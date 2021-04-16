在猴子胚胎培育人類細胞實驗引發道德爭議

海倫·布里格斯（Helen Briggs）

BBC科學事務記者

1 小时前

圖像來源，Weizhi Ji/Kunming Univ of Science and Technology 圖像加註文字， 人類細胞在猴子的早期胚胎細胞中培育

在一項中美聯合研究項目中，科學家在猴子的胚胎中培育了人類細胞。研究成果發佈後引發了有關此類實驗的道德爭議。

科學家將人類的幹細胞——即有能力發育成不同身體組織的細胞——注入到獼猴的胚胎中。

該胚胎生長了近20日。

過去，有其他所謂的跨物種胚胎，或者叫「嵌合體」，曾經被製造過。但之前的研究是將人類細胞植入到綿羊和豬的胚胎中。

此次研究的科學家團隊由美國索爾克生物研究所（Salk Institute）的胡安·卡洛斯·伊茲皮蘇亞·布爾蒙特教授（Prof Juan Carlos Izpisua Belmonte）率領。他在2017年曾幫助製造了第一個人類與豬的混合胚胎。

他表示，他們的研究可能將打開一條路，應對移植器官緊缺的問題，並幫助更了解有關人類早期發育、疾病和衰老過程等方面的問題。

「這些嵌合的做法有可能對推動生物醫學研究的發展非常有幫助，不僅對於生命最早期，而且對生命後期的相關研究也很有幫助。」

他堅稱，在科學期刊《細胞》（Cell）上發表的這項研究，是符合當前的道德與法律守則的。

「最終，我們是為了了解和改進人類健康而做這些研究的，」他說。

「道德挑戰」

不過，一些科學家卻對實驗提出憂慮，稱雖然這次實驗中的胚胎在20天後就銷毀，但是其他人可能會嘗試將這種研究再向前推。

他們呼籲，針對製造人類與非人類嵌合體意味著什麼這一話題進行公眾辯論。

東盎格利亞大學（University of East Anglia）諾維奇醫學院（Norwich Medical School）的生物醫學道德研究員兼講師安娜·斯馬伊多爾博士（Dr Anna Smajdor），在評價這項研究時說，它帶來了「重大的道德與法律挑戰」。

她還表示：「這項研究背後的科學家聲稱這些嵌合胚胎提供了新機會，因為『某些類型的實驗我們不能夠在人類身上做』。但是這些胚胎是屬於還是不屬於人類，還是存疑的。」

牛津大學的牛津尤希羅實踐倫理中心（Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics）主任以及惠康道德與人道主義中心（Wellcome Centre for Ethics and Humanities）聯合主任朱利安·薩福萊斯庫教授（Prof Julian Savulescu）說，這項研究「打開了人類與非人類混合體的潘多拉盒子」。

他補充說：「這些胚胎在發育20天的時候被銷毀，但是人類與非人類嵌合體被成功培植只是一個時間問題，或許是被作為人類器官的來源。這是這項研究的長遠目標之一。」