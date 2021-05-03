考古大發現：波蘭科學家揭秘全球首次發現的孕婦木乃伊

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圖像來源，Warsaw Mummy Project 圖像加註文字， 波蘭考古學家形容，此次發現「非常特別」。

一個波蘭科學家團隊表示，他們發現了迄今為止已知的唯一一具懷孕木乃伊。

華沙木乃伊項目（Warsaw Mummy Project）的研究人員在周四（4月29日）《考古科學學報》（Journal of Archaeological Science）上發表了相關的發現。

此項目開始於2015年，通過考古科學技術對華沙國家博物館收藏的文物進行檢測。

該具木乃伊過去曾被以為是一名男性祭司，但是通過掃描發現，原來是一名死亡時處於懷孕後期的女性。

該項目的專家相信，這具遺骸很可能是一名地位尊貴的女性，年齡在20至30歲之間，死於公元一世紀。

通過測量胎兒的頭骨周長，他們推算胎兒大約在26至30周之間，而此時孕母死於不明原因。

圖像來源，Warsaw Mummy Project 圖像加註文字， 核磁共振掃描和放射學影像技術幫助了這一考古學發現。

「這是我們到目前為止最重要也最重大的發現，完全是一個驚喜，」波蘭科學院（Polish Academy of Sciences）的團隊成員沃西奇·伊斯蒙德（Wojciech Ejsmond）向美聯社表示。

在這具木乃伊的腹腔內，有四捆被認為經過防腐和包裹處理的內臟器官。

但是，科學家表示，遺骸子宮內的胎兒並沒有被取出過。

科學家表示，目前不知道為什麼胎兒沒有被單獨取出來作防腐處理，但是估計有關死後靈魂的信仰或者取出胎兒的物理操作難度都有可能是原因。

「神秘女人」

這一木乃伊項目的研究人員將這具收藏於華沙國家博物館的木乃伊稱作「神秘女人」（Mysterious Lady），因為有關她的來歷，有各種彼此矛盾的說法。

他們表示，這具木乃伊遺骸最先是在1826年捐獻給了華沙大學。捐贈者聲稱，木乃伊是在埃及底比斯（Thebes）的王室陵墓內被發現的，但是研究人員指，在19世紀，訛稱古物的來歷以抬高價格的做法非常普遍。

在精心製作的靈柩和石棺上呈現的銘文，曾令20世紀的專家相信，當中的木乃伊是一名叫做荷-傑胡蒂（Hor-Djehuti）的男性祭司。

但是現在，科學家通過掃描技術認定遺骸是一名女性，並相信木乃伊是在某個時間被19世紀的古物商放進了錯的靈柩內，因為當時盜搶遺骸並重新包裹頗為普遍。

圖像來源，Warsaw Mummy Project 圖像加註文字， 專家表示，這名女子是經過「仔細的木乃伊處理」，這顯示她擁有「崇高社會地位」。

圖像來源，Warsaw Mummy Project 圖像加註文字， 掃描影像顯示，這名地位尊貴的女性死於2000多年前，死時懷孕26至30周。

圖像來源，Warsaw Mummy Project 圖像加註文字， 與這具木乃伊一起安放的，還有被稱作「（天空之神）荷魯斯四個兒子」的護身符。

科學家形容，這具木乃伊「保存得很好」，但是頸部的包裹物有損毀，顯示曾經有人在其身上尋找貴重物品。

專家指，在包裹的遺骸當中還發現了至少15件完好無損的物件，包括一組豐富的木乃伊形狀護身符。

項目的研究員之一瑪爾澤娜·奧薩雷克-濟爾克博士（Dr Marzena Ożarek-Szilke）向波蘭官方新聞社表示，她的丈夫最先在一份掃描影像當中發現某個部分似乎是「一隻小小的腳」。

她向媒體表示，團隊希望通過研究少量組織，來確定這名女性的死因。