身心健康：技術創新如何幫你緩解「屏幕疲勞症」

1 小时前

圖像來源，Fiordaliso/Getty images 圖像加註文字， Zoom視頻會議日復一日同一個屏幕，單調乏味，使得很難記住每一個會議有什麼特別之處。

現代人生活中離不開技術，特別是在過去一年。疫情中，我們靠各種電子設備居家工作、與親朋好友保持聯絡、購物、娛樂、教育孩子......

美國斯坦福大學科學家說，無休無止的網上互動導致所謂的視頻會議疲勞（Zoom Fatigue）。

為阻止這種「網絡過勞」現象，技術公司正嘗試通過新設計找到解決方案，在保證生產力、激發創造力的同時，又減少你盯著屏幕的時間。

休息一下

圖像來源，MICROSOFT 圖像加註文字， 上圖為沒有休息的會議，紅色和黃色顯示壓力增多；而下圖是有休息的會議，藍色表示壓力小。

微軟已經在電子郵件Outlook上引進一個新工具，旨在鼓勵人們開短會，多休息。

該設計把會議時間安排在整點後的5分鐘之後開始，以便為不同視頻會議之間留出自然的休息時間。

這一工具是根據微軟自己的調查而研發的。他們發現，連軸轉的視頻會議會讓人感到有壓力和分心。

研究人員讓14個人參加4次、每次持續30分鐘的會議，一種模式是中間沒有任何休息；另一模式則是每次會議之間有10分鐘的休息時間，然後掃描與會者的大腦。

分析發現，沒有休息的會議導致與會者壓力水平激增，特別是從一個會直接轉到參加另一個會時。

微軟英國現代工作負責人赫德慢對BBC科技事物記者克里斯汀娜·克萊德 （Cristina Criddle）解釋說，從屏幕前走開休息一下很有必要，因為它可以改善你的注意力。

他建議領導者們通過以下幾個方面營造一個「積極的遠程工作文化」，比如：

把會議縮短到20-40分鐘之間。

安排一些與工作無關的「團隊簽到」活動

安排一些只有語音的「可動」會議、「換個場景並改善員工的身體健康」

明確界限

已故蘋果聯合創始人喬布斯（Steve Jobs）前執行助理貝希施蒂表示，如果我們有意識地控制自己的行為，並制定明確的界限和時間表，我們就可以選擇讓技術為我們服務而不是相反。

在她的新書《暫停，呼吸，選擇：成為你身心健康的CEO》中（英文名：Pause. Breathe. Choose: Become the CEO of Your Well-Being），貝希施蒂強調了無聊的重要性，這是她從喬布斯身上學到的鼓勵創造力的一個經驗。

她表示，下次如果你有點空閒時間，不要試圖填滿它。 而且，也不要拿起手機或其他電子設備，雖然它們能讓你把注意力轉移到永無休止的社交媒體上、給你帶來暫時的娛樂。

已經有越來越多的科學研究表明，手機和各種提示對人們的生產力和注意力有不利影響。

加利福尼亞大學歐文分校的研究發現，人們在查看提示後需要23分鐘的時間才能重新回到手頭上的任務上來。而人們在電腦上的注意力平均只有47秒，之後又會把注意力轉移到另一個屏幕上，比如手機。

研究顯示，人們不但需要時間從各種電子提示中恢復過來，而且還可能導致出錯和引起壓力。

每日限制

圖像來源，REMARKABLE 圖像加註文字， 它看上去像平板電腦，但感覺是在紙上寫字一樣。

蘋果和谷歌都試圖賦權於智能手機用戶，例如，蘋果的屏幕時間功能和安卓的數字健康工具。

用戶的設備將簡要告知他們在每一個程序上所花的時間，以及他們收到了多少個提示。

你自己可以設定每日限制，並根據自己的需要設置提示。

谷歌正在添加一個新功能，在你走路時它將會提示你眼睛離開手機屏幕向上看。

根據芝加哥大學的一項研究，即使沒有各種提示，手機本身就能降低你集中注意力的能力。

數字排毒

圖像來源，LIGHT PHONE 圖像加註文字， 輕電話試圖讓人免去諸多提示和干擾。

對那些沒有毅力關掉提示的人，還有一些技術硬件可能幫到你。

比如，簡版電話「輕電話」（the Light Phone）。這款手機旨在排除智能手機所帶來的所有干擾。它只有一些簡單功能：打電話、發短信、上鬧鐘和移動無線熱點。

你還可以添加計算器、簡單音樂播放功能和播客。但它「將絶不會有社交媒體、瀏覽互聯網、電子郵件、新聞和廣告」的功能，該公司承諾。

在新冠大流行期間，「輕電話」銷量大增，因為人們在家很難徹底擺脫網絡的誘惑。

輕電話的聯合創始人唐愷威（Kaiwei Tang）表示，一半的輕電話用戶把它當主要手機使用。許多人在周末、度假和晚上則改用輕電話，因為他們需要休息一下。

如果是起草或編輯文檔，編輯軟件reMarkable提供一種新的技術解決方案。它看上去像平板電腦，但感覺是在紙上寫字一樣。該技術還能把你的手寫體轉化為文字檔用電郵發送。

但由於該設計是「讓你進入生產模式」，因此你不能上網瀏覽、接收電郵或是查看時間。

首席執行官萬伯格表示，各大技術公司把限制屏幕時間的責任留給用戶自己的做法很「虛偽」，而各種電子設備和算法都是本著讓人上癮而設計的。

他補充說，專注是我們最稀缺的商品。

深度工作

倫敦大學學院的布魯姆比教授說，人們越來越認識到「深度工作」、不受打擾的重要性。

他表示，這種專心致志的深度工作是短暫的，而且很難實現，因此應該明智利用，在這段時間內應該把各種提示關掉。

雖然它生產力更高，但這種工作模式可能並不適合每一個人。

推特前副總裁、如今是職場文化作者的戴斯利表示，如果你長時間不回電話或是電子郵件，那就全憑你老闆的恩惠了。