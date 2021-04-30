氣候變化：全球冰川融化速度加快

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

10 分钟前

圖像來源，Brian Menounos

一項新研究顯示，全球冰川正在加速融化。

一個法國研究團隊對地球上幾乎所有有記錄的冰流狀態進行了評估。研究人員發現，在21世紀的前20年，每年有近2700億噸冰消失。

科學家們告訴《自然》雜誌，目前全球海平面上升，其中五分之一的水來自融化的冰。

涉及的數字很難想象，所以來自阿爾斯特大學和奧斯陸大學的團隊成員麥克納布（Robert McNabb）用了一個類比。

「在過去的20年，我們已看到冰川每年減少約2670億噸。如果我們把這些水分到整個愛爾蘭島，足以覆蓋整個愛爾蘭3米深。」他在BBC國際台《科學實踐》（Science In Action）節目上說。

「總消融正在加劇，以每十年年均約480億噸的速度增長。」

全球冰川包含217175條冰流。

有的冰川比足球場還小，其他則可以與英國等中等大小的國家相比。它們幾乎都有一個共同點，那就是它們在不斷變化的氣候中變薄和消退，要麼是因為在更溫暖的空氣中更劇烈地融化，要麼是因為培育冰川的降雪模式發生了變化。

法國圖盧茲大學於戈內（Romain Hugonnet）領導的研究團隊將1999年美國航空航天局發射的特拉（Terra）衛星獲得的圖像作為主要數據來源。

該團隊認為，其方法將結果的不確定性降低到5%以下。這在很大程度上是因為研究對檢測的每一個冰川都採用了相同的方法。

「這項新研究是一個重大進步，因為我們獲得了高空間分辨率。同時，它還直接基於衛星數據提供了過去20年的變化，這很新穎，」蘇黎世聯邦理工學院的共同作者哈斯（Matthias Huss）解釋。

「這個數據集已經過大量額外和獨立的測量數據進行了驗證，非常凖確，因此大大減少了之前研究的不確定性。」

今年1月，英國利茲大學一個研究團隊在《冰凍圈》（the Cryosphere）雜誌上發表了對冰川冰塊流失的評估。

他們得出的結果非常相似。該團隊報告2000至2019年冰川每年平均流失2890噸，每十年年均增長520億噸。

利茲大學教授安謝潑德（Andy Shepherd）對BBC表示：「在衛星時代，冰川融化造成了地球上四分之一的冰損失，正在發生的變化擾亂了下游數十億人的水供應，尤其是在乾旱的年份，冰雪融化的水是重要的水源。」