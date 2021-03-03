科技巨頭聯手為白宮撰寫報告：美國應啟動人工智能武器研究，對抗中國雄心

利奧·克利昂（Leo Kelion）

BBC科技新聞編輯

圖像來源，Getty Images/Reuters 圖像加註文字， 這份報告由谷歌前首席執行官施密特領導的一個委員會撰寫，供拜登和美國國會議員使用。

一份為美國總統和國會撰寫的官方報告稱，對於一項在全球禁止人工智能（AI）驅動的自主武器系統的呼籲，美國及其盟友應該說不。

報告還警告，俄羅斯和中國不太可能遵守此類禁令及條約。

但批評人士稱，這些提議可能引發一場「不負責任的」軍備競賽。

「制止殺人機器運動」（Campaign to Stop Killer Robots）的發言人諾埃爾•夏基（Noel Sharkey）教授表示：「這份報告令人震驚和恐懼，可能導致人工智能武器的擴散，並讓這些武器決定殺什麼人。」

他還說，「地球上最資深的人工智能科學家已經警告過後果，但他們（報告撰寫者）還堅持己見。這將導致嚴重違反國際法。」

報告反駁說，如果自動武器系統經過適當測試，並授權給人類指揮官使用，那麼它們應該符合國際人道主義法。

圖像來源，NSCAI 圖像加註文字， 與人工智能相關的國家安全委員會投票通過了這份報告。

這些建議由美國人工智能國家安全委員會提出的，該委員會由前谷歌首席執行官埃里克·施密特(Eric Schmidt)和美國前國防部副部長羅伯特·沃克(Robert Work)領導，他們曾在奧巴馬總統或特朗普總統政府任職。

其他成員包括，亞馬遜公司下一任首席執行官安迪·雅西(Andy Jassy)、谷歌和微軟的人工智能首席執行官安德魯·摩爾(Andrew Moore)博士和埃里克·霍維茨(Eric Horvitz)博士，以及甲骨文首席執行官薩弗拉·卡茨(Safra Catz)。

核限制

在這份750頁的報告中，大部分內容集中在如何對抗中國到2030年成為人工智能世界領導者的雄心。

報告稱，美國軍方高級領導人警告，如果中國跳級採用人工智能系統（例如使用蜂群無人機攻擊美國海軍）超越美國，美國可能「在未來幾年失去其軍事技術優勢」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 該報告建議人工智能系統被用於未來大型軍事演習。

報告稱：「國防部長期以來一直以硬件為導向，面向艦船、飛機和坦克，現在正努力向軟件密集型企業邁進。」

「如果我們的軍隊不配備人工智能系統，並設計超越對手的指導思想，他們將被戰鬥的複雜性擊敗，並陷入癱瘓。」

該報告預測，人工智能將改變「軍事事務的方方面面」，並談到競爭對手的算法將在未來勝出的可能。

報告的作者警告，設計糟糕的人工智能系統可能增加戰爭風險，但「在不使用人工智能的情況下防禦配備人工智能的對手，會招致災難」。

不過，報告在核武器問題上劃清了界限，稱這些仍需要總統明確授權。

報告還指出，白宮應該向莫斯科和北京施壓，讓兩國在這一問題上做出公開承諾。

「人才流失」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國軍隊已經在測試各種機器人系統，但大部分人工智能技術只是用於參與計劃和協調行動。

該委員會於2019年3月開始凖備這份報告，這是其最終版本。

報告稱，此前有關人工智能對美國構成國家安全威脅的警告被忽視了，但如果拜登總統和其他政界人士迅速採取行動，仍有「窗口」謀求改變。

但並非所有提議都聚焦於軍事。這份報告提出，到2026年，美國用於人工智能研發的非國防支出翻一番，達到每年320億美元。

其他還建議包括:

創建新機構幫助總統指導更廣泛的人工智能政策

放寬移民法吸引海外人才，包括努力增加中國的「人才流失」

創建新大學培養數字化人才

加速美國情報機構採用新技術

儘管該委員會的成員以個人身份任職，但他們供職的許多公司都曾競標五角大樓和其他政府人工智能合同。這包括一筆交給微軟的100億美元合同，亞馬遜公司曾對此提出過法律挑戰。

芯片應至少領先中國兩代

報告還聚焦於美國需要限制中國製造最先進計算機芯片的能力。

報告稱：「如果潛在對手在半導體領域長期超過美國，或者突然切斷美國使用尖端芯片的渠道，那麼它就可能在戰爭的各個領域佔上風。」

報告建議，美國必須在微電子產品製造能力上至少領先中國兩代。為此，政府需要向在美國本土建立新的芯片製造廠的公司提供巨額稅收減免。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國的芯片產業正在發展，但仍然依賴從國外進口最先進的產品。

報告還說，需要實施出口限制，以防止中國能夠進口製造最先進芯片和最小晶體管所需的光刻機。

報告稱，美國需要與荷蘭和日本政府合作，這兩國的公司專門從事這些工具的研發。

此外，報告還指出，應該強制向中國出口芯片的美國公司證明，其產品沒有被用於「協助人權侵犯」，並應向美國商務部提交季度報告，列出所有向中國銷售的芯片。

此前有指控稱，美國公司英特爾和英偉達的芯片被用於對中國新疆維吾爾族進行大規模監控。

芯片供應緊張局勢

美國總統拜登已下令對美國半導體行業進行評估，並在上周承諾，支持國會提出的一項370億美元的計劃，以提高本國的芯片產能。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 汽車行業的芯片短缺促使拜登總統上周進行討論。

目前影響汽車行業的芯片短缺正引發關注。

中國也認為芯片對其自身的雄心計劃至關重要，周一早些時候，中國工業和信息化部承諾將「大力支持」本國的芯片製造商。中國政府此前還表示，希望到2025年本國使用的芯片達到70%國產。

據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報道，中國的半導體製造商一直在尋找二手光刻設備來實現這一目標，他們購買了高達90%的現有庫存。