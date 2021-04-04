BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
記錄BioNTech疫苗的製作過程
你的器材不支持播放多媒體材料
記錄BioNTech疫苗的製作過程
15 分钟前
新冠肺炎疫苗從研發到開放接種之間不到一年，令外界關注疫苗的安全性。
這種疫苗的其中一家主要製造商首次開放廠房，讓BBC得以探究這種疫苗的製作過程。
更多相關內容
疫苗接種：全球為什麼要研發新冠混合疫苗？
2021年4月1日
新冠疫苗：從香港到日本，亞洲多地接種為何進展緩慢
2021年3月9日
新冠疫苗：牛津/阿斯利康 你可能想了解的三個問題
2021年3月23日
新冠疫苗：中國科興疫苗 你可能想知道的四個問題
2021年3月10日
熱播
24:09
視頻,
香港立法會議員葉劉淑儀：2019年區議會選舉「根本不該舉行」
, 節目全長 24,09
2021年3月31日
2:47
視頻,
中國藝術家的「西天懂佛像」：希望特朗普「可以學會放下」
, 節目全長 2,47
2021年4月2日
4:33
視頻,
尋找「消失」的維族人：BBC探訪新疆「再教育營」
, 節目全長 4,33
2018年10月24日
2:26
視頻,
美國亞裔反歧視：「我們並不柔弱、膽小、沉默」
, 節目全長 2,26
2021年3月24日
3:22
視頻,
劉慧卿：「對香港來說，這是非常黑暗的一天」
, 節目全長 3,22
2021年4月1日
3:07
視頻,
緬甸僧人如何看待軍事政變
, 節目全長 3,07
2021年4月1日
3:01
視頻,
新冠疫情與酒店隔離：香港與悉尼兩位旅客的對照
, 節目全長 3,01
2021年2月17日
5:02
視頻,
美國夢之下再次上路的中美洲移民大軍
, 節目全長 5,02
2021年3月28日
1:58
視頻,
香港選舉制度改革：民主派空間遭大幅壓縮
, 節目全長 1,58
2021年3月30日
2:15
視頻,
緬甸13歲兒童玩耍時命喪槍下，母親痛哭
, 節目全長 2,15
2021年3月30日