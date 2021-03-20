新冠疫苗副作用：BBC記者親身體驗 探究科學原因

詹姆士·加拉格爾（ James Gallagher）

BBC 健康科學事務記者

36 分钟前

圖像加註文字， 詹姆士·加拉格爾（James Gallagher）是BBC健康科學事務記者，從新冠疫情爆發以來一直跟蹤報道疫情以及疫苗的發展。

能接種疫苗讓我非常高興。從武漢出現少數感染病例開始，我一直跟蹤報道新冠病毒疫情，包括各國競相研發疫苗的過程。所以，當輪到我在診所捲起袖子的時候，真的有種歷史時刻的感覺。

但我要坦白地告訴大家：疫苗副作用讓我病倒了幾天。

不過要清楚說明的是，即使有先見之明，我還是會決定接種疫苗。我寧願有副作用，也不願意感染新冠病毒，或者再受一年的隔離限制，更不願意增加不小心把病毒傳給親人的可能性。

我是在早上9點半注射了第一針牛津-阿斯利康疫苗。當天晚上，感覺直轉急下 ，接下來的三天時間幾乎無法起牀。

最難受的是偏頭痛和嘔吐，另外還有渾身疼痛、發冷和虛脫無力。

不瞞你說，我躺在牀上真的叫苦連天： 「我怎麼這麼倒霉？」 恢復後，我想知道的是，為什麼我們中的某些人出現的副作用會比其他人更嚴重？這是否意謂著我身體內已經建立了一個超強的免疫反應？於是我做了一期 BBC廣播節目《健康內幕》來尋找答案。

副作用從何而來？

新冠疫苗 「蒙騙」了人體，讓身體以為正在對抗新冠病毒，讓我們啟動對感染的自然免疫反應。

首先，在注射的手臂上會出現反應，如腫脹和疼痛，這是因為免疫系統進入了高速運轉狀態。

這可能會發展到影響身體的其他部分，並導致類似流感的症狀，包括發燒，寒戰和噁心。

愛丁堡大學免疫學和傳染病教授埃莉諾·萊利（Eleanor Riley）告訴我：「這是由炎症反應引起的」。

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它的原理就像一個化學火災警報，將大量化學物質釋放到體內，警告出了問題。

萊利教授說：「它調動了免疫反應，並將免疫細胞派入手臂周圍的組織，去查清究竟出現了什麼情況。」

然而，讓我們暫時感到不舒服，正是這些化學物質。

為什麼有些人的副作用比較大？

不過，副作用卻因人而異，差別很大。有些人幾乎毫無感覺；有些人會感到略不舒服，但並無大礙仍然可以去上班；有些人則需要臥牀了。

負責牛津-阿斯利康疫苗試驗的安德魯·波拉德教授（Andrew Pollard）告訴我，這與我今年還不到40歲有關係: 「疫苗對你的副作用這麼大，真正重要的原因可能與你本人的年齡有關。」

他說：「年齡越大，副作用越小----70歲以上的人幾乎沒有副作用。」

但即使是兩個年齡相同的人，也會對疫苗產生完全不同的反應。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 牛津大學的波拉德教授（Andrew Pollard ）在接種疫苗

萊利教授在《健康內幕》節目中說： 「我們的免疫系統存在巨大的遺傳多樣性，這就是差異的基礎。」

這種多樣性意味著一些人的免疫系統運行得更亢奮一點，更容易做出積極的反應。

萊利教授說：「像你這樣會出現全部流感症狀的人，是他們免疫系統做出了過度反應。」

「我沒有責怪你『男士感冒』（指男士身體微恙-比如感冒-就不停抱怨症狀有多嚴重）的意思，但你可能真是那種稍微有點感冒傷風就真的感覺非常不舒服的人。」

另一個對疫苗副作用稍微有些影響的因素是之前感染過新冠病毒。這可能導致接種後免疫反應非常強烈。

疫苗副作用大是否意謂著保護力度更大？

自私地講，我曾希望過自己出現如此強的副作用意謂著我有非常強的免疫反應，以前的疫苗也有一些證據表明情況的確如此。

波拉德教授說：「以前有過一些--如2009年的大流感等--先例顯示，副作用越大意謂免疫反應很強。」

但新冠疫苗的情況並非如此，每個人得到的免疫大致相同。

他說：「這是讓人百思不得其解，即使疫苗對老年人的副作用很小，但他們的免疫反應卻完全一樣。」

要解釋為什麼如此，則有必要了解免疫系統的兩個部分是如何一起工作的。

第一部分被稱為先天性反應，包括那個像化學警報一樣的身體反應。另一部分是適應性反應，它學習然後記住如何通過設計B細胞來對抗感染，這些B細胞產生抗體來尋找和消滅病毒，另外還有T細胞，它們可以剿殺任何受病毒感染的身體細胞。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 牛津-阿斯利康疫苗的副作用在過去幾天成為新聞報道的焦點。歐洲藥品管理局經過覆核後3月18日宣佈該疫苗"安全有效「。

萊利教授說：「正是這個先天性反應的早期免疫隨著年齡的增長和人與人之間的差異而變化，這就是決定你對疫苗副作用是大還是小的原因。」

「你只需要一點點的先天反應來喚醒適應性反應，並獲得能給你提供保護的完整的B細胞和T細胞。」

打第二針時也會這麼糟糕嗎？

在經歷了第一針這麼大的副作用之後，自然而然的擔心就是：會不會第二針時還要再經歷一次啊！不過，從專家那裏聽到了讓我安心的話。

負責牛津疫苗試驗的波拉德教授說：「你的第二針會沒有什麼感覺，與第一針相比，第二針是非常溫和的。」

不過，他也警告說，有一些數據表明，輝瑞公司生產的新冠疫苗第二針可能會比第一針的副作用要大。

討論副作用有必要嗎？

在極少數人接種牛津疫苗出現血栓後，對疫苗副作用的擔憂成為新聞報道的焦點。

偶然出現的健康問題被錯誤地認為是由疫苗引起的，這種危險我在疫苗推廣開始前就警告過。歐洲藥品管理局表示，「沒有跡象表明接種疫苗造成這些健康問題」。

波拉德教授說，疫苗副作用是有的，重要的是要開誠佈公地說清楚它們究竟是什麼。

他說：「試驗期間，我們有機會告訴人們，你可能會像那誰誰一樣有很大副作用，可能有幾天感覺特別難受；你知道接種後可能會發生什麼，副作用只是給你造成了不便，吃一些撲熱息痛片，然後就結束了。」