在猴子胚胎培育人類細胞實驗引發道德爭議

1 小时前

圖像來源,Weizhi Ji/Kunming Univ of Science and Technology

「道德挑戰」

東盎格利亞大學(University of East Anglia)諾維奇醫學院(Norwich Medical School)的生物醫學道德研究員兼講師安娜·斯馬伊多爾博士(Dr Anna Smajdor),在評價這項研究時說,它帶來了「重大的道德與法律挑戰」。

牛津大學的牛津尤希羅實踐倫理中心(Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics)主任以及惠康道德與人道主義中心(Wellcome Centre for Ethics and Humanities)聯合主任朱利安·薩福萊斯庫教授(Prof Julian Savulescu)說,這項研究「打開了人類與非人類混合體的潘多拉盒子」。