女性與巧克力的六大迷思你了解多少？

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 復活節巧克力彩蛋

西方復活節假期剛過，許多人家裏的復活節巧克力蛋可能還沒吃完。

無論你吃沒吃巧克力蛋，你可能都對巧克力這種甜食並不陌生，特別是女性朋友們。

在這裏我們就來探討一些關於女性與巧克力之間的「曖昧」關係與迷思，看看有哪些驚人的發現。

一、女性比男性更愛巧克力嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 用巧克力做成的鞋子，許多女性喜歡吃巧克力可能是由於社會影響。

一直有一種說法是女性比男性更愛巧克力，但安格利亞魯斯金大學消費心理學教授凱瑟琳·詹森-博伊德博士 （Dr Catherine Jansson-Boyd）說，沒有證據表明女性比男性更喜歡巧克力。

她表示，最近的研究顯示這種說法可能是因為社會影響。她說，我們總是看到各種信息稱女性應該更喜歡巧克力，尤其在女性月經前吃巧克力更好，但實際上沒有任何證據。

《可可：巧克力探索》（ Cocoa: An exploration of chocolate）一書的作者蘇·奎恩（Sue Quinn）表示，巧克力作為一種藥品、能量飲料以及儀式飲品已經有數千年的歷史。

她說，在士兵上戰場以及婦女生產時都會吃巧克力以保持體能。當西班牙入侵時，他們不知道巧克力是何物，並對它持懷疑態度。而當時製作巧克力飲料，並把它當藥品飲用的正是女性。於是，就開始有了女性與巧克力之間關係的負面故事。

二、巧克力讓女性精神錯亂嗎？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 巧克力蛋並不是一開始就這麼甜的

奎恩告訴BBC《女性時空》（Women's Hour）節目，18世紀時，醫生曾怪罪巧克力導致了歇斯底里症的發作。其中，由一名英國神職人員所描寫的一個很有名的故事是，在恰帕斯州的一群西班牙婦女對巧克力如此上癮，她們在教會彌撒過程中還在喝巧克力飲料，對主教要求她們不要喝的命令置若罔聞。

該神職人員說，這些女性對巧克力如此著迷上癮，甚至不惜冒著被逐出教會和地獄之火的風險，可見女性對巧克力迷戀的程度。

三、女性佔可可農業勞動力的68%

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巧克力是男女老少都喜歡的甜食。

澳大利亞樂卓博大學（ La Trobe University）歷史系高級講師艾瑪·羅伯特森（Emma Robertson）表示，女性總是作為消費者出現在可可和巧克力廣告中，人們不覺得她們對巧克力生產有多重要。實際上，她們無論在可可豆種植，還是工廠中的巧克力製作都貢獻一半的勞動力。

羅伯特森表示，人們總認為可可種植是由男性主導，女性只不過是輔助，做些把可可豆從豆莢中撥出這樣的活，而男性則負責收獲等。但實際上，女性什麼都做，殺蟲、除草和各種各種的工作。

四、女性可可種植者收入低於男性

公平貿易組織（Fairtrade）首席執行官尼亞果伊·尼沃格博士（Nyagoy Nyong'o）表示，女性做的活多但收入卻比男性少。她說，那些有收入的女性每天才掙23便士（大約2元人民幣），遠遠低於1.40英鎊的貧困線水平，她們的收入比男性低5倍。

她同時提醒人們作為消費者，購買巧克力時要檢查是否有公平貿易標籤。

尼沃格博士表示，公平貿易組織關心的是保護可可種植者不受市場波動的影響，所以有公平貿易最低價以及公平貿易社會發展金。此外，該組織的一些項目旨在增強西非一些最弱勢女性的能力。

五、巧克力曾是販奴貿易的產物

歷史系高級講師羅伯特森表示, 她對巧克力行業的研究越深入，就越意識到它曾是大英帝國歷史的一部分。

羅伯特森告訴BBC《女性時空》節目，英國巧克力工業依靠的原材料來自於大英帝國殖民地英屬西非、尼日利亞和加納。

即使在20世紀初期，英國巧克力製造商也面臨醜聞，他們從公開市場上購買可可豆，這些可可豆是葡萄牙在西非生產的，它被稱為「契約勞動」，無論冠以什麼名稱，其實就是一種奴隸制的形式。

六、黑巧克力並沒有健康益處

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在日本過情人節有女生買巧克力送男生的習俗。

巧克力一書的作者奎恩表示，黑巧克力由於含糖少所以更健康。黑巧克力也更膩，因此你不會吃太多。然而，她表示，可可是一種複雜的食品成份，其中包含各種美好有益健康的化合物。

她說，有證據表明其中一些化合物具有降血壓和減少心臟病發作風險的潛力。

但問題，研究人員是使用了大量的黑巧克力集中實驗的，而不是你平時所吃的那點巧克力。

奎恩說，在她為寫巧克力一書做研究時曾問過科學家，該科學家明確地告訴她，要想得到任何健康好處需要吃巨大量的巧克力才能夠獲得足夠的有益化合物。

然而，奎恩表示，她堅信如果你吃點自己特別喜歡的東西那會對你的身心都有好處。