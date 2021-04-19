可再生能源研究：中國減少煤炭發電「可節省1.6萬億美元」

羅傑·哈拉賓（Roger Harrabin）

BBC環境事務分析員

45 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 燃煤發電站仍然是中國能源生產的一個主要來源。

一份研究報告指，中國如果將煤炭能源轉向可再生能源，可以在20年內節省多達1.6萬億美元（1.2萬億英鎊）。

報告撰寫人表示，中國必須要在十年內關閉588個燃煤發電站，才能達到其在環境保護上承諾的目標。他們堅稱這樣做能省錢。

這是因為，現在可再生能源要比煤炭便宜得多。

這與美國的情況一致，煤炭已經從最便宜的主要燃料變成最昂貴的。

中國目前共有1058個煤電站在運營當中——超過世界總量的一半。

報告由環境事務智庫「TransitionZero」發表。撰寫人表示，中國要在2060年達到「碳中和」，必須現在就採取激進的行動。

中國已經宣佈，目前正在建造五個新的核電站，以提供清潔能源——而國家主席習近平已經宣佈，他將在周五（4月16日）和法國德國領導人一起參加一項氣候峰會。

中國還是全世界風力發電機和太陽能板最多的國家。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國氣候氣候變化事務特使克里在峰會前出訪多國。

但是在過去一年，中國卻在高碳排放的道路上走了彎路，因為一些地方政府正在為刺激經濟增長而建造新的發電站。

該報告警告，中國的第14個五年計劃有可能會產生出一些「擱淺資產」——指的就是一些煤電站可能會被建造，但不會投入使用。

報告依靠衛星技術和機器研究來獲得信息，這是第一次通過這些技術來確定中國的能源領域到底排放了多少二氧化碳。

西方外交官員一直對中國每月以省為單位公布的數據感到懷疑。

相比之下，英國和美國則是每天以發電站為單位公布二氧化碳排放數據。各國要實現碳減排方面的承諾，凖確的數據是必要的。

「可信的數據」

報告的作者之一馬特·格雷（Matt Gray）向BBC表示：「必須要有可信的排放數據，各國才能在氣候談判當中相信彼此。」

「除去氣候方面的考慮之外，我們的分析還發現，中國可以因此而省錢，通過用零碳排放的其他能源取代煤電站來減少擱淺資產，並提升其國際聲譽。」

美國前副總統戈爾（Al Gore）是這項研究的贊助人之一。他表示：「從煤碳轉身清潔能源所帶來的經濟機遇，顯示了氣候行動和經濟增長是相輔相成的。」

智庫組織E3G的中國問題專家曾楚希（Byford Tsang）向BBC表示：「報告背後的數據看起來頗為可觀——在中國一些省份，可再生能源已經與煤碳一樣便宜，甚至更便宜。」

據全球能源監測（Global Energy Monitor）發表的研究指，中國近期燃煤發電站建設的增加，抵消了世界其他地方所減少的部分。

2020年，中國新增了38.4吉瓦（十億瓦特，發電機裝機容量）的新煤電發電力，比全球關閉的37.8吉瓦煤電發電力更高。TransitionZero指，它在去年佔據全世界新煤炭發電站的76%，比2019年的64%有所上升。