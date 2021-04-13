香港政府推新冠疫苗氣泡 提升接種率之舉引發公平擔憂

31 分钟前

圖像來源，Reuters

香港行政長官林鄭月娥周一（4月12日）宣佈，為了提高新冠疫苗接種率，將推動「疫苗氣泡」措施，為已打針的人優先放寬社交距離措施。

已打針的人在探訪公立醫院及老人院、參與宗教活動及婚禮等場合時，人數及場地限制將獲得放寬，日後亦可參與「旅行泡泡」計劃。她建議，食肆如果全部員工打了針，可劃出特定範圍乾淨區，專門給予已打疫苗的食客，範圍內的每桌人數和堂食時間獲得放寬。港府同時宣佈，5月起讓中國大陸的民眾可免檢疫的方式來港，不強制要求來訪者打疫苗。

過去一周，香港當地確診數字平均每天約10宗，大部分是輸入個案，截至4月12日，香港約60萬名市民接種第一劑疫苗，接種率不足人口的一成，遠低於達到群體免疫可能需要的比例。港府面對提升接種率以回復社會運作的壓力。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港政府稱，疫苗氣泡可以令餐廳的限制令得以放寬，主要體現在同桌人數和營業時間。

目前香港年齡介乎16至30歲、而又並非特定行業的市民並未能夠接種疫苗，外界關注「疫苗氣泡」措施會否是針對年輕人，批評人士擔心，有關措施會造成歧視行為或不公平待遇。

林鄭月娥否認利用放寬防疫來威脅市民接種疫苗，強調措施是「誘因」，「不是懲罰某些市民」，但她同時警告要令不打針的人知道「有後果」。她稱，西方國家採取的防疫措施比香港更嚴格，甚至一些民主國家，也要實施宵禁，她希望外界能以科學、客觀、理性的態度，看待香港問題，「以香港的方法解決」。

而為了防止市民以檢測代打疫苗，港府亦計劃取消免費自願檢測的措施，這個做法遭一些專家批評，認為會增加識別隱形患者的難度。

多個國家推動類似「疫苗護照」計劃，大多以促成群眾出入境為首要目標，但一些國家擔心造成民眾不公平待遇，不把計劃強加在本土必要活動，但亦有例外，以色列和丹麥把「疫苗護照」應用在本地餐廳、健身室等場所，一旦沒有出示相關證明會有懲罰機制。

香港疫苗氣泡具體措施

林鄭月娥在4月12日宣佈，目前香港所實行的防疫措施將延長至本月28日，並留意疫情會否反彈而作出相應調整。

她宣佈，未來將以「疫苗氣泡」為基礎調整社交距離措施，已打針的人士在探訪公立醫院及老人院、出席宗教活動、婚禮、公司週年會議、本地旅行團等場合，其人數及場地限制將會優先獲得放寬，亦有望參加日後的「旅行泡泡」計劃，她表示，已打針的人士從新加坡、澳洲、新西蘭等低風險地區回港，檢疫期有望縮短至7天。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 林鄭月娥呼籲市民盡快接種疫苗。

她特別提到，食肆要獲得放寬措施的條件，就是員工、顧客需要接種疫苗，並且強制使用掃碼記錄到訪地點的應用程式「安心出行」。

在第一階段，如果食肆員工打了第一針，所有客人使用「安心出行」，就可以把每桌人數從現時4人提高至6人，堂食時間可由目前的晚上十時，延長至深夜十二點。在第二階制，如果所有員工已接種兩劑疫苗並且產生抗體，顧客接種第一劑疫苗及使用「安心出行」，該食肆可以劃出特定範圍，每桌人數提升至8人，宴會人數由目前20人增至100人，堂食時間可由目前的晚上十時，延長至凌晨兩點。

「安心出行」的使用在香港引發爭議，目前這款應用程式有390萬次下載量，但基於對政府的不信任，很多食肆傾向以填表格的方式取代，香港媒體報導，一些人在填表格時會填上假資料，林鄭月娥重申，沒有人監控或監察程式的數據，反問市民為了公共衛生，使用程式是否過份。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目前香港的防疫措施對宗教活動以及婚禮等有所限制。

如果沒有手機不能下載程式的市民怎麼辦？身體問題不便接種疫苗的員工或顧客又可以如何安排？政府說會與業界商討具體執行細節，「並不會一刀切」，如果食肆或處所不願特別為打針的人放寬措施，也可跟隨現時的防疫規定。

林鄭月娥批評，香港接種率未如理想的原因，是網上有假消息令市民對打針有猶豫，她指自己接種疫苗並無不適，還「越做越精神」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BioNTech疫苗的製作過程

措施引發什麼爭議

對於希望回復正常生活的市民來說，「疫苗氣泡」或是「疫苗護照」都是一個方便的選項，不過在多個國家，這種以有否打疫苗來決定民眾有沒有權到個別場所或參與活動，則引發了爭議。

世界衛生組織曾經表示，現階段不支持強制的「疫苗護照」措施，主要原因是擔心打了針仍然有傳播病毒的風險，以及擔心疫苗尚未全民普及，令沒打疫苗的人受到不公平待遇。

香港公共衛生研究社召集人陳盈接受訪問時表示，目前除了復必泰（BioNtech）疫苗能夠提供中斷病毒傳播方面的數據外，大部分疫苗主要功用是「減低症狀感染」，並不等同不會傳染。她亦擔心政策造成「健康不平等」，目前30歲以下人士目前還不能接種疫苗，如果向打針的人提供「特權」，就等於剝削了另一班人。

在國際上，多個國家推動的「疫苗護照」計劃，大多以方便群眾出行為首要目標，但由於擔心造成不公平待遇，一般不會把計劃強制在本土必要活動，但亦有例外，以色列和丹麥把「疫苗護照」應用在本地餐廳、健身室等場所，一旦沒有出示相關證明會有懲罰機制，不過在以免列，當局表明執法存在難度，一般只能突擊巡查相關店鋪是否合規，或是透過民眾投訴作出跟進。

香港大學感染及傳染病中心何柏良接受訪問時表示，認同政府可以「疫苗氣泡」為基礎，放寬部分社交距離措施，認為有足夠誘因吸引市民打針，形容是「長痛不如短痛」。但他強調這些措施不能變相懲罰市民。他認為，提高接種率是令社區「清零」唯一突破的方法，認為政府要思考如何說服市民。