喜馬拉雅山冰川：災害無人監測背後的困境和原因

納文·辛格·卡達（ Navin Singh Khadka）

BBC國際台環境事務記者

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 冰川縮小會造成山體不穩，更容易出現滑坡。

對喜馬拉雅山冰川的研究常常聚焦於冰川湖快速填滿的危險以及對未來水資源的影響。通常，這會被用來凸顯全球變暖的衝擊。但是，冰川消融還可能帶來其它嚴重災害。科學家說，問題是，現在沒有人對此進行監測。

科學家說，最近發生在印度北阿坎德邦（Uttarakhand）的冰川斷裂引發洪災，造成上百名工人被困和多人死亡事件就是最新例子。

喜馬拉雅山是除極地以外冰山數量最多的地方。但隨著全球變暖所造成的冰川融化加速，已經有數十億噸冰消失。

美國資深地質學家卡爾格爾教授表示，人們對那裏發生的實際災害缺乏全面了解。卡爾格爾教授對喜馬拉雅山脈的多起災難進行過研究，同時也在研究最近印度北阿坎德邦的災難。

他告訴BBC，人們對象北阿坎德邦這樣的事故只是做出反應，而不是去監測這些具有危險屬性的冰川。

冰川消融的危險

專家們解釋，冰川縮小或變薄後，其中一些會變得危險，例如，有時候當冰川面積減小，剩餘的冰會在陡峭的山崖形成危險的冰峰，有隨時坍塌的危險。

同時，冰川縮小或變薄還可能使其周圍和下方地面失去穩定性。這樣就會使該地區更容易發生山體滑坡、岩石滾落、冰崩，甚至是整個山坡塌陷。

科學家說，一旦發生這種情況，可能導致山下河、溪堵塞。還可能造成決堤，就像初步調查顯示最近發生在印度北阿坎德邦災難事件那樣。

但是科學家說，他們不知道此類與冰川有關的危險究竟會波及哪些地區、下游哪些定居點或基礎設施可能受到威脅。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 對喜馬拉雅山冰川研究的絶大多數都集中在冰湖上。

監測冰川為何困難？

首先，喜馬拉雅山脈地理條件的特點給監測工作帶來巨大挑戰。

印度冰川學家阿扎姆表示，喜馬拉雅山以及興都庫什地區一共有5萬多個冰川，包括實地考察在內才只有30個受到密切觀測。

而其中，只有大約15個研究結果得到發表。阿扎姆表示，絶對需要更加密切地監測這些冰川，特別是在目前各種因素相互作用的情況下。

地震與氣候

科學家說，作為世界上最年輕的山脈，喜馬拉雅山仍在不斷升高，而地震常常使其山坡不穩定。與此同時，氣候變化帶來的降水/雪模式的改變也讓喜馬拉雅山更加脆弱。

他們補充說，全球氣候變暖給冰川所帶來的相關變化讓情況可能更糟糕。

2016年西藏阿魯山（Aru）的一個冰川突然倒塌，引起巨大冰崩導致9人遇難，數百頭牲畜喪生。

就在幾個月後，同一山脈又發生冰川意外坍塌事件。

2012年，巴基斯坦管轄的喀什米爾地區的錫亞琴冰川事故造成140人死亡，死者大多數為巴基斯坦士兵。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 地震也讓喜馬拉雅山脈不穩

冰川減少 滑坡增多

最近對亞洲一些高山地區的研究發現，在1999年到2018年期間大型山體滑坡以及所發生的頻率與冰川消融有關聯，研究對象包括喜馬拉雅山西部、帕米爾高原東部、喀喇昆侖山脈以及興都庫什山脈南部。

中國科學院的科學家利用美國地質調查局衛星圖像的幫助進行研究確定，在2009到2018年間共發生了127次山體滑坡。

該研究結果在經過同行評審後發表在去年一月份的《自然》雜誌上。其報告說，他們的研究表明，過去10年大型滑坡有所增加；冰川面積減少與山體滑坡增加有關。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於喜馬拉雅山地區的山洪暴發，也增加了水電大壩風險。

滑坡專家、美國國家航空航天局水溫科學實驗室負責人基爾史鮑姆表示，冰川縮小可能帶來的危險正變得越來越明顯。

他解釋說，之前山坡上的岩石被冰川固定，但沒有了冰川，岩石自然就會滾落，造成危險。

2018年政府間氣候變化專門委員會（IPCC）一份有關冰雪圈的特別報告稱，冰川減少以及永久凍土解凍降低了山體的穩定性以及整體設施的完整性。

冰雪圈是地表的一部分， 它包括冰川、海冰、冰蓋、冰河和凍土等。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 研究顯示大型、頻發山體滑坡與冰川縮小有關。

聚焦冰川湖

對喜馬拉雅山冰川有限的研究主要集中在冰川加速融化讓冰川湖過滿、引起決堤泛濫的方面。

批評人士說，人們把精力過度集中在冰川湖上，而忽視了冰川縮小的其它威脅。

研究喜馬拉雅山冰川變化的美國猶他大學地理學教授魯珀表示，對其它方面的關注很少。他說，這可能跟冰川雪崩和冰崩災難相對罕見有關。

在喜馬拉雅山地區工作了多年的國際山區綜合開發中心的專家表示，該地區歷史上與冰湖有關的洪水造成了更多問題。

該中心冰雪圈項目協調員傑克遜表示，這些洪水可以在沒有任何預警情況下影響人們，因此非常危險。

冰川研究

印度政府有關機構由於對冰川威脅重視不夠已經受到批評。

最近剛退休的資深冰川專家多波哈爾博士表示，他們在2009年曾經啟動一個研究冰川的中心，本來想把它發展為印度國家冰川研究所，但最後卻落空。結果嚴重影響了冰川研究工作。而且，他們所培訓的十幾名冰川專家也都丟了工作。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喜馬拉雅山冰川眾多，但只有極少數有人研究。

印度政府的「全國氣候變化行動方案」中有一項專門負責「維持喜馬拉雅山生態系統」，目標就是發展和採納新方法評估喜馬拉雅山生態系統、包括冰川的「健康狀況」以及建立數據庫。

一些專家說，印度與其共享喜馬拉雅山脈邊界線的鄰居中國和巴基斯坦之間的緊張關係也是造成這方面工作滯後的一個主要障礙。

IPCC特別報告海洋與冰雪圈的主要協調作者普拉卡什表示，他們應該團結起來，共享跨境冰川信息。