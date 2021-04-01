疫苗接種：全球為什麼要研發新冠混合疫苗？

1 小时前

圖像來源，EPA

全球多個國家和地區正在大規模推出疫苗接種計劃，關於疫苗副作用的報道正陸續進入公眾視野。與此同時一些團隊開始研究新冠混合疫苗以解決目前疫苗的保護力和供應短缺等問題。

或提高保護力

三月底香港大學稱計劃招募志願者混合接種兩種不同技術平台的疫苗以作研究用途。該研究的帶頭人，香港新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，混合接種疫苗引起的抗體水平可能比接種單一疫苗高。

目前幾款在全球推廣接種的疫苗中，輝瑞/BioNTech 、莫德納疫苗和俄羅斯的"衛星五號"疫苗的三期臨牀數據顯示其有效力達90%以上；牛津/阿斯利康疫苗有效率為62%-90%。

中國國內接種的中國國藥集團的疫苗有效率為79%，由中國軍方研發的單針疫苗Ad5-nCoV的三期臨牀數據顯示，總體有效率為65.7%；在香港接種的科興疫苗未有三期臨牀數據，專家根據目前情況認為科興疫苗對比全球所有疫苗，其有效力墊底。

港大將研究接種不同技術平台的疫苗會否增加保護力。目標招募一百名18至60歲健康市民參與，會先為他們接種一劑復必泰，相隔28日，再接種一劑科興疫苗，之後將他與同群組﹑同年紀但打兩劑單一平台疫苗的人比較。

香港大學的團隊會跟進觀察一年。

孔繁毅稱：「先打復必泰，再第二劑接種滅活疫苗科興疫苗，因為刺激不同的免疫系統，最後抗體產生的濃度比接種同一平台的疫苗高。滅活疫苗的免疫系統刺激比較狹窄，大部分依賴中和抗體刺激，細胞介導的免疫系統刺激相對較低，因為它比較窄。如果先注射比較窄的，再注射闊的這個安排次序抗體產生可能沒那麼高。」

他認為兩種新冠疫苗都安全，只要本身沒長期病或嚴重過敏史，混合接種疫苗並無特別風險，目前流感疫苗都會以混合平台方式接種。

截止到3月31日，香港出現13例接種新冠疫苗後死亡的案例，其中11例與科興疫苗有關，2例為接種復必泰疫苗後死亡，死者大部分為60歲以上長者，且有基礎性疾病。香港專家委員會稱這些死亡案例皆與疫苗注射無直接關係。

香港政府疫苗保障基金將涵蓋參與該研究的人，最快半年後有初期報告。若方法得到實證，將來市民重新接種疫苗時，或可轉換平台。

此前復必泰疫苗瓶蓋檢測出有瑕疵後香港暫時叫停接種該疫苗。藥廠稱無質量問題，預測可能與運輸過程中出現的包裝變化有關，正在等待進一步調查結果。但這並未打消不少已接種完第一針復必泰疫苗的香港市民的憂慮。反而讓這15萬正等待接種第二針復必泰疫苗的市民進退兩難。

如果港大此項研究成功，則可幫助解決類似問題，接種者的第二針可轉向其它平台。

應付變異病毒

三月底中國國家呼吸系統疾病臨牀醫學研究中心主任鍾南山表示，中國內地正研究接種第三劑疫苗，或者匯合兩款不同疫苗，以應付病毒變種問題，「混合疫苗用不同方法激發免疫力，可能起的作用更大。」

鍾南山又稱，mRNA疫苗中和變種病毒的效力下降，但仍然有效，而未來設計新疫苗應針對刺突蛋白突變。

鍾南山稱全世界獲批的疫苗均是安全有效，呼籲市民不要因為個別不良反應或死亡事件而擔憂。

目前關於該研究的公開資料較少，無法得知進展和相關數據。

應對全球疫苗短缺

早在2021年2月4日，英國的研究團隊也開始為志願者先後接種各一劑牛津及輝瑞疫苗，以了解混合接種新冠疫苗有效率。預計今年6月公布臨牀實驗結果。若證明混合接種新冠疫苗仍有一定有效率，可望提高接種疫苗速度。

該實驗招募800名年過50歲或以上、未曾接種過新冠疫苗的成年人。

志願者將會分組接種疫苗，一組先接種牛津疫苗，另一組則先接種輝瑞疫苗，在接種首劑後會觀察其免疫反應，之後在12周後，再為他們接種另一款疫苗。

該研究負責人的英格蘭副首席醫療官範塔姆教授（Prof Jonathan Van Tam）指出，考慮到潛在全球新冠疫苗供應短缺等因素，接種混合疫苗可增加全球疫苗供應彈性。

混合疫苗的反對聲

混合疫苗正處探索階段，但也有相關人士對其持謹慎態度。

英格蘭公共衛生署（PHE）免疫接種部門負責人拉姆西（Mary Ramsey）此前表示，不建議混用兩款疫苗，民眾在注射第一劑疫苗後，注射第二劑時應使用同款疫苗。如果無法滿足該條件，第二針才接種不同疫苗，「好過沒有疫苗接種。」