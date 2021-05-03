新冠疫苗：全球接種第二針「跳針」的考量和影響

10 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫苗注射第二針的「跳針」（不接種第二針）現象，其中有對新冠疫苗副作用的擔憂，也有因供應問題被動缺針的情況。

近期全球範圍內出現新冠疫苗注射第二針的「跳針」（不接種第二針）現象，其中有對新冠疫苗副作用的擔憂，也有因供應問題被動缺針的情況。目前全球市場供應的新冠疫苗，除強生疫苗外均需接種兩針才能產生抗體，抵禦病毒。

儘管各國政府呼籲接種疫苗保護自己、家人和朋友，但新冠疫苗本身的潛在風險還需個體衡量。而第二針的缺席，也會影響全球群體免疫的進度。

根據美國疾病控制和預防中心的最新數據，超過500萬美國人未接種第二針疫苗。這個比例佔美國已接種第一針疫苗人口的8%。截止5月3日，根據美國約翰·霍普金斯大學的數據，美國已接種疫苗2.4億劑，9600萬人接種完兩針，佔總人口的29.3%。

全球範圍的「跳針」現象

香港疫苗接種第二針「跳針」的比例也不低，達到10%。香港目前有兩款疫苗供市民接種，分別為中國科興疫苗和德國BioTech與中國復興醫藥聯合研製的復必泰疫苗。科興疫苗於2月底先開始接種。但隨後出現多宗接種科興疫苗後死亡的案例，彼時約有11%的人放棄接種第二針。

香港政府發言人回復BBC郵件查詢時稱，凖時出席第二針預約的比例約為90%。也就是說，有約10%的人放棄接種第二針。

而在歐盟，很多人正因阿斯利康疫苗供應不足而不得不翹首等待第二針的到來。

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對疫苗副作用的擔憂

《紐約時報》報道稱，美國一些沒有按時接種第二針疫苗的民眾說，他們害怕副作用。美國接種最多的疫苗為輝瑞疫苗和莫多納疫苗。

輝瑞公司稱，約有3.8%比例的志願者在臨牀試驗中出現疲勞的副作用，2%的人出現頭痛。莫多納公司稱，他們的參與者中有9.7%的人感到疲勞，4.5%的志願者出現頭痛。

而兩款疫苗的試驗中，更多的人在接種第二劑疫苗後出現副作用。

除此之外，美國的單劑強生疫苗曾一度因嚴重副作用被叫停接種，這對民眾的接種信心造成一定影響。美國境內曾報告多宗接種強生疫苗後出現血栓問題的情況。而這些病例均為18歲至48歲的女性，在接種強生疫苗後6至13天出現腦靜脈竇血栓形成並同時伴有血小板減少症。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇曾表示，出現這種副作用的概率極低，因此已接種強生疫苗的群體不必焦慮，但需留意接種三周內是否有嚴重頭痛、呼吸短促、腹痛、腿痛等症狀，如出現嚴重副作用要及時就醫。

截止5月3日，香港共有95萬人接種第一針疫苗，接種完兩針疫苗的人有約53.9萬，佔總人口的8.2%。

香港政府稱，預約疫苗時系統會要求民眾一次性預約好兩針的接種時間。香港政府亦會在接種前一日發信息提醒。即使公眾未接種第二針疫苗，港府會再發消息提醒補種疫苗。

但香港政府沒有正面回應關於放棄第二針會對香港群體免疫、社區和個人造成的潛在影響等問題。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在歐盟，許多人不得不被動面臨第二針阿斯利康疫苗短缺的危機。

疫苗供應不足導致第二針缺針

除開公眾自身的選擇和考量，美國的疫苗供應商曾因庫存緊張取消第二針預約。《紐約時報》採訪的接種者稱，他們第一針接種的輝瑞或者莫多納疫苗。有的人要費很大勁才能成功預約接種同一款疫苗；有人則直接放棄預約第二針。

在歐盟，許多人不得不被動面臨第二針阿斯利康疫苗短缺的危機。因阿斯利康疫苗可以在常溫儲存便於運輸和分銷，目前阿斯利康疫苗是歐盟主要接種的疫苗。

歐盟已於4月26日就疫苗延遲交付問題起訴藥商阿斯利康。歐盟委員會稱，阿斯利康在今年前六個月底應交付的疫苗數量比此前歐盟訂購的3億劑少了至少1.5億劑，因此違反雙方合同。

阿斯利康公司原計劃應於2021年第一季度交付8000萬劑疫苗，最後只送達約3000萬劑。歐盟委員會稱，該公司將在2021年第二季度提供7000萬劑疫苗，而非最初訂購的1.8億劑。

阿斯利康否認其違反合同條款，並稱該條款規定該公司必須盡其最大努力來履行訂單。

預計歐盟27國將受影響，目前尚未知歐盟具體受影響的需要接種第二針疫苗的人數。

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第二針「跳針」會有什麼影響？

法新社引述智利大學的研究發現，接種完第二劑科興疫苗的兩星期後，保護力為56%；但在前兩星期保護力僅為27%；至於單劑疫苗，在接種第一劑與第二劑間的28天保護力僅有3%，即已接種第一劑疫苗的人依然和未接種者一樣容易受到感染。

香港呼吸系統專科醫生梁子超表示，有關研究尚未發表，故暫不知研究時所收集數據的方式。他認為，接種第一劑疫苗的首14日不應預期有保護作用，加上當地流行巴西變種病毒株P.1，相信這或對疫苗的有效率有影響。他還說，雖然BioNTech疫苗打一劑的有效率高達八成，但亦只可持績約三個月。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，一般而言如兩劑疫苗中僅接種第一劑疫苗，抗體會在兩至三個月消失。

英國公共衛生署（PHE）的一項研究發現，單針阿斯利康或者輝瑞疫苗可以將病毒的家庭傳播減少約一半。那些已接種單針輝瑞或阿斯利康疫苗的人，三周後感染新冠病毒比未接種者傳播病毒的機率低38%到49%。

英國公共衛生署稱，在這項研究中，從接種疫苗後約14天開始就可以看到抗體產生。英國衛生署的研究尚未得到同行審議。

若想達成群體免疫，全民建立免疫防線，新冠疫苗的接種率至少要達70%。

根據約翰·霍普金斯大學的數據，截止5月3日，目前全球範圍內以色利疫苗接種率較高，以色列完整接種完兩針的人口比例達56.2%；美國則有29%，英國為22%，香港為8.2%，中國的具體比例不詳。

若想恢復正常生活，接種疫苗是目前最有力的手段之一。但新冠疫苗的極速研發成功，意味著其有效率和安全性需時間檢驗。也許目前民眾選擇「跳針」就是對其擔憂的體現。這意味著疫苗接種率不高的地區仍將嚴防死守，尤其要防止變異病毒的襲擊。

而世界恢復到疫情前的模樣，還需要比預期更長的時間。