新冠疫苗：牛津/阿斯利康 你可能想了解的三個問題

34 分钟前

圖像來源，Reuters

牛津/阿斯利康疫苗（AZD1222）自問世以來幾經跌宕，歐洲大量採購備用之後又因疑似副作用嚴重病例增多，10多個國家的接種普及計劃暫停。

對於這款重組病毒疫苗，人們了解多少？

有什麼特點？

AZD1222屬於腺病毒載體疫苗，採用黑猩猩攜帶的腺病毒。這種病毒能夠表達新冠病毒蛋白，但不會在人類體內引起疾病；通過黑猩猩腺病毒載體把新冠病毒的蛋白遺傳密碼傳遞給人的細胞，教會人體免疫系統識別和擊殺病毒，由此產生免疫力。

目前全球新冠疫苗在技術上分三類：mRNA（信使核糖核酸）疫苗，如美國的輝瑞/BioNTech和莫德納；腺病毒疫苗，如英國的牛津/阿斯利康（AZD1222）和俄羅斯的衛星-V；滅活疫苗，如中國的國藥和科興疫苗。

阿斯利康（Astra/Zeneca）是英國-瑞典合資的生物製藥公司，2020年與牛津大學團隊合作研發AZD1222。

主要優點，據美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院瑪麗亞·諾爾（Maria Deloria Knoll）博士和齊佐巴·沃諾比（Chizoba Wonodi）博士在《柳葉刀》就AZD1222疫苗發表評論指出，這款疫苗常規冰箱溫度下（2至8攝氏度）保存和冷藏鏈運輸，更便於推廣普及，尤其是在發展中國家。

但是，相對於最新加入接種行列的單劑疫苗 — 美國楊森和中國康希諾 ，AZD1222仍需注射兩針。

另外，AZD1222疫苗可以按常規兩針全劑量接種， 也可以用半劑+1劑的組合，具體操作的技術要求提高，但這個問題可以通過創新的包裝等方式解決。

安全性和效力如何？

AZD1222問世以來，其安全性不止一次受到質疑，亞洲和歐洲10多個國家先後叫停疫苗普及接種， 但世衛組織（WHO）、歐洲藥物管理局（WEA）等官方意見認為目前沒有證據說明這款疫苗不安全。

最早對AZD1222疫苗安全性提出疑問的是挪威醫療監管當局 — 接種了這款疫苗的群體中有4人出現血栓，丹麥、意大利和奧地利相繼發現少量類似案例。

2021年3月，法國、德國和意大利因接種疫苗群體血栓病例增加決定暫停AZD1222接種。WHO和WEA隨即宣佈展開專項調查。

阿斯利康公司表示，疫苗在各階段測試中沒有發現這一因果關係，在已接種的1700萬人中出現血栓病例不到50例。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一般疫苗從研發到推出市場需時十年，但新冠疫苗卻在一年內就面世，到底哪些程序加速了？

通常在評估藥物安全性和副作用時，關鍵是區分因果關係（causation）和相關性（correlation）。《經濟學人》雜誌一篇封面文章指出，血栓是常見病症，新冠疫苗接種在迅速普及，不少國家優先接種新冠疫苗的是老年人和本身有基礎疾病的人。

截至2021年2月28日，英國已注射牛津/阿斯利康疫苗970萬劑，美國和德國合作研發的輝瑞/BioNTech疫苗1150萬劑。英國醫療監管當局認為，兩種疫苗每1000劑接種出現3-6例副作用症狀，基本上都較輕微。

截至2021年3月，EMA數據顯示接種AZD1222群體的血栓發病率並不比正常水平高。

AZD1222獲准大規模接種前已通過歐洲藥品管理局（EMA）對其質量、安全性和療效數據的全面評估，並因此獲得WHO全球疫苗安全諮詢委員會首肯。

這個委員會負責就疫苗使用的安全問題向世界衛生組織提供獨立指導，接受和評估具有潛在國際影響的疑似安全事件報告。

醫學期刊《柳葉刀》2020年12月發表 AZD1222 第一個完整三期臨牀試驗結果，顯示安全性可以接受，兩針接種預防症狀性COVID-19的平均有效率為70%。

疫苗政治和疫苗供應

AZD1222「血栓風波」出現後，《衛報》等英國媒體提到了「疫苗政治」的說法，認為法國、德國和意大利等歐盟國家暫停AZD1222大規模接種的決定與國內政治有關。

也有評論注意到，新冠疫苗從實驗室到各國啟動大規模接種的過程，正值英國脫歐過渡期和最後衝刺階段，同時美國2020大選衝擊波在世界政壇擴散、歐洲經濟飽受新冠疫情打擊、各國財政壓力巨大、防疫和疫苗接種普及狀況令民眾不滿、一些國家地方選舉在即.....，各種政治因素紛呈。

AZD1222是歐洲研發的疫苗，英國、巴西、南非、美國等國數萬人參與了臨牀試驗，歐盟對它寄予了厚望。

2020年8月，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣佈歐盟預購4億支AZD1222疫苗；歐盟27國總人口是4.4億。她還表示，歐盟為研發團隊預支了部分費用。

疫苗的價格各國不同，取決於訂購數量和議價合同。但可以肯定的是目前各款新冠疫苗中AZD1222價格最低。

阿斯利康給國際疫苗分享計劃Novax的價格是每劑2-3美元。

2020年12月，路透社披露歐盟一份11月18日內部傳閲文件顯示，歐盟同意購買3億劑輝瑞/BioNTech疫苗，每劑18.90美元。美國首批採購1億劑輝瑞/BioNTech每劑19.50美元。

莫德納疫苗價格約每劑25 - 33美元，科興介於阿斯利康和莫德納中間。

相對於生產成本和價格較高且需要超低溫儲存的兩款mRNA 疫苗，AZD1222的易得性更高。

經過案例分析調查，歐洲醫藥監管當局3月19日宣佈AZD1222疫苗與接種者出現血栓沒有關聯，可以繼續安全接種。歐洲幾個主要國家表示將陸續重啟接種。