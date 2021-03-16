新冠疫苗群體接種不可或缺的一個要素：注射器
全民接種疫苗，必須有合適的疫苗、運輸和儲存設施、接種網點和人員……還有一個要素不可或缺 — 皮下注射器。
皮下注射器堪稱最偉大的醫療器械發明之一，而跟許多造福人類的偉大發明一樣，它問世後經過一個多世紀的應用，今天的人們對它已經習以為常。
但是，皮下注射器是怎麼問世的？又是如何成為跟聽診器並列的醫學符號？
注射針管看上去很簡單，但從19世紀中葉誕生到今天大家所熟悉的樣子，中間有一個漫長的演變過程，大約持續了一個世紀。
被視為皮下注射器之父的是一位名叫亞歷桑德·伍德（Alexander Wood）的蘇格蘭內科醫師。他設計的皮下注射器是一個玻璃針管，內有可以推拉的活塞，一端是細孔針。
還有兩人，愛爾蘭外科醫生弗朗西斯·瑞恩德（Francis Rynd ）和法國內科醫師查爾斯·普拉瓦茲（Charles Pravaz），不能忽略，因為他們也為現代注射器的誕生貢獻巨大。
英國人埃德華·琴納（Edward Jenner）發明了世界上第一支疫苗。1796年，他為一個8歲的女孩接種了天花疫苗。當時沒有注射器，是用刀劃開皮膚，把疫苗放在傷口，進入人體。
那次接種成功了，但這種方法效率低，不容易推廣。
過了世紀，到1840年代，醫學界開始認識到大規模接種疫苗的重要性，而達到這個目標需要更高效的接種方式。
愛爾蘭外科醫生1844年發明了有細孔的針，然後用這種針和萬有引力原理，製成類似現在的穿刺套管，又叫套管針。
又過了10年，現代意義上的細孔針皮下注射器誕生了。
1853年，蘇格蘭內科醫師伍德給一個細玻璃管裝上推拉活塞，這樣給病人上藥時，可以通過透明的玻璃管清楚看到注入的劑量。
這個注射針管第一次使用，患者是一位80旬老嫗，三叉神經痛。當時有一種止痛藥，是用雪梨酒和嗎啡調製而成的液體。
伍德用自己發明的注射器給患者注射了20滴這種止痛劑，針扎在肩膀上疼得最厲害的地方。患者很快沉沉睡去，然後蘇醒過來。
根據史料記載，伍德給患者打這一針的那年，法國外科醫生查爾斯·普拉瓦茲也發明了類似的注射器。雖然兩者的發明都在同一年，但相互沒有關係，純屬巧合。
伍德的注射器是玻璃針管，有活塞，而普拉瓦茲發明的注射器針管是銀的，通過轉動一端的螺旋把藥劑推進細孔針注入人體。
伍德的皮下注射法迅速風靡英國，推銷廣告上稱之為「伍德醫生的麻醉藥注射針筒」。
又過了幾年，倫敦城裏有一個叫查爾斯·亨特（Charles Hunter）的外科醫生用希臘文"下面"（hypo）和"皮膚"（derma）組成了一個新詞，hypodermic，意思是皮膚下面。這樣，伍德醫生的麻醉藥注射針筒就變成皮下注射器。
關於伍德和普拉瓦茲到底誰發明了皮下注射器，歷來有爭議。
愛丁堡皇家內科醫生學會（RCPE）認為伍德當之無愧，理由有兩條：首先，他用這個針筒向病人體內注射了藥物，而普拉瓦茲只是在綿羊身上測試了自己的發明；其次，普拉瓦茲還沒來得及發表論文宣告自己的發明就去世了，而伍德的論文發表了。
RCPE檔案遺產管理負責人黛西·卡寧漢姆（Daisy Cunynghame）指出，現代皮下注射器跟伍德的發明差別很小，最大的不同是材質，一次性塑料取代了玻璃，而設計基本沒變。
伍德的針筒使得按規定劑量精凖給藥成為可能。
魯爾接口
伍德設計的注射器問世後不斷被改進，主要包括針筒和針頭接口設計。
1898年，剛成立不到一年的美國貝克頓和狄金森醫療器材進口公司（Becton Dickinson and Co.，簡稱BD）開始從法國進口魯爾（H. Wulfing Luer）設計的玻璃注射器，還花40美元買下了魯爾專利的50%，1906年在美國建廠，開始生產皮下注射器和溫度計。
魯爾設計的關鍵是注射器的針筒和針頭接口使用簡便，不易污染。
20世紀中期出現了一次性注射器，最初仍沿用玻璃針筒。1954年，美國啟動一項百萬兒童小兒麻痺症疫苗接種項目，許多工廠開始批量生產一次性注射器。
1955年，美國醫療器械廠商羅爾（Roehr Products）推出公司研發的專利產品 — 一次性塑料注射器 —Monoject，單價５美分。但當時大部分醫生認為還是不如消毒反覆使用玻璃針筒划算。
現在仍在使用的一次性塑料注射器是新西蘭藥劑師科林·默多克（Colin Albert Murdoch）1956年發明並持有專利。
無論是玻璃還是塑料，可反覆使用還是一次性使用，皮下注射器的基本組件和原理在過去近170年裏幾乎沒有重大變化。
在給藥方式不斷推陳出新的21世紀，這樣一個貌似簡單的工具仍穩坐頭號交椅，在抗疫防疫領域不可或缺，被稱為人類最偉大的發明之一似不誇張。