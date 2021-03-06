新冠病毒感染和重症：血型和遺傳基因扮演了什麼角色

圖像來源，Getty Images

新冠疫情爆發後，人們注意到一個現象，即一部分人比別人更容易感染病毒，有些感染者比其他人更容易出現症狀，不同患者症狀的輕重也有顯著差別。但是，迄今為止，科學家們仍舊知其然而不知其所以然，還在尋找現象背後的根本原因。

基因是這方面研究的一個切入點。新冠肺炎與脫氧核糖核酸（DNA）上的哪些片段有關係？如果能找到這種關聯，是不是就說明每個人對新冠肺炎的抵抗力強弱實際上是由遺傳基因決定的？

對DNA序列上全部的基因組逐一比較，科學家們希望確定特定的基因變化跟特定的疾病之間是否存在關聯。

到目前為止，已經發現了兩條值得繼續追蹤的線索：分別位於9號染色體和3號染色體上的兩段DNA的變化。

英國提賽德大學（Teesside University）生物學教授維奇·蘭德（Vikki Rand）和生物專業博士生瑪麗亞·歐漢倫（Maria O'Hanlon）在學術網站（The Conversation）撰文介紹了這兩個引人關注的研究方向。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 可以追溯到尼安德特穴居人DNA的遺傳基因可能是一個風險因子

1. 遺傳風險

3號染色體上的線索比較簡單。對西班牙和意大利患者的研究發現，病毒引發的嚴重疾病跟3號染色體上一小段區域的變化有關聯；這一小段染色體的編號是3p21.31。

這個區域裏有一個基因，SLC6A20，攜帶的遺傳信息是製造一種蛋白質的指令，這種蛋白質可以跟病毒用來進入細胞的一個叫做ACE2 的分子產生互動。

這段染色體上的其它基因攜帶的遺傳信息針對趨化因子受體（chemokine receptor），這個受體跟炎症有關。

由於ACE2和炎症都是COVID-19重症的核心因素，因此或許為解釋３號染色體上這段區域的變異與新冠重症為什麼有關聯提供了線索。

導致新冠病毒易感性增加的這種染色體變異可能是從遠古先祖尼安德特穴居人那裏遺傳的。

迄今為止，3p21.31是唯一一段跟新冠重症有顯著關聯的遺傳區域。因此，可以把這一區域的基因變異視為風險因子。

圖像來源，Reuters

2. 血型和新冠

染色體9 上那一段是ABO血型系統，決定每個人的血型。

這條線索指向血型與新冠易感性的關聯，即某種血型的人是否相對不容易感染病毒，感染後引發嚴重疾病或病死的機率也較小？如果答案是肯定的，那麼是不是可以進一步驗證這種關聯的關鍵是血液中的抗體可以阻止病毒侵入細胞？

歐洲疫情早期的一些研究發現O型和AB型血與新冠之間可能有關聯，也有研究認為血型對病毒感染的後果沒有影響。

隨著疫情擴散，感染病例增多，研究規模擴大，一個規律逐漸浮現：A型血的人比O型血的人更容易發病，後者感染病毒後引發嚴重疾病的概率比其他血型的人低。

但這些研究因為樣本數量較少而不足以取信，至多提供了一個可能的方向。

稍後，對新冠病毒相關的呼吸衰竭病例的一項研究發現，O型血患者出現呼吸衰竭的概率比其他血型患者低，而A型血患者出現呼吸衰竭的概率是其他血型患者的1.5倍。這項研究的樣本包括來自西班牙和意大利1600名患者。

接著有一份公開發表的論文為這項研究提供了支持。

這篇論文分析評估了7項互不相關的研究，樣本總計將近300萬人，其中包括7500新冠患者。評估結果發現，新冠病毒檢測陽性的群體，A型血居多，而O型血群體較不容易感染新冠病毒。

這個結果隨後又得到加拿大一項規模更大的研究的支持；後一項研究發現O型血的人感染風險比其他血型的人低大約12%，引發嚴重疾病或病死的風險比其他血型的人低13%。

那麼，問題是血型跟新冠病毒易感性有沒有關聯？

根據2002-2004年薩斯（SARS）疫情爆發後的研究結果，O型血的人感染冠狀病毒的概率較小，是一個被提出的可能性，當時的一種解釋是O型血液中的抗體或許能夠阻止薩斯病毒侵入細胞。

但是，這個假設尚未得到驗證。

現在能夠肯定的是Covid-19 跟薩斯一樣，也是冠狀病毒。