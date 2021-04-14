美國氣候特使訪華 尋求在拜登氣候峰會前與中國達成協議

羅傑·海拉賓（Roger Harrabin）

BBC環境分析員

2021年4月14日早上7点53分

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國氣候特使約翰·克里在峰會之前正訪問世界各國。

在美國總統拜登下周主持氣候峰會之前，特使約翰·克里（John Kerry）正前往上海向中國示好。

在聯合國一次重大外交衝突之後，美中雙方都希望在大幅減排計劃上合作。

美國希望中國停止建設燃煤發電站，並停止為海外煤炭企業提供融資。

中國希望美國向發展中國家提供更多資金，以獲得清潔技術，並適應氣候變化。中國還希望華盛頓宣佈大幅減排計劃。

克里在接受CNN訪問時表示，中國的合作對應對氣候危機「絶對至關重要」。

「是的，我們在一些關鍵問題上與中國存在很大分歧，這是絶對的。但氣候必須分開談，」克里說。

他希望挽救與這個超級大國的關係，使拜登總統在4月22日和23日的虛擬峰會上取得進展。

科學家警告，如果世界上最大的污染國之間沒有達成協議，就幾乎不可能避免出現危險的氣候變化。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 燃煤發電站依然是中國能源生產的重要組成部分。

英國智庫英國皇家國際事務研究所（Chatham House）的中國問題專家伯尼斯•李（Bernice Lee）表示：「這是好消息。至少他們在峰會凖備階段進行了談判。雙方都有重大問題需要解決。但這些問題必須得到解決。」

雙方都沒有向聯合國正式宣佈氣候總體規劃，而且雙方都在努力勸說對方做出更多讓步。

在特朗普總統任期內，美國沒有參與氣候談判，目前被敦促在這十年裏將排放量減少到2005年水平的57%-63%。

預計拜登總統將在下周峰會之前或在會上宣佈美國的正式提議。

與此同時，中國已承諾在2030年達到碳排放峰值，並在2060年實現碳中和（這意味著減少化石燃料的所有碳排放，但仍允許另一種使地球升溫的氣體甲烷在農業中排放）。

中國仍需要解釋實現這些目標的政策。

歐洲智庫E3G的高級政策顧問曾楚希（Byford Tsang）告訴BBC：「美國一直在推動日本和韓國結束海外煤炭融資。它還將敦促中國停止在「一帶一路」倡議中建設燃煤電廠。

「美國還希望在中國國內煤炭使用方面採取行動。中國的煤炭產能佔全球一半，而且儘管疫情爆發，中國的煤炭產能仍在不斷擴大。」

「一帶一路」倡議是一項廣泛的中國基礎設施項目，旨在擴大全球貿易聯繫。

美國還希望說服中國國家主席習近平出席下周的峰會。40位世界領導人受到邀請，包括俄羅斯總統普京。

這次峰會是今年11月在格拉斯哥召開聯合國氣候大會COP26之前的一個重要里程碑。