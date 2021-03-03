Covax：與窮國分享新冠疫苗的國際行動

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病毒面前人人平等，但防範病毒感染的疫苗，即使研發速度之快創歷史紀錄，仍需國際社會協力才得以向「分配公平」目標靠攏。

富國有財力研發、量產疫苗，也有財力「囤積」，而窮國無力為國民購買足夠的疫苗，造成疫苗接種的旱澇不均。

針對這個現實，國際社會制定了一個疫苗分享方案，Covax，以期盡可能縮小疫苗接種領域的國際貧富差異。

Covax 是什麼?

Covax是世界衛生組織（WHO）2020年4月聯合另外二個疫苗推廣團體共同推出的全球計劃。

計劃覆蓋180多個國家，專業領域包括研發、採購、配送和接種。

取得了哪些進展?

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有些疫苗需要用冰袋保持低溫存儲

Covax計劃2021年2月開始分發疫苗，大部分配送給貧窮國家和中等收入國家。

計劃目標是到2021年底向全球配送至少20億劑疫苗，其中13億運往92個參與計劃的低收入國家，使這些國家能夠接種人口的20%。

Covax 也受到反應不夠及時的批評。

世界衛生組織WHO成員之一的奧地利就認為Covax在疫苗採購合同談判和疫苗運輸方面行動遲緩。

Covax有助於終結疫情?

Covax 疫苗接種分三個階段推廣：第一階段，醫護人員和社會看護照料人員優先，3%；第二階段，65歲以上及有基礎健康問題的群體，20%；第三階段，其他優先群體，20%以上。

有一個限制條件，在Covax計劃捐助國接種率未達到人口20%之前，任何國家獲配送的疫苗數量不得超過20%人口接種所需的劑數。

即便實現了Covax 的目標，專家意見認為屆時達到的免疫程度仍不足以終結新冠大流行。

世衛組織曾表示，終結新冠疫情需要全球至少70%的人口具有免疫力。

按照每年注射20億劑疫苗的速度，需要幾年時間才能為全球78億人口的70%接種。

不過，20億劑疫苗至少可以為一線人員--比如醫護人員、老年人和抵抗力低弱的群體提供一定的保護。

捐助情況

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Covax從二月份開始配送疫苗

英國政府承諾捐資7.34億美元，是捐助最多的國家之一。

俄國和美國屬於少數尚未承諾任何捐助的國家。不過，美國拜登政府已經表示會調整政策，參與計劃。

同時，美國和一些參與Covax計劃的發達國家受到為滿足本國需求囤積疫苗的指責。

對於其他國家，尤其是低收入國家，Covax可能是擺脫新冠疫情危機的唯一途徑。

迄今為止，Covax已經籌集到24億美元資金，但至少還需要46億美元才能達到2021年全球疫苗接種目標。

Covax 的意義

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一般疫苗從研發到推出市場需時十年，但新冠疫苗卻在一年內就面世，到底哪些程序加速了？

新冠疫情已經奪走全球210多萬人的生命。

在世界人口的大部分獲得免疫力之前，生活無法回歸正常。