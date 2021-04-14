超級計算機：美國新一輪制裁能否卡死中國騰飛夢

李翰文

BBC 中文

7 分钟前

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 中國目前正在組建"天河三號"超級計算機，號稱運算速度可突破每秒百億億次，是這個領域的"下一頂皇冠"。

美國政府宣佈制裁七個與中國超級計算機研發計劃有關的公司或組織，中國外交部發言人趙立堅隨即批評，聲言美方的打壓「阻擋不了中國科技進步發展的步伐」，而從過去美國類似制裁行動的後續發展來看，中方這次聲言似乎不是空話。

美國上一次針對中國超級計算機發展的大規模規裁措施在2015年，禁止英特爾向中國的「天河二號」超級計算機出口芯片。中國當局之後投放更多資源，令研究繼續推進，最終中國國家超級計算中心無錫中心在2016年利用中國自行設計的芯片，組建當時是全球最高效能的「神威太湖之光」超級計算機。

隨著中國在這一領域的快速發展，美國最新的措施也不單是禁運，而是針對芯片產業鏈的技術和產品限制。這是因為中國雖然掌握自主設計芯片的能力，製作過程仍然依靠不少外國技術，比如需要由台灣的台積電等代工。如果這些公司仍然與被制裁的七個實體保持業務，將可能同樣被美方制裁。

業內人士對美國最新的措施反應不一，大多認為雖然短期內制裁會造成影響，但最終會令中國加強在這方面的投資，發展自身技術，情況就與2015年美國制裁行動的後續發展差不多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國雖然掌握設計芯片的能力，但具體製造目前仍然需要交給台灣台積電等公司代工。

為什麼制裁這七個實體？

美國商務部最新制裁措施針對目標，包括天津飛騰信息技術公司、上海集成電路技術與產業促進中心、Sunway Microelectronics和四家中國的國家超級計算機中心。

當中有三個組織或公司都與中國的「神威太湖之光」超級計算機有關，包括維護這台計算機的中國超算無錫中心。

根據《美國聯邦公報》，Sunway Microelectronics別名是成都申威科技公司，BBC中文翻查紀錄，發現這家公司正是「神威太湖之光」使用的「申威26010」芯片的製造商。而上海集成電路技術與產業促進中心是「申威26010」芯片的銷售商。

另外，美方的制裁行動同時也著眼於制衡中國未來的超級計算機發展計劃。中國目前正在開發「天河三號」超級計算機，號稱運算速度可突破每秒百億億次，這種速度被稱為E級超級計算機，被稱為這個領域的「下一頂皇冠」。

這台超級計算機與「神威太湖之光」一樣，採用中國自行設計的飛騰芯片，而這款芯片的設計商天津飛騰信息技術同樣被制裁。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 超級計算機強大的運算能力，讓氣象學家能模擬像氣候等複雜的情況。

芯片代工廠同樣面臨挑戰

中國官方媒體稱飛騰芯片是自主研發，但美國《華盛頓郵報》指出，天津飛騰信息公司仍然是使用美國公司研發的軟件來設件這款芯片，之後交給台灣的台積電代工製作。

換句話說，美方最新的制裁措施實施後，天津飛騰信息公司將不可以繼續使用現有軟件設計芯片，台積電也不可能繼續為它代工，否則將可能被美方制裁。這與美國早前針對華為實行的制裁措施差不多。

科技顧問機構Intralink高管蘭德爾（Stewart Randall）指出，中國的芯片設計軟件市場大多由一些與美國有業務來往的公司佔據。如果無法使用這些公司的軟件，天津飛騰信息公司將難以繼續研發先進的芯片。

即使有辦法取得軟件，台積電和三星等技術程度較高的公司會不會繼續為天津飛騰信息公司或其他受制裁的實體繼續代工製作芯片也會成為疑問。如果它們繼續與這些被制裁的中國組織做生意，它們可能同樣會被美國制裁。

台積電至今仍然未就會否遵守美國商務部的禁令作明確表態，公司發言人早前回應外界查詢時指出，台積電會遵守所有法律和出口限制措施，但對美國商務部的制裁行動不予評論。

蘭德爾接受BBC中文訪問時認為，沒有這些軟件或製造商，天津飛騰等公司「就無法設計和製造高階的芯片」。

中國超級計算機的國產芯

但美國田納西大學教授唐加拉認為，從美國2015年禁止英特爾出口芯片的例子可以看到，美國商務部最新的制裁措施，只會令中國加強在這方面的投資。

美國當年以擔心「天河二號」進行核子研究為由，禁止英特爾出口芯片給中國。新華社當時引述中國科學研究院研究員張雲泉形容，美方當時的制裁會給中國的超級計算機發展計劃帶來一定影響，但形容這給予中國一個機會，明白自主研發芯片的重要性。

而過了一年，中國就宣佈啟用一台當時是全球運算速度最高的超級計算機，也就是「神威太湖之光」。外界留意到，這台超級電腦使用的芯片，是中國自主研發的申威處理器。中國官方媒體形容，「神威太湖之光」顯示了中國在芯片研發的自主性，讓中方在這種關鍵技術方面不再受制於人。