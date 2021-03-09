新冠疫苗：從香港到日本，亞洲多地接種為何進展緩慢

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到目前為止，全球新冠疫苗接種數估計已有1.6億次，但其中大多數是在美國和歐洲。在亞洲地區，疫苗接種項目在印度等地穩步進展。印度說，自1月份以來，已經注射了大約1400萬劑疫苗。

然而，在其他國家和地區，疫苗注射方案要麼尚未開始，要麼仍處於非常早期的階段。造成這種情況的原因多種多樣，包括高度謹慎，以及對疫苗的高度懷疑。

我們研究了一些處於這種情況的國家和地區，以及其背後的不同原因。

恐懼和錯誤信息

在菲律賓，許多人仍記得對登瓦夏疫苗的恐懼。登瓦夏疫苗於2016年推出，用於防控登革熱。

但一些接受治療的兒童死亡，兩年後，由於擔心副作用，該疫苗被突然停用。

菲律賓衛生部長被起訴，這引起了一場巨大的爭議。衛生官員說，這一事件導致人們對疫苗的懷疑情緒高漲，可能會阻礙該國當前的新冠疫苗推廣計劃。

最近的一項調查表明，只有19%的菲律賓人，即五分之一的成年人願意接種疫苗。除此之外，大量疫苗還沒有到達該國。

2月28日，一批中國科興疫苗抵達菲律賓，這是抵達菲律賓的第一批疫苗。該國在其到達前幾天批准了緊急使用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 首批科興疫苗到達菲律賓

據BBC駐馬尼拉記者（Virma Simonette）報道，疫苗接種本應在2月15日開始，但輝瑞/BioNTech公司和阿斯利康公司的疫苗沒有及時到達。

菲律賓也已批准了這兩家公司疫苗的緊急使用。阿斯利康疫苗最終在3月4日抵達菲律賓。

在巴基斯坦，恐懼也是一個因素，但這在很大程度上歸因於錯誤信息和一些特別有效的廣為傳播的視頻。

在2020年的一段廣為流傳的視頻中，一名私立學校老師瘋狂大喊，並向一群似乎要昏倒的男孩示意。他指責小兒麻痺症疫苗，稱孩子們「失去意識」，並斥責官員「強迫」他們接種疫苗。結果有人燒燬了一家診所。

這段視頻和其他類似視頻造成對該國小兒麻痺症疫苗接種率下降。儘管這些視頻已被揭穿，並從社交媒體上刪除，但仍有數百萬人觀看了這些視頻。

不出所料，這也影響了新冠疫苗接種計劃。一篇報道援引巴基斯坦北部城市白沙瓦一名醫生的話說，在疫苗接種的第一天，約有400名醫護人員本應注射疫苗，但只有十幾個人來了。

謹慎行事

在其他亞洲國家，疫苗項目剛剛開始。官員和專家說，這是出於謹慎，而不是猶豫。這些國家中有許多在很大程度上已經能夠控制疫情，覺得自己有充裕的時間。

美聯社引述澳大利亞迪肯大學流行病學家班納特（Catherine Bennett）說，經過等待，這些國家能夠獲得偶然情況下劑量過量時的數據，了解疫苗對孕婦的影響，而且不讓自己的國民承擔風險。

韓國總理丁世均為較晚推出疫苗接種辯護時重申了這一點，韓國在2月25日開始疫苗接種。他說，這是故意的，為了看看疫苗在其他地方表現如何。

「你知道韓國人的速度很快，」他在首爾告訴BBC記者勞拉·比克（Laura Bicker）。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 韓國在2月25日開始疫苗接種。

該地區的其他國家，新加坡、柬埔寨、越南的官員們也有關於「等待」重要性的類似言論。

儘管接種延遲了，但許多人還是熱切希望開始接種。例如，韓國的目標是在秋季前實現群體免疫。

泰國將在3月開始接種疫苗，但稱希望在今年年中為一半人口接種疫苗。新加坡已為大約25萬人接種了疫苗，但它已為全體人口取得足夠的疫苗。

對疫苗的猶豫

在日本，疫苗接種是否成功被視為該國能否按計劃成功舉辦奧運會的關鍵。疫苗接種遲遲不決一直是一個問題，日本是世界上對疫苗信任度最低的國家之一。

20世紀90年代早期，人們懷疑接種麻疹、腮腺炎和風疹疫苗導致無菌性腦膜炎的高發。雖然沒有明確聯繫，但這些疫苗已經被停止使用。

京都大學醫學院的研究員村中（Riko Muranaka）感覺，缺乏向公眾解釋疫苗重要性的一個整體策略，但過去疫苗事故聳人聽聞的新聞與最近網上發起的「反疫苗運動」有類似效果。

在疫苗接種中獲得公眾信任非常重要，以至於日本實際上推遲了批准輝瑞等疫苗。

在該公司報告了三期試驗結果後，美國和英國在12月初立即批准了該藥物的使用。但是日本堅持進行額外的檢測，直到2月17日才開始進行接種。

村中告訴BBC，日本沒有像其他許多國家那樣受到疫情的衝擊，這也意味著人們真的沒有意識到接種疫苗的「意義」，不過她認為人們的看法已經好轉。

「但現在，在看到有這麼多人接種而副作用很少之後，他們更願意接種了。」

她認為，隨著越來越多的國家開始大規模接種疫苗，看法可能已在2月的後三周迅速發生了顯著轉變。

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在香港，政府已經開始為市民免費接種中國科興和複必泰（BioNTech）疫苗。香港政府周日（3月7日）公布，累計已經有93000人接種第一劑疫苗，其中1200人接種複必泰疫苗，其餘為科興疫苗。不過，接種疫苗後死亡事件讓香港出現緊張。

香港近日出現兩宗接種科興疫苗後的死亡事件，引發大眾疑慮和關注。第一宗死者為63歲男性，患有糖尿病和高血壓等，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會初步認為事件與疫苗接種沒有關係。另一名死者為55歲女子，接種3日後中風入院不治身亡。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會召集人孔繁毅認為死因是中風，但要待委員會討論。

另外，香港累計出現7起接種科興疫苗後不適送院案例。