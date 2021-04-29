中國空間站：天宮核心艙「天和」發射，中國永久性空間站邁出第一步

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 天和核心艙在文昌航天發射場升空。

名為「天和」的中國天宮空間站核心艙於周四（4月29日）成功發射，北京雄心勃勃的太空計劃邁出最新一步。

「天和」在文昌航天發射場由長征五號B火箭運載升空，是中國新空間站的一個核心部分，擁有可供三名宇航員生活起居的艙室。

天宮空間站是中國自主建設的常駐大型太空站，官方媒體稱它將是「國家級太空實驗室和太空母港」，並希望它能夠在2022年投入運作。

按照北京的計劃，在明年「天宮號」空間站投入運作之前，將會至少再發射10個類似的空間站模塊，而總重量達到66噸的空間站將會在離地球340至450公里（210-280英里）的太空軌道運行。

目前，人類在太空中唯一的空間站是國際空間站（International Space Station），但是中國沒有參與其運作。

中國的太空探索起步較美國和蘇聯為晚，在2003年完成第一次載人航天任務，是世界上第三個成功將人類送上太空的國家。

BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）報道指，在太空探索計劃上的強國競爭與過去的美蘇「太空冷戰」有相似之處，是普世的科技雄心與大國之間互不信任混合的產物。太空探索潛在的軍事用途亦促使大國投入更多的資金在太空計劃上。

「天宮」與「天和」

中國空間站項目開始於十年前，至目前為止，中國已將兩個實驗室送入過太空軌道。

2011年發射的「天宮一號」和2016年發射的「天宮二號」均是試驗性質的空間站，只能允許太空人在其中短時間逗留。

而「天和」則是未來長久性空間站的核心艙。

中國媒體稱，天和核心艙是中國空間站的第一個艙段，明年將會再發射「問天」實驗艙和「夢天」實驗艙兩個艙段；此外還將有4次貨運飛船和4次載人飛船發射。空間站計劃於2022年完成在軌建造，具備實驗能力，轉入應用與發展階段。

目前的國際空間站（ISS）是俄羅斯、美國、加拿大、歐洲和日本合作的產物，中國沒有被允許參與其運作。

國際空間站將於2024年退役，因此天宮有可能在不久的將來成為近地軌道上唯一的太空站。

中國的「航天夢」

中國的目標是在2030年左右成為航天強國，登月計劃、火星探索以及太空站的建設均在這個整體計劃之內。

北京在太空科技方面的雄心在近年也已經越來越呈現於世界眼前：中國在發展太空科技方面投入大量資金，並在2019年成為第一個將無人探測器送至月球背面的國家。

俄羅斯在最近宣佈，將在2025年退出目前的國際空間站計劃。

此前，俄羅斯還批評美國領導的「月亮女神」（Artemis）探索計劃，轉而與中國合作。

圖像來源，CMSE 圖像加註文字， "天宮一號"是此前中國計劃在2022年前建立載人空間站計劃的一部分，但2016年與地面失去聯繫。

一個月前，中國與俄羅斯宣佈，將攜手在月球表面建造一個太空站。

法新社引述中國太空計劃分析專家陳蘭（音）表示，中俄太空站是一個重大項目。

「這將會是中國最大的國際太空合作計劃，所以非常重大，」他說。

中國的太空探索計劃是中國國家主席習近平提出的「中國夢」執政思想的一部分，中國官方媒體將中國的「航天夢」表述成是民族復興的重要一步。

新華社在周四引述習近平指，中國空間站和實驗室是「建設科技強國、航天強國的重要引領性工程」。

中國空間站建設的幾個里程碑