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美國明尼蘇達州警員執法 拔電擊槍錯拿手槍 誤殺20歲男子
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美國明尼蘇達州警員執法 拔電擊槍錯拿手槍 誤殺20歲男子
7 分钟前
美國明尼蘇達州一名警員嘗試制伏一男子時，原本打算使用電擊槍，不過錯誤用了手槍並將他擊斃。
事發地點與去年美國黑人男子佛洛伊德被警員壓頸致死的地方距離僅16公里。
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