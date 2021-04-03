牀的史話：東西方有關牀的13個有趣事實

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 牀不僅僅是睡眠的地方。

在一天的長途奔波後，沒有什麼比上牀休息再好不過的事了。牀，這個供人們休息和睡眠的地方，其實還有更多的趣聞和歷史。

牀還是英國女詩人雷切爾·隆恩（Rachel Long）創作的靈感來源。她還寫了一首《牀的頌歌》。

牀既是慾望和夢想的空間，也是色情的舞台。除睡眠外，人一生的生、老、病、死無不在牀上演繹著。

BBC為你梳理了我們最鍾愛和富有詩意的家具 - 牀的13個有趣事實。

一、八萬年前的牀墊

牀墊比牀出現更早，有關牀墊的最早證據來自七萬七千年前的石器時代。

在南非的洞穴中人們睡在手工編織的牀墊上。洞穴本身就不是很舒適，再加上為了避免各種爬行的蟲子人們還需要把牀墊墊高 。

因為那時人們吃住都在洞穴中進行，久而久之牀墊變得骯髒油膩，人們之後就會點火將之焚燒。

二、最早的牀就是一堆石頭

土耳其的加泰土丘（Catalhoyuk）是新石器時代（一萬年前）最早的城鎮。人們在搭起的平台上睡覺。

而在蘇格蘭奧克尼群島擁有六千年歷史的斯卡拉布雷（Skara Brae in the Orkneys）人類定居點中，人們也是在堆起的石頭上睡覺，像動畫片《摩登原始人》裏那樣。這其實就是最早的牀。

三、古埃及人的牀

富有的古埃及人牀腿有精美的雕刻，底部往往雕成動物爪子形狀以支撐整個牀。

跟現代牀相反的是，古埃及人的牀不是平的，它中間彎曲或是牀腳向下傾斜，比牀頭低。因此，牀尾處往往要放腳凳以防止人往下滑。

四、睡在牀上不意味著高人一等

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在古代西方睡在牀上是地位的象徵。

在西方，睡在牀上而不是地鋪意味著你的社會地位更高。但在東方和世界其它一些地方未必如此。

例如，日本傳統的榻榻米就是直接鋪在地板上的。

在哈薩克斯坦的部分地區，人們用一種叫tushuks的睡袋鋪在地板上睡覺仍然十分普遍。這是因為傳統的遊牧習慣，不得不攜帶帳篷和牀一起遷移。

五、羅馬人和希臘人在牀上吃飯

古羅馬人和希臘人的牀更是多功能的：它們不但用於睡眠，同時還用於就餐。人們會斜倚在牀上，伸手拿桌上喜愛的食品來吃。

因此，下次你在牀上吃東西時也不必感到內疚，因為你只不過是追隨羅馬富人的習慣而已。

六、一些中世紀的牀巨大無比

在中世紀的歐洲，大多數窮人是睡在稻草和乾草上的。

但富人則開始打造「大牀」。這些牀巨大無比，最著名的當屬伊麗莎白一世女王時代晚期的維爾大牀（也有稱韋爾鎮的大牀，Great Bed of Ware）。

這些牀超大，足可以睡下一整隊足球隊員。這種牀設計成可拆除移動型，因此，當有錢人旅行到下一個鄉村莊園或城堡時就可以帶上它。

七、與牀有關的引文短語從何而來？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英文中睡個好覺的說法就與木牀製作有關。

英語中有一個短語叫「sleep tight」, 意思是睡個好覺。這個短語的來歷就跟牀的製造有關。

早期的現代牀通常都是木牀，牀腿和牀架都是木製的。但是牀中間的格柵繩索往往使用天然纖維，它們有伸展性，有時會變得鬆弛因此需要扯緊。這就是「sleep tight」晚安短語的出處。

八、四帷柱大牀彰顯身份

四帷柱大牀（the four poster bed）誕生於1400和1500年代。這種牀上面有頂和遮蓋，周圍則有厚厚的帷幔。牀上還有許多靠墊。整個牀就像一個小劇場一樣。

這種漂亮的四帷柱大牀是展示身份的方式，不僅僅是因為牀主人需要侍從伺候。

九、牀曾是政治生活的中心

近代早期，牀在歐洲君主政治生活中佔有舉足輕重的地位。其中，包括法國國王路易十四和英國國王理查二世是宮廷中發展這種文化的兩位主要君主。

對他們而言，牀是政治生活的中心。巴洛克政治文化的核心思想就是國王和王后就是國家權力的化身。

因此，你越靠近君主和他們的私密日常生活，你就越得寵。君主的牀就是一個舞台，它是君主進行各種活動和禮儀的中心，以展示誰才是他們最得意的大臣。

在凡爾賽，最受寵的大臣甚至可以獲得邀請見證國王晨起的經過。

十、嬰兒搖籃上方掛刀辟邪

過去，基督徒相信人在睡覺時非常脆弱，這時他們的靈魂容易受到攻擊，因為魔鬼的力量在黑暗時達到巔峰。

《聖經》中有許多人們在睡夢中被謀殺的例子。因此，人們在上牀就寢前有一大堆禮儀。

除了最常見的牀前祈禱外，人們還會用一些由珊瑚製成的辟邪物和護身符防身。有人還會在脖子上戴狼牙，嬰兒的搖籃上方也會懸掛鐵刀辟邪。人們認為金屬可以抵禦惡魔攻擊。

十一、牀墊越多越好

同樣在近代早期，家家戶戶都非常重視牀，並為此投入了令人難以置信的金錢、時間和資源。取決於你的身份地位有多重要，你可以把6個牀墊重疊起來。人們花在牀以及牀上用品的開銷佔整個資產的三分之一。

英國大文豪莎士比亞在遺囑中把他認為第二好的一張牀留給了他妻子，廣為人知。

十二、英國女王維多利亞時代引進鐵牀防病

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 沒有什麼比上牀休息睡眠更能緩解疲勞的了。

直到19世紀，幾乎所有牀都是木製的。大約在1860年代，人們開始意識到病菌的存在，木牀框容易受到細菌和虱子的攻擊，因此人們開始改用鐵牀架。

鐵牀更容易清潔，因此也更衛生。同時，牀墊設計也開始改變，螺旋式彈簧牀墊開始應運而生。

十三、英國女王維多利亞時代發明了嬰兒室

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現在的孩子往往有自己的臥室，這一習慣是從維多利亞時代開始的。

在古代相當長的歷史時期，一家人都是睡在同一張牀上的。但1837年至1901年英國維多利亞女王統治時期，人們開始辯論是否應該分牀睡。