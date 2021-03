新冠疫情為何無法催生嬰兒潮

谷歌搜索關鍵詞

約書亞·威爾德(Joshua Wilde)和他在德國馬克斯·普朗克人口研究所(Max Planck Institute for Demographic Research) 的團隊預測到這種下降趨勢。他們的研究表明,至少在美國,這種影響可能會持續幾個月。

美國印第安納大學金賽研究所(Kinsey Institute at the University of Indiana)的一份報告發現,無論性別或年齡,受訪者中的40%都表示,在新冠大流行期間性生活有所下降。