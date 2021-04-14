新冠疫苗：血栓患者多為年輕女性 多國叫停接種強生疫苗

50 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今年2月美國已批准強生疫苗在美國使用。

美國、南非和歐盟將暫時停止推廣強生公司研發和生產的新冠疫苗。此前有報道稱，接種該疫苗後出現罕見血栓問題。

美國食品藥物管理局（FDA）表示，為民眾接種超過680萬劑疫苗後發現6例血栓。

強生公司已暫停原定本周在歐盟開始的疫苗接種推廣計劃。這是繼阿斯利康疫苗後出現的相似血栓案例，阿斯利康疫苗的接種受限。

美國食品藥物管理局表示，建議暫時暫停接種強生疫苗是「出於大量謹慎」考量。該機構也確認一名患者死於血凝併發症，另一名患者情況危殆。

所有6名病例都是介於18至48歲之間的女性，在接種疫苗後第6至13天出現血栓症狀。

根據這一建議，直到完成對其安全性的進一步調查，美國所有聯邦機構都已停止使用強生疫苗。預計美國各州和私人承包商也將效仿這一做法。

美國是迄今為止確診新冠病例最多的國家，已有超過3100萬例新冠病例，其中死亡人數超過56.2萬，再創世界新高。

強生公司是美國的一家醫療衛生保健品公司，但這款疫苗主要由其在比利時的製藥分公司研發。與其他疫苗不同，強生公司的疫苗只需注射一針，可以在常溫下儲存，因此在氣候較熱或地理位置較偏遠地區更容易分發。

雖然許多國家已預購數百萬劑，但它只在少數國家獲得批准使用。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 強生公司是美國的一家醫療衛生保健品公司，但這款疫苗主要由其在比利時的製藥分公司研發。

2月27日美國獲准其使用，但輝瑞/BioNTech和莫多納（Moderna）疫苗的接種更為廣泛。美國約700萬人已接種強生疫苗，約佔迄今為止總免疫接種量的3%。

美國新冠防疫最高顧問福西（Anthony Fauci）博士表示，現在評論其是否會被撤銷授權還為時過早。

南非是第一個使用該疫苗的國家，也已暫停使用該疫苗，但該國還沒有血栓病例的報告。

研究顯示，該疫苗對南非變種的保護率高於其他疫苗，因此該疫苗成為南非的首選疫苗。自2月中旬以來，南非已有近30萬名醫療工作者接種了這種疫苗。

世界衛生組織告訴路透社正監測這一情況，並等待美國和歐洲監管機構的報告。

然而在強生公司表示將暫停在歐洲的推廣之前的24小時，其向歐盟國家交付疫苗的工作才開始。由於該疫苗在歐盟的接種工作還未開始，歐盟專家將把目光投向美國，觀察美國下一步行動和做法。

歐盟的疫苗推廣工作一直被世衛組織批評為太慢，而且有人擔心最近的延遲會使其陷入進一步的混亂。

強生公司的疫苗尚未在英國獲得批准，儘管有3000萬劑疫苗正在預訂中。英國衛生部表示，推廣延遲不會影響英國的疫苗供應，也不會破壞英國預計在7月底前為所有成年人提供疫苗注射的目標。

加拿大總理特魯多稱，加拿大已預購1000萬劑強生疫苗，並「仍在按計劃」在本月底前收到第一批疫苗。

「但很明顯，我們正在密切關注美國的事態發展，」他補充道。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在開普敦接種首批抵達的強生公司疫苗。

我們對最新的血栓病例了解多少？

在一份聯合聲明中，美國食品藥物管理局和疾病控制和預防中心（CDC）表示，他們正在「調查涉及6個美國報告的個人在接受強生疫苗後出現罕見和嚴重類型血栓的病例數據」。

這種血栓被稱為腦靜脈竇血栓（CVST）。

聲明稱這種類型的血栓需要與平時不同的治療方法。用常見的一種叫做肝素的抗凝血藥物對其進行治療，「可能是危險的」。

在進一步評估之前，美國食品藥物管理局和疾病控制和預防中心建議「出於謹慎原因，暫停使用這款疫苗」。

聯合聲明稱：「接種過強生疫苗的公眾，如果在接種後三周內出現嚴重的頭痛、腹痛、腿痛或呼吸急促等情況，應盡快就醫」。

強生公司補充說稱：「我們了解已有接種完強生疫苗後出現血栓事件的報告。目前這些罕見事件與強生疫苗之間尚未建立明確的因果關係。」

慎重對待極罕見事件

BBC健康事物記者瑞秋·施拉德爾（Rachel Schraer）

與接種完阿斯利康疫苗後出現罕見的血栓問題一樣，美國發現少量接種完強生疫苗的類似情況。

因（接種完強生疫苗後）出現的不同尋常的表症，世界各國政府已開始謹慎地將這些罕見的血栓事件與疫苗聯繫起來，儘管這種聯繫還未得到明確證明。

血栓患者的血小板數量（有助於修復身體損傷的血細胞）非常低。

強生公司和阿斯利康公司的疫苗原理非常相似，所以他們可能會產生相似罕見副作用。

目前血栓案例的數量很低，很難明確引發血栓的具體風險和原因。但阿斯利康疫苗引發血栓的機率約為百萬分之一。目前為止，注射680萬劑強生疫苗後發現6例血栓。