肺炎疫情：在牀上辦公一年會怎樣

布萊恩·魯夫金

（Bryan Lufkin）

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對很多人來說，在家工作就意味著在牀上工作。從前是穿好衣服去上班，現在變成簡單洗把臉，躲在毯子裏打開電腦就行了。

現在在牀上工作的人數驚人。根據2020年11月的一項研究，在1000名接受調查的美國人中，72%的人表示，他們在疫情期間曾在牀上遠程工作，比疫情開始時增加了50%。十分之一的人報告說，他們「一周的大部分或全部工作時間」（24到40個小時甚至更多）都在牀上度過。年輕職員尤其如此——在英國，18歲至34歲者在家中有合適桌椅的可能性最小，他們在牀上工作的可能性是年長員工的兩倍。

但在家辦公並不僅僅是因為缺少合適的桌椅，許多人只是喜歡舒適和輕鬆的氛圍。在Instagram上，#在牀上工作# 的標籤下有成千上萬張照片，其中很多都是人們穿著睡衣依在牀上，微笑著，還有咖啡，甚至是托盤上的早餐。

但事實上，牀上辦公會引發一系列心理和生理上的健康問題。即使你現在沒有注意到，負面影響可能是永久性的，會在以後的生活中出現。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在牀上趴著工作對你的身體特別不利。

違反人體工程學的噩夢

重要的是，絶大多數人都沒有在家工作這種特權，因此很多人根本沒有合適的工作台，在家工作就等同於在牀上工作。

對另一些人來說，牀上工作簡單舒適，心理阻力最小。畢竟，在疫情期間，人們的工作積極性有史以來最低。人們可能有一張桌子或餐桌來放置電腦，但他們選擇不這樣做。

專家們表示，不管在牀上工作是被迫還是自願，從人體工程學出發，這對身體不好，所以重要的是要改變姿勢，盡可能支持身體的不同部位。

躺在柔軟的牀面上，身體自然下沉，你的脖子、背部、臀部和更多部位都會繃緊。美國最大醫學研究機構梅奧診所（Mayo Clinic）的醫療保健系統工程主管蘇珊·哈爾貝克（Susan Hallbeck）表示：「在牀上工作沒有可能是最佳狀態。」「你的身體真的沒有得到支撐，可以有效進行工作。」

她指出，年輕人尤其容易成為這些壞習慣的受害者，因為他們可能不會馬上感受到這些壞習慣帶來的害處。但疼痛可能突然爆發。過去一年的壞習慣，可能已經對你造成了傷害。這取決於個體情況，但當你變老時，要解決問題可能為時已晚。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在家工作無需與任何人交談就可以輕鬆度過一天，但最好有時打電話給同事或朋友聊聊天。

這些疾病可能包括簡單的頭痛，也可能是背部永久性僵硬，關節炎和所謂的頸椎疼痛。頸椎疼痛是指頸部的骨頭、韌帶和肌肉的疼痛。哈爾貝克說，「持續的壞習慣是最糟糕的。只要你能改正，就應馬上改正。」哈爾貝克說。

她說，如果你不得不在牀上工作，也可以試著挽救，你應盡可能找到筆直坐在椅子上的感覺，並以「平衡姿勢」為目標——也就是說，不要讓你身體的任何一個部位承受太多壓力。

捲起一個枕頭，放在你的下背部以支撐腰部，把枕頭放在膝蓋下，試著把顯示器和鍵盤分開（如果你可以的話），把顯示器放在與眼睛平齊或更高的位置。無論如何都不要俯臥打字，這真的會扭傷你的脖子和肘部。

你還不妨發揮創意，比如用燙衣板當臨時站立式辦公桌。但如果可能，花點錢買些舒適的辦公家具也是值得的。哈爾貝克補充道：「如果你要長時間在家工作」（大多數專家都這樣預測）買一個好的工作台確實值得，即使它非常小。「

損害大腦

在牀上工作一年，不僅有可能損害身體。也可能對你的工作效率和睡眠造成傷害。

「作為睡眠專家，我們建議牀應該只有三個功能：讓你睡覺，做愛或你生病休養。」馬里蘭州約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的神經學副教授和睡眠專家雷切爾·薩拉斯（Rachel Salas）說。

「你在牀上看電視、玩電子遊戲，你的大腦就會開始學習：『哦，好吧，這些活動我們都可以在牀上做。』大腦開始建立這些聯繫，最終變成習慣。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在牀上工作不僅會對身體造成損害，還會在你大腦中形成錯誤概念——使牀與睡眠分離。

這就是專家所說的「睡眠信號」——從本質上說，牀就是用來睡覺的。晚上穿上睡衣是很好的睡眠信號，因為它意味著是時候開始休息了。在牀上刷手機或發送電子郵件都是不健康的。

所以，當你躺在牀上辦公時，筆記本電腦、手機和所有工作需要的發光屏幕和軟件讓你的大腦和身體最終不再把牀和休息聯繫在一起。薩拉斯說，這是所謂「新冠失眠症」（coronasomnia）的一個重要原因，他指的是新冠疫情導致全球失眠和睡眠障礙激增。

薩拉斯補充道：「你實際上是在訓練你的大腦保持警覺，告訴它牀是你靈感的來源，是你的完整工作模式。」「當你試圖放鬆下來睡覺時，你的大腦會說，『等一下，我們在幹什麼?現在是工作時間』。」

這樣持續一年，甚至僅僅一段時間，都可能導致失眠，或染上一種被稱為晝夜節律紊亂的疾病。從長期來看，是提醒我們該睡覺的生物鐘發生紊亂。薩拉斯說，它還會加重你的其它健康問題，比如不寧腿綜合徵（restless leg syndrome）。事實上，身體各部位都需要在睡眠中得到休息。

專家表示，失眠、身體症狀意味著，你的工作效率、創造力或注意力都可能降低，這可能會影響你的工作。

每個人都有問題嗎？

然而，最有害的問題是，所有這些潛在問題可能會在某些在家工作的員工身上出現，而對其他員工則不會。

薩拉斯說：「有些人會肯定地說，這對他們來說不是問題：他們可以在牀上工作，也可以在牀上睡覺。」「他們可以在牀上做任何他們想做的事，不會對他們的睡眠產生負面影響。」

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 睡覺前看手機不利於睡眠。失眠、身體症狀意味著，你的工作效率、創造力或注意力都可能降低，這可能會影響你的工作。

在牀上工作一年或更長時間是否真的對你有害？基因、環境因素、嚴重程度、習慣形成有多長、年齡，所有這些因素都有影響。「這不是劑量對效果的比例關係，」哈爾貝克說。

雖然你不一定能改變或想改變在牀上工作這個狀況，但重要的是要記住，你的身體和大腦此刻可能感覺不到這種影響。但壞影響可能在某一天顯現。「他們現在不會感覺到」，哈爾貝克說，尤其是對在家工作的年輕員工，「隨著年齡的增長，它可能會突然出現。」

在新冠疫情時代，這似乎是另一件需要擔心的事情。如果說這段時期教會了我們什麼的話，那就是，就健康而言，安全總比事後後悔好。「如果你沒有受到任何負面影響，那很好，」薩拉斯說。「但情況可能並不總是這樣。」