同時擁有多個伴侶的非單一配偶制會更好嗎?

39 分钟前

回歸非單一配偶制?

心理學家賈斯汀·萊米勒(Justin Lehmiller)訪問了4000名美國人,請他們在他的書《告訴我你想要什麼》( Tell Me What You Want)當中描述自己的性幻想。「三人行」是最多人有的幻想,比其他形式多出不少。