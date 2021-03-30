人工智能背後的「幽靈工人」為何也需要工會

簡·韋克菲爾德（Jane Wakefield）

BBC科技記者

31 分钟前

圖像來源，Getty Images

人工智能和機器學習有賴於很多人的大規模辛勤工作。

除了科學家，還有成千上萬的低收入工作者，他們的工作是對數據進行分類和標記——這是人工智能這類系統的生命線。

但越來越多人質疑，這些所謂的「幽靈工人」是否受到剝削。

當我們把機器訓練得更人性化時，是不是也在讓人類像機器一樣工作？

當人工智能系統越來越多地控制生活的方方面面，這些工人究竟扮演著什麼角色呢？

在眾包平台中，最成熟的是亞馬遜土耳其機器人（Amazon Mechanical Turk，簡稱MTurk），由線上零售巨頭亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）運營。

還有Samasource、CrowdFlower、Microworkers等其他公司。這些平台都允許企業遠程僱用來自世界各地的員工，來完成計算機目前無法完成的任務。

這些任務包括，標記圖像、幫助改進計算機視覺算法、為自然語言處理提供幫助，甚至擔任YouTube或Twitter的內容主持人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 18世紀的土耳其機器人愚弄了國際象棋選手，讓他們以為自己在與一台機器競爭。

MTurk是以18世紀曾在歐洲巡演的國際象棋機器人命名的，但後來發現，這個機器的背後其實是人。

該平台在其網站上被標記為眾包市場，是「將機器學習開發的每一階段所需的成本和時間最小化的好方法」。

在這個平台上，下單者要求工作人員執行特定的任務。

亞馬遜網絡服務的發言人表示：「大多數員工將MTurk視為兼職工作或有償愛好，他們享受可以選擇任務的靈活性，可以隨心所欲地加班，或者少量工作。」

但對於已經在這個平台工作了六年的謝莉·斯坦利（Sherry Stanley）來說，這更像是全職工作。這份工作幫助她在經濟上撫養三個孩子，也讓她覺得自己是巨大機器上的一個小齒輪。

她告訴BBC：「土耳其機器人是我在西弗吉尼亞為數不多的一個工作機會，和許多工人一樣，我們為自己的工作感到自豪。」

「但我們是亞馬遜一時衝動下的產物。亞馬遜是世界上最大的公司之一，需要像我這樣的員工對工作條件保持沉默。」

她說，如果說出自己被如何對待，就會一直活在「遭報復的恐懼中」。

很難描述斯坦利生活中的典型一天，因為正如她所說，「每天的工作時間都不一樣，工資也不一樣。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這種工作的好處是，可以想做多少就做多少，也可以在家工作。

但她被要求完成的任務多種多樣，包括圖像標記、幫助智能助手Alexa理解地區方言。

還有一系列她不理解的問題，比如：

為什麼有些工作（成果）被拒絶，花了很長時間的工人卻不被告知不符合標凖的原因？

為什麼有些賬戶突然被凍結，卻沒有任何通知，沒有或官方渠道來挑戰這種決定？

為什麼申請機構把一些項目的價格定得極低？

「土耳其機器人應該在我們的工作對象、內容、原因和地點等方面擁有更大的透明度：為什麼我們的工作（成果）被拒絶，這份工作到底在建設什麼，為什麼賬戶被凍結，不付費時數據去了哪裏，以及我們在為誰工作。」

Turkopticon是Mturk的工人擁有的最接近於工會的東西，這個組織正在努力讓工人們感覺不那麼隱形。

斯坦利表示：「Turkopticon是讓土耳其機器人變成組織的工具，讓他們就工作條件相互交流，並使工作變得更好。」

她正在籌集資金，以幫助該組織創建由工人操作的服務器，承包商可以在那裏討論工作條件。

亞馬遜回應BBC，它在2019年推出了一項功能，允許員工看到「下單者的活動水平、批准率和平均付款審核時間」。

它在一份聲明中說：「儘管工人的成果被下單者拒絶的整體率很低（小於1%），工人們也獲得了一組標凖，可以幫助他們確定想要的工作任務，包括下單者接受任務的歷史記錄。

「MTurk繼續幫助各種各樣的工人賺錢，並為他們社區的發展做出貢獻。」

YouTube禁令

圖像來源，SOPA Images 圖像加註文字， 在YouTube上，與LGBTQ相關的內容在沒有明顯原因的情況下被禁，但到底是算法還是背後的人應該受到譴責呢？

賽飛·薩維奇（Saiph Savage）是西維吉尼亞大學人機交互實驗室的主任，她的研究發現，對於很多工人來說，工資可能低至每小時2美元，而且他們通常不知道需要在一個特定任務上工作多少個小時。

她在接受BBC採訪時說：「他們被告知，這份工作值5美元，但可能需要兩個小時。」

「僱主比工人擁有更大的權力，可以突然決定，否定工作（成果），而工人卻沒有辦法對此採取任何行動。」

她還表示，人們往往對這些平台上的員工是誰，以及他們的偏見是什麼知之甚少。

她引用了最近一項與YouTube有關的研究，該研究發現，算法已經禁止了一些LGBTQ的內容。

「深究下去，並不是算法有偏見，而是幕後的工作人員，他們在一個需要審查LGBTQ內容的國家工作。」

這種有關偏見的觀點是蒙特利爾人工智能倫理研究所（Montreal AI Ethics Institute）的亞歷山大·羅耶（Alexandrine Royer）提出的，她寫道，迫切需要對這些員工進行更多監管。

她說：「數據工作者負責全球平台上的數據標籤和內容審核，非洲和其他地方的數據工作者做出的決策，反饋給了世界各地的互聯網用戶，並塑造了每天與之互動的算法。」

「在數字經濟的陰影下工作，這些所謂的『幽靈工人』作為在線內容的仲裁者負有巨大責任。」