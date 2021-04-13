福島核電站災難10年後爭議再起：核廢水將排放入海，中韓台環境團體紛表不滿

42 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 東京電力警告福島第一核電站內儲存廢水的水缸將在2022年滿溢。

東日本大地震引發的福島第一核電站事故發生10年後，日本政府內閣通過將核電站內大量受放射性物質污染廢水排放入海，引發中國大陸、韓國和台灣官方與民間的強烈不滿。

這些廢水主要因冷卻核燃料碎片而產生，截至3月，「處理水」總量已達125萬噸，足以填滿約500個奧林匹克標凖游泳池。日本首相菅義偉星期二（4月13日）稱，處置廢水「是無法避開的課題」。

東京當局強調將加以處理、稀釋，使其核輻射水平低於飲用水，聯合國國際原子能機構（IAEA）更形容是報廢福島第一核電站工作的一個「里程碑」，但日本民間以至於國際環境團體均提出抗議，漁業尤其擔心排放廢水將重創其生計。

運營福島第一核電站的東京電力公司警告，現場儲存廢水水缸將於2022年灌滿。當局預定將在兩年後開始排放核廢水。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC紀錄片：日本福島核事故十週年

福島核廢水排放計劃通過後，周邊地區有何反應？

日本政府內閣是在星期二早上召開專門會議之後通過有關決定。官方日本共同社報道，首相菅義偉在會上表示：「要推進反應堆報廢，處置是無法避開的課題。政府將出面確保安全性，並為消除形象受損採取一切對策。」

「日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。」

「我們強烈敦促日方認清自身責任……在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動排海。中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 日本、韓國、台灣漁業與環保活動人士均對排放福島核廢水可能污染海產感到擔憂。

韓國政府也對日方的決定「深表遺憾」。政府幕僚機關國務調整室室長具潤哲表示，韓國政府「將向日方轉達反對此次決定的民意」，又將向IAEA等轉達韓方立場。

具潤哲還說，要是韓方通過國際或國內監測體系發現問題，將向日方索賠，並要求終止排放廢水。

相比之下，台灣政府未見對東京此舉有強烈不滿。外交部發言人歐江安則稱，日方事前有通報台方將拍板通過排放廢水決定，並允諾將依據國際放射防護委員會（ICRP）建議的基凖稀釋、過濾並淨化後排出。台方不過將持續向日方表達關切。

歐江安星期二說，日方此項計劃涉及海洋環境、生態保育及台灣民眾健康安全等問題，外交部配合行政院原子能委員會多次向日方表達關切，籲請日方務必重視台灣權益。基於2014年所簽訂《台日核能管制資訊交流備忘錄》的互惠精神及台方多次關切，日本政府在正式決定方針前已事先通報台方，並允諾將依據國際放射防護委員會（ICRP）建議的基凖稀釋、過濾並淨化後排出，同時持續向國際社會提供資訊。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）歡迎東京政府的決定。格羅西星期二發表聲明說，IAEA已預備隨時支援日本處理福島核廢水。

格羅西說：「日本政府今天所作出的決定是個里程碑，將給持續多時的廢止福島第一核電站工作鋪平道路。」

「日本政府的決定與國際做法相符，儘管福島核設施存水量之大，使其成為一個獨特而複雜的案例。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 十年前的福島核事故引發日本內部討論應否繼續依賴核能。

日、韓、台民間團體對菅義偉政府的決定反應激烈。據韓聯社報道，由31個韓國公民團體組成的「脫核市民行動」譴責日本政府擅自決定向大海排放核廢水，並將其界定為「核恐怖活動」。聲明稱，該組織將「謀求一切手段」阻止污水入海。

台灣「全國廢核行動平台」也「嚴正反對」日本將核廢水排放入海，更不應因成本考量，將鄰近國家的環境生態、海洋漁業與人民健康置於輻射污染的威脅之中。台灣官方中央社引述該組織聲明說，日本此舉使輻射物質透過魚貝類進入到生態圈，造成輻射污染風險，對人體產生不良影響。

日本「全國核爆受害者第二代團體聯絡協議會」星期一（12日）已對菅義偉政府凖備通過排放決定表達不滿。共同社引述會長崎山升說，無論廢水輻射量有多低，還是會讓人擔心構成健康風險，「東電和政府應該摸索陸上管理污水的方法」。

日本漁業組織也早已反對排污計劃，擔憂消費者以後將抵制來自日本的魚獲。

福島核廢水真的安全嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2011年3月11日，東日本大地震引發海嘯，巨浪翻過海堤衝擊福島第一核電站。

目前，福島第一核電站內廢水經由一套精密的過濾系統處理，然後輸送到水缸儲存。過濾系統祛除水中沾有的放射性物質，但像氚（tritium）等物質仍會殘留。

氚是一種放射性同位素，難以從水中分離，但因其缺乏足夠能量滲透人類皮膚，被認為相對無害。

日本政府堅稱，廢水排放入海前將被祛除幾乎所有放射性物質，且會加以稀釋。IAEA也稱其操作與世界各地核設施排放廢水無異。

IAEA總幹事格羅西稍早前說：「這不是新事物，不存在什麼醜聞。」

日本大分縣立看護科學大學看護學部教授甲斐倫明專門研究放射線科學。法新社引述甲斐倫明教授說，稀釋廢水過程管控十分重要，但科學界早有共識，廢水的核輻射濃度對人類健康影響「微乎其微」。

但甲斐教授說：「不能說機會是零，這就是為何此舉備受爭議。」

帝國理工學院分子病理學主任教授傑拉爾丁·托馬斯（Prof Geraldine Thomas）說，氚與碳-14兩種放射物質均不會構成健康威脅，消費者更應擔心的是汞這類化學污染物。

托馬斯教授稱，她會「毫不猶豫」地食用來自福島的海鮮。

福島十年前發生了什麼事？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 一些參與福島第一核電站搶險的工作人員後來患上癌症死亡。

2011年3月11日東京時間14:46，日本本州東北部對開海域發生里氏9.0級強烈地震，引發海嘯，高達15米的巨浪直撲沿岸地區。

最初，福島第一核電站用以防止機組過熱癱瘓的後備系統在地震中倖免於難，但卻被海嘯衝毀。