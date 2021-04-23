美國「毅力號」火星探測器：就地取材制氧成功

1 小时前

圖像來源，NASA/JPL-CALTECH 圖像加註文字， 在火星上就地取材制氧的儀器跟家庭用烤麵包片的設備差不多大

美國國家航空航天局（NASA）「毅力號」火星探測器又完成了一項創舉 — 在火星上就地取材制氧，為人類將來「輕裝」前往火星增添了一分希望。氧氣是生命之源。

這是毅力號自登陸火星後第二次創造歷史；第一次是無人駕駛直升機「好奇號」首飛成功。

制氧設備叫火星氧氣現場資源利用實驗儀器，MOXIE。它用火星大氣中的二氧化碳製成5克氧氣，大致相當於宇航員在火星上呼吸10分鐘所需的氧氣。

NASA設計火星制氧實驗的目的是探索將來人類去火星是否可以就地「取氧」，而不必自帶氧氣做星際旅行。

火星大氣成分以二氧化碳為主，佔96%，氧氣只佔0.13%；地球大氣中氧氣佔21%。

Moxie 把二氧化碳（CO₂）分子中的氧原子（O₂）分離出來，產生的一氧化碳則作為廢氣排放到火星大氣中。設計目標是每小時能制氧10克。

NASA空間技術部門的特魯迪·科特斯（Trudy Kortes）解釋說，Moxie不僅是第一個在地球外其他世界成功制氧的儀器，也是幫助未來空間探索團隊靠山吃山靠水吃水，因地制宜的同類技術中的開先河者。

從二氧化碳中分離出氧氣，這個過程意味著可以把取之不盡的本地資源轉化稱可用品：可呼吸氣體、噴氣燃料，以及跟氫氣混合生成水。

此前，毅力號帶去火星的無人駕駛直升機「創新」號於4月19日和22日在火星試飛兩次，創歷史記錄。

第二次飛行實驗具體操作包括從火星地表升空到5米高度，然後平移2米，旋轉一番，拍些照片，然後回到起飛點原地降落。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， NASA「毅力號」成功著陸火星 傳來第一張照片

「毅力號」火星探測器2021年2月18日在火星赤道附近的耶澤羅（Jezero）隕石坑登陸。

它將在那個地區用至少兩年時間採集岩石樣本，尋找過去存在生命的證據。

人們認為，在數十億年前，耶澤羅有一個巨大的湖泊。哪裏有水，哪裏就可能有生命。

「毅力號」是美國國家航天局發射的第二個一公噸重的火星車。第一個探測器「好奇號」2012年在另一個隕石坑登陸。

迷你直升機在火星上進行首次動力飛行被喻為火星上的「萊特兄弟時刻」，是人類首次在另一個星球嘗試飛行。

為何耶澤羅隕石坑如此有趣？

45公里寬的耶澤羅是以波斯尼亞和黑塞哥維納的一個城鎮命名的。在一些斯拉夫語言中，「jezero」有「湖」的意思，這也解釋了其吸引人之處。

耶澤羅展示了多重岩石類型，包括黏土和碳酸鹽岩，它們可能保存某種有機分子，是生命曾經存在的暗示。

特別吸引人的是延火星上古代湖泊岸線上浴缸環狀的沉澱物。 在這些地方， 「毅力號」可以找到類似於地球上被稱為疊層石的東西。

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 從耶澤羅隕石坑發回的第二張照片

「毅力號」發現的最有趣的岩石將被包裝到小管子中留在火星表面。美國國家航空航天局和歐洲航天局制定了一項耗資數十億美元的計劃，計劃在本世紀末將它們帶回來。

這將是一次複雜的行動，涉及第二個探測器、一個火星火箭和一個將耶澤羅標本帶回地球的巨大衛星。但帶回樣本是火星探索的下一步，既合乎邏輯也是必要的。

即使「毅力號」發現了一些看起來像生物標誌的東西，證據幾乎肯定會引起爭議，就像地球上存在古代生命痕跡的說法引起爭議一樣。