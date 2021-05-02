新冠疫苗：中國國藥 你可能想了解的三個問題

1 小时前

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世界衛生組織（WHO）即將宣佈是否批准中國國藥、科興和莫德納三隻新冠疫苗緊急使用授權。

這個清單的目的是為疫苗進入世界各國開闢一條加速通道，使得列入清單的疫苗可以更快地在全球推廣使用；現在這個清單上包括輝瑞、阿斯利康和強生/楊森疫苗。

國藥生物滅活新冠疫苗是中國最早問世的新冠疫苗。下面梳理三個你可能想了解的基本問題。

有什麼特點？

世衛組織批准列入EUL清單的國藥疫苗由國藥北京生物製品研究所研發，也是中國最早獲准緊急使用、國內供應和接種量最大、全球範圍內獲批使用最廣泛的中國疫苗。

另一隻國藥疫苗由國藥武漢生物製品研究所研發，目前一直數據顯示效力略低於第一隻。

兩款國藥疫苗都屬於滅活疫苗，需要接種兩劑，常規低溫冷藏。

除了另一隻國藥疫苗和科興疫苗，中國另外兩隻疫苗是康希諾和安徽智飛龍科馬疫苗。

滅活疫苗是傳統技術，已經很成熟。

據中國官方媒體報道，迄今為止國內接種一億劑次國藥疫苗，沒有發現與疫苗有關的嚴重不良反應案例。

國藥集團中國生物首席科學家張雲濤接受中國中央廣播電視總台採訪時表示，該集團旗下北京和武漢生物製品所研發的新冠滅活疫苗「總不良反應發生率低於甲型肝炎、EV71手足口病和流感等滅活疫苗」。

不過，巴西和秘魯都曾因為出現嚴重不良反應病例一度叫停國藥疫苗接種。

效力如何？

不同種類的疫苗之間，其功效、效果和效益很難做簡單的優劣對比，涉及對輕症、重症、需住院治療的重症、儲存要求、注射次數、常見和罕見副作用、成本，等等。

世衛組織評估疫苗的主要標凖包括有效率至少50%，以及生產製造達標。

世衛組織免疫戰略諮詢專家組3月31日說，中國國藥集團和科興公司提交的兩款新冠疫苗的相關數據顯示，其保護效力符合世衛組織要求，不會對人體造成傷害。

2020年12月，國藥集團發表聲明稱臨牀III期中期數據顯示疫苗對預防新冠症狀有效率為79%。

來自巴西、土耳其和印尼的試驗結果顯示其免疫效力在50.7%至83.5%之間不等。

批准使用國藥疫苗的大約有30個國家，包括阿聯酋、巴林、圭亞那、匈牙利、塞爾維亞等。

匈牙利是第一個批准國藥疫苗的歐洲國家。阿聯酋正在首都阿布扎比與國藥合資新建疫苗生產基地。

阿聯酋接種的大部分是國藥疫苗，塞爾維亞、柬埔寨和埃及的國藥疫苗訂單也都較大。

疫苗外交？

世衛組織總幹事譚德賽3月底曾對媒體表示，疫苗供應稀缺正在助燃「疫苗民族主義」和「疫苗外交」現象。為此，世衛組織與合作伙伴正在設法通過多種渠道加速疫苗生產和供應。

渠道之一是通過快速評估批准更多疫苗緊急使用。當時他提到中國的國藥和科興疫苗。

香港城市大學全球公共健康安全副教授唐寧思（Nicholas Thomas）接受《南華早報》採訪時提到，中國疫苗參與國際疫苗分享計劃COVAX的一個主要挑戰是，在滿足COVAX供應需求的同時還能生產足夠的疫苗保證本國普及接種疫苗所需。

中國政府的目標是在2021年6月底之前為40%的人口接種疫苗。

據官媒《人民日報》報道，中國國內目前累計各種疫苗接種超過2億劑，其中一半是國藥疫苗。

該報還引述國藥集團中國生物數據稱，「從4月起，國藥集團中國生物新冠疫苗實現月產能1億劑。截至4月6日，國藥集團中國生物累計生產新冠疫苗原液超過2億劑，生產分裝新冠疫苗突破2億劑。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿聯酋接種的絶大部分是國藥新冠疫苗

COVAX的目標是在2021年底前向全球給地提供20億劑疫苗，包括國力無法承擔採購疫苗開支的國家。

向全球疫苗分享計劃COVAX提供的疫苗必須在世衛組織的EUL清單上。

COVAX目前面臨疫苗供應緊缺困境，疫苗產能擴大則受到原材料供應瓶頸的限制。產能和供應是世衛組織考評疫苗能否列入緊急使用授權清單的一項指標。

中國國家主席習近平承諾向非洲提供價值20億美元的疫苗援助，向拉美提供10億美元轉向貸款用於採購新冠疫苗，具體條款和操作細則目前尚不清楚。

歐美一些分析人士認為，北京會抓住這個機會，以拯救生命的技術換取商業和外交上的利益。

國藥集團已經向海外提供了超過2.2億劑疫苗，各國採購條款不同，有些沒有公布，但《紐約時報》曾披露匈牙利為每劑國藥疫苗支付36美元，非洲塞內加爾則以每劑19美元的價格購買20萬劑疫苗。