新冠疫情與日常飲食 有關維生素D的六大重點

艾米莉·托馬斯（Emily Thomas）/西蒙·圖利特（ Simon Tulett）

BBC記者

35 分钟前

維生素D有助於保持骨骼、牙齒和肌肉的強壯與健康。但現在科學家認為，它還可能在增強免疫系統功能中扮演重要角色，因此可能在抵抗新冠病毒方面發揮作用。

什麼是維生素D

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維生素D通常被稱為「陽光維生素」，因為它是人體唯一通過皮膚日照所產生的營養素。

研究表明，一旦進入新陳代謝它就可以幫助人體吸收鈣、磷酸鹽，這些都是維持健康牙齒、肌肉和骨骼的營養素。

生物醫學研究顯示，佝僂病、軟骨病以及骨質疏鬆症都是嚴重缺乏維生素D的直接後果。

愛爾蘭科克大學的卡什曼教授（Prof Kevin Cashman）專門從事維生素D、營養及骨骼健康研究，他說缺乏維生素D的後果還不止這些。

卡什曼教授表示，那些缺乏維生素D的人也更容易受到感染和炎症影響，而這是今年最熱門話題。

他說，過去20年人們對維生素D有了新的認知，它的作用不僅僅局限於骨骼。

「維生素D有助於調節免疫系統，」他說。

維生素D是否有助於抵抗新冠病毒？

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卡什曼教授表示，科學家們認為即使輕度缺乏維生素D也會增加罹患心血管疾病、糖尿病、某些癌症、傳染病甚至一些炎症的風險。

但維生素D與新冠之間是否有直接相關性呢？

卡什曼教授說一些頂尖科學研究顯示，「在維生素D不足與新冠對人體健康影響所導致的後果之間絶對存在有形證據」。

但其證據目前還不足以建議人們服用維生素D補充劑來預防和治療新冠。

然而，卡什曼教授相信有關研究正在步入正軌，新冠大流行又讓維生素D不足問題成為關注的焦點。

卡什曼教授表示，目前普遍的共識是證據仍不充分，但人們已經在進行試驗，並有新的證據出來。新冠也只不過才一年的時間，因此需要一段時間才能產生數據。

但他表示，真正有意思的是如果你接受維生素D不足絶對可以導致呼吸系統疾病、流感和感冒等，那我們都知道維生素D對骨骼的重要性，因此，可以推斷它對呼吸系統疾病有積極和保護作用，就像一種額外的好處。

維生素D來源

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卡什曼教授說，人體主要通過日照來合成維生素D。但我們能獲得多少維生素D取決於日曬的強度，以及取決於你在地球上所處的位置和一年中的不同時間。

總的來說，距離赤道越近太陽光越強，你所能獲得的維生素D也越多。

然而，在印度和非洲許多國家卻是受維生素D嚴重缺乏症影響最嚴重的地區，這又是為什麼呢？

卡什曼教授解釋說，這可能有文化原因，或許是宗教甚至衣著原因；或許是正午高溫人們設法躲避烈日等因素。

同時，還包括污染阻隔陽光以及生活在城市中等因素。

另一個原因可能與人們的膚色有關。根據《歐洲臨牀營養學雜誌》發表的數據，12%的歐洲人口缺乏維生素D，但在歐洲國家的少數族裔人口中維生素D缺乏症者卻是這一數字的兩倍甚至三倍，因為皮膚中的黑色素起到了天然阻斷陽光的作用。

如何從飲食中獲取維生素D？

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幸運的是，食物可以為我們提供維生素D的替代來源，比如，在油性魚、紅肉、蛋黃以及奶製品中都含有維生素D。但對絶大多數人來說，僅從食物中獲取足夠的維生素D還是有困難的。

卡什曼教授表示，一般來說，大多數富含維生素D的食品是動物食品，植物性食品沒有維生素D。這意味著那些素食者或是吃不起肉和蛋奶食品的人維生素D不足的風險更高。

例如，由BBC食物鏈節目開展的研究顯示，蒙古至少有 70%-80%的成年人以及90%的兒童維生素D不足。

蒙古一家兒童慈善基金會經理表示，富含維生素D的食品對貧窮社區來說非常昂貴。但該負責人表示，政府已經宣佈在所有小麥粉中添加維生素D的計劃。

小麥是蒙古人廣泛食用的食物，也是確保所有人口都能受益的最佳辦法。

你會不會攝入過多的維生素D？

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大多數公共衛生組織建議人們每天至少攝入10微克的維生素D，如果超過100微克會對人體有害。長期大量服用高劑量維生素D可以導致體內鈣過多，從而削弱骨骼，並會損害心臟和腎臟。

卡什曼教授說，有時你可能在不經意時攝入高劑量的維生素D，比如，如果你購買了劑量很高的補充劑，或是一次服用了好幾片。但吃維生素D強化食品基本不會有問題，因為其含量比較適當。

維生素D還有哪些來源？

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當然你可以服用維生素D藥丸或補充劑，但對全球數百萬人來說這種選擇可能太貴，吃不起。

因此，卡什曼教授建議說，另外一種辦法就是在食物鏈中加入更多的維生素D，特別是在主食中。

這一強化食品技術在工業發達國家已經使用了80多年，在發展中國家也越來越普遍。許多研究營養不良的微營養素專家們認為，這是解決全球範圍內維生素D不足的最佳途徑。

雖然因所在地而異，但可以強化維生素D的食品包括牛奶以及植物奶（比如豆奶、燕麥、杏仁以及米奶）、果汁、酸奶、人造黃油、麵粉、植物油、早餐麥片、雞蛋等。

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同時，還取決於維生素D不足程度，各國政府也可以決定強制實行強化食品，或是讓食品製造商自願去做。

目前，只有幾個少數國家，例如加拿大和芬蘭這些大部分時間日照強度較低的國家使用強化維生素D食品項目。

卡什曼教授認為新冠將鼓勵其他國家考慮芬蘭的做法，這種投資從許多方面講都是有道理的。

他說，向一噸小麥粉裏添加維生素D很便宜，但其帶來的好處是長期的：更加健康和營養平衡的人口。

根據2015年德國衛生當局的一項調查估計，維生素D強化麵包可將65歲以上女性的骨折率減少10%以上，每年節省的醫療費用大約為3.8 億美元。