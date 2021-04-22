新冠病毒：抗體測試如何幫助應對疫情

31 分钟前

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一種廉價且快速的抗體檢測可能成為抗擊新冠病毒的最新武器。牛津大學科學家們領導的一個國際研究團隊最近表示，他們已經開發出一種便攜、容易生產且成本低廉的抗體檢測方法，用於對抗新冠病毒。

「有了更好的方法來檢測抗體水平，了解個體和人群的免疫防禦，我們能採取更多措施保護全球民眾，控制病毒傳播，」牛津大學英國醫學研究理事會人類免疫部主任艾莉森·西蒙斯（Alison Simmons）說。

研究人員現在正計劃在未來使用這種非常簡單的測試，看看它是否識別對新冠病毒有免疫力的人和需要疫苗加強針的人。這些測試仍在開發中，尚未在實驗外使用。

抗體是什麼？

抗體是血液中的蛋白質，能識別特定的感染並擊退它們。

一旦人感染了病毒，抗體會幫助身體做好再次感染的凖備。疫苗能夠讓身體安全地產生抗體，且不會有患病風險。

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如果一個人以前感染過新冠病毒，他們的血液中可能有這些抗體，可以防止再次被感染。

但專家表示，需要進行更多研究來證實這點。免疫系統是複雜的，還有其他元素，如T細胞也可能發揮保護作用。

抗體測試如何進行？

該測試需要手指刺血，應用方便快捷。

該測試將病毒刺突蛋白的一部分與紅細胞表面連接。當病毒抗體存在時，它們會產生一團紅細胞，這一團大到可以用肉眼看到。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 市場上還有其他的抗體檢測方法，也可以用手指刺血來採集血液樣本。

「這是一個非常簡單的測試，可以由訓練有素的技術人員或護理人員來完成，」領導研究的牛津大學英國醫療研究理事會人類免疫部阿蘭·湯森教授（Alain Townsend）告訴BBC。

然後，測試結果可以被拍攝下來，送去接受專業評估。該研究團隊在新冠患者身上試驗了這種測試，但現在希望對其進行調整，以確定哪些人在接種疫苗後成功產生足夠抗體，而哪些人可能需要注射加強劑。

檢測如何幫助抗擊新冠病毒？

科學家們希望他們的測試得到大規模使用，可幫助研究人員和決策者追蹤社區中的免疫水平。

每當出現新變體時，研究小組就會更新測試，這可讓科學家研究這些變體對抗體的影響。預計測試還將檢測人體對疫苗的反應，以及感染新冠病毒後的反應。

斯里蘭卡斯裏賈亞瓦德納普拉大學微生物學教授馬拉維基（Neelika Malavige）說：」擁有大量抗體有助對抗新冠病毒。「她正在領導第二階段研究，研究那些注射疫苗後產生抗體的人。

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」有很多不同類型的抗體，「她說，」我們一直在大量志願者中研究這些抗體，以了解在斯里蘭卡社區中檢測到的是哪種抗體。「

」雖然一些抗體確實很擅長保護你，但也有一些沒什麼作用。我們正在努力了解哪種抗體可以保護我們免受新冠病毒的侵害，我們也在研究對新冠病毒變體的免疫反應。「

抗體測試不能告訴你什麼？

英國國民保健署表示，抗體測試可以告訴你以前是否可能感染新冠病毒，但一些感染病毒的人沒有抗體。

抗體測試也不能告訴你，是否對新冠病毒有免疫力，以及你是否能將病毒傳播給他人。

在許多情況下，抗體測試的凖確性仍有待評估。據《英國醫學期刊》報道，人們也可能會得到假陽性結果，顯示他們有抗體。

在感染病毒或接種疫苗後也可能需要數周時間產生抗體。

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湯森表示，這取決於個人，但通常在感染或接種疫苗後產生抗體可能需要數周時間。

湯森稱：」有的人抗體水平很低，有的人很高，為什麼會這樣我們並不能完全理解。「

」我們已做了幾百項測試，抗體水平最高的是一位老婦人，病情較輕，但她體內產生了大量抗體。「

雖然普遍的想法是，這些抗體可以在大約一年的時間裏防止再次感染，但科學家說，他們需要更多的研究來下結論。