傲。」

美國國家航空航天局代理局長尤爾齊克（Steve Jurczyk）稱讚了這次登陸稱：「多麼了不起的團隊，他們克服了登陸火星的所有困難和挑戰，還有新冠疫情的挑戰，真是驚人的成就。」

圖像來源，NASA/JPL-Caltech 圖像加註文字， "毅力號"火星探測器

「毅力號」是美國國家航天局發射的第二個一公噸重的火星車。第一個探測器「好奇號」2012年在另一個隕石坑登陸。

控制人員將在接下來數日調試新探測器，檢查其是否有任何系統在顛簸時受損。最重要的是，「毅力號」會在下周左右拍攝很多照片，工程師和科學家希望評估附近的地形情況。

近期的一個目標是進行一項直升機試驗。「毅力號」攜帶了一架迷你直升機，它將嘗試在火星上進行首次動力飛行——你可以將其描述為火星上的「萊特兄弟時刻」。

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 上圖：探測器在距離耶澤羅目標三角洲約2公里處著陸。下圖：探測器的機載計算機成功讓其著陸在最平整的地面（藍色），避開了更危險的地面（紅色）。

在這之後，探測器將前往衛星探測到的巨大三角洲區域。科學家們希望，在耶澤羅三角洲的構造物質中，能發現過去生物的跡象。

「毅力號」將在三角洲底部取樣，然後向隕石坑邊緣移動。衛星探測到的碳酸鹽岩就在這隕石坑邊緣。在地球上，碳酸鹽岩特別善於捕捉生物活動跡象。

「毅力號」擁有一整套設備，可以詳細檢查這些構造，甚至可以用顯微鏡觀察。

為何耶澤羅隕石坑如此有趣？

45公里寬的耶澤羅是以波斯尼亞和黑塞哥維納的一個城鎮命名的。在一些斯拉夫語言中，「jezero」有「湖」的意思，這也解釋了其吸引人之處。

耶澤羅展示了多重岩石類型，包括黏土和碳酸鹽岩，它們可能保存某種有機分子，是生命曾經存在的暗示。特別吸引人的是延火星上古代湖泊岸線上浴缸環狀的沉澱物。 在這些地方， 「毅力號」可以找到類似於地球上被稱為疊層石的東西。

「在一些湖泊中，微生物群和碳酸鹽相互作用，形成了這些大的結構體，這些大的分層土堆，」科學小組成員、普渡大學霍根博士（Briony Horgan）解釋說。

她告訴BBC：「如果我們在耶澤羅看到任何類似的結構，我們將直奔它而去，因為那可能是火星天體生物學極難找到的東西。」

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 從耶澤羅隕石坑發回的第二張照片

「毅力號」發現的最有趣的岩石將被包裝到小管子中留在火星表面。美國國家航空航天局和歐洲航天局制定了一項耗資數十億美元的計劃，計劃在本世紀末將它們帶回來。

這將是一次複雜的行動，涉及第二個探測器、一個火星火箭和一個將耶澤羅標本帶回地球的巨大衛星。但帶回樣本是火星探索的下一步，既合乎邏輯也是必要的。

即使「毅力號」發現了一些看起來像生物標誌的東西，證據幾乎肯定會引起爭議，就像地球上存在古代生命痕跡的說法引起爭議一樣。