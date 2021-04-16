在猴子胚胎培育人類細胞實驗引發道德爭議
- 海倫·布里格斯（Helen Briggs）
- BBC科學事務記者
在一項中美聯合研究項目中，科學家在猴子的胚胎中培育了人類細胞。研究成果發佈後引發了有關此類實驗的道德爭議。
科學家將人類的幹細胞——即有能力發育成不同身體組織的細胞——注入到獼猴的胚胎中。
該胚胎生長了近20日。
過去，有其他所謂的跨物種胚胎，或者叫「嵌合體」，曾經被製造過。但之前的研究是將人類細胞植入到綿羊和豬的胚胎中。
此次研究的科學家團隊由美國索爾克生物研究所（Salk Institute）的胡安·卡洛斯·伊茲皮蘇亞·布爾蒙特教授（Prof Juan Carlos Izpisua Belmonte）率領。他在2017年曾幫助製造了第一個人類與豬的混合胚胎。
他表示，他們的研究可能將打開一條路，應對移植器官緊缺的問題，並幫助更了解有關人類早期發育、疾病和衰老過程等方面的問題。
「這些嵌合的做法有可能對推動生物醫學研究的發展非常有幫助，不僅對於生命最早期，而且對生命後期的相關研究也很有幫助。」
他堅稱，在科學期刊《細胞》（Cell）上發表的這項研究，是符合當前的道德與法律守則的。
「最終，我們是為了了解和改進人類健康而做這些研究的，」他說。
「道德挑戰」
不過，一些科學家卻對實驗提出憂慮，稱雖然這次實驗中的胚胎在20天後就銷毀，但是其他人可能會嘗試將這種研究再向前推。
他們呼籲，針對製造人類與非人類嵌合體意味著什麼這一話題進行公眾辯論。
東盎格利亞大學（University of East Anglia）諾維奇醫學院（Norwich Medical School）的生物醫學道德研究員兼講師安娜·斯馬伊多爾博士（Dr Anna Smajdor），在評價這項研究時說，它帶來了「重大的道德與法律挑戰」。
她還表示：「這項研究背後的科學家聲稱這些嵌合胚胎提供了新機會，因為『某些類型的實驗我們不能夠在人類身上做』。但是這些胚胎是屬於還是不屬於人類，還是存疑的。」
牛津大學的牛津尤希羅實踐倫理中心（Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics）主任以及惠康道德與人道主義中心（Wellcome Centre for Ethics and Humanities）聯合主任朱利安·薩福萊斯庫教授（Prof Julian Savulescu）說，這項研究「打開了人類與非人類混合體的潘多拉盒子」。
他補充說：「這些胚胎在發育20天的時候被銷毀，但是人類與非人類嵌合體被成功培植只是一個時間問題，或許是被作為人類器官的來源。這是這項研究的長遠目標之一。」
進步教育信託基金會（Progress Educational Trust）主任莎拉·諾克羅斯（Sarah Norcross）表示，在胚胎與幹細胞研究取得「實質性進展」並可能同樣帶來實質性利潤的同時，「明顯有需要就它所帶來的道德和監管難題進行公共討論和辯論」。