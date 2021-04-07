新冠疫情：英國研究發現病毒增加抑鬱和失智症風險

瑞秋·施拉德爾（Rachel Schraer）

BBC健康事務記者

31 分钟前

圖像來源，Getty Images

研究人員發現，在去過6個月確診新冠的人更容易患抑鬱症、失智症、精神病和中風。

三分之一曾感染過新冠病毒的人會發展成心理或神經方面的疾病，或是導致心理或神經疾病復發。

而那些因為新冠住院或是需要重症監護治療的人風險更高。

這有可能是由於壓力和病毒對大腦直接影響的雙重結果。

英國科學家研究了美國50多萬新冠患者的電子病例記錄，以及他們患14種心理或是神經疾病的可能性，它們包括：

腦出血

中風

帕金森症

格林－巴利綜合徵

失智症

精神錯亂或稱思覺失調

情緒障礙

焦慮症

研究人員解釋說，焦慮和情緒障礙是新冠患者最普遍的問題，它更可能與生病或住院經歷所帶來的緊張和壓力有關。

但中風和失智症更可能是病毒本身的生理影響，或是患者身體對感染的總體反應。

新冠並沒有增加帕金森症或格林－巴利綜合徵（與流感有關）風險。

因果關係

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 研究發現新冠患者更容易出現各種後遺症。

英國科學家的研究屬於觀察性研究，因此研究人員無法確定究竟是新冠引起了這些病症，還是有些人即便沒有感染在接下來的6個月中本來也會出現中風或抑鬱症。

但是，研究人員把得過新冠的這組人與另外兩組人群：流感人群和呼吸道感染人群相比較後，牛津大學的研究人員得出結論說，與其他呼吸道疾病人士相比新冠患者隨後患與大腦相關疾病的可能性更高。

為了更有可比性，研究人員根據研究對象的年齡、性別、種族和健康狀況進行匹配。

結果發現，得過新冠的人比其他呼吸道感染者患心理或是神經疾病的可能性高16%；同時，比流感愈後者高44%。

不僅如此，新冠病情越重，他們之後被診斷出精神和腦部疾病的可能性就越高。

24%的新冠病毒感染者會出現情緒問題、焦慮或是精神性疾病，但在新冠住院患者中這一比例上升到25%；在重症監護患者中則是28%。但如果在生病期間還出現譫妄（delirium）比例就更高，達到36%。

在所有新冠患者中有2%受到中風影響，在那些曾在重症病房接受治療的患者中風比例上升到7%；出現譫妄患者的中風比例則為9%。

所有新冠患者中確診為失智症的人比例為0.7%，但在新冠譫妄症病人中比例則高達5%。

英國阿爾茨海默氏症研究部門負責人薩拉·伊瑪瑞索博士（Dr Sara Imarisio）表示，之前的研究強調失智症患者患新冠重症的風險更高。而這項新研究調查了兩者之間反過來的關係可能也成立。

但伊瑪瑞索博士說，研究並沒有特別著重這兩者之間的因果關係。她說，重要的是研究人員能夠找到這些結果背後的原因。

直接影響大腦

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有些新冠長期症狀病人病情反復發作，會帶來許多精神疾病問題。

牛津大學神經學教授馬蘇德·侯賽因（Masud Husain）解釋說，有證據顯示新冠病毒可以進入大腦並造成直接的傷害。

它還可以有其他一些間接影響，例如，影響血液凝結從而導致中風。同時，身體在對新冠感染產生反應時引起的普通炎症也會影響大腦。

對三分之一以上出現一種或多種上述疾病的人來說，這是他們首次確診這些疾病。

但即使是有過這些病史的患者，研究人員表示不排除新冠可能引起他們舊病復發的可能性。

倫敦國王學院精神病學、心理學和神經科學研究所教授維克斯（Prof Dame Til Wykes）表示，該研究證實了他們的懷疑，即新冠診斷不但與呼吸道症狀有關，而且還與精神和神經疾病有關。

她進一步表示，從診斷後6個月的時間來看證明了其「後遺症」可能比預期出現的要晚得多，這對那些患新冠長期症狀的人來說並不奇怪。