新冠疫苗：世衛批准使用中國國藥疫苗，這一決定意味著什麼

18 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國藥疫苗其中一個優勝之處，是它只需要存放在攝氏二至八度，就可以保障品質，這個溫度相當於一般家用冰櫃的溫度。

世界衛生組織宣佈緊急批准使用中國國藥（Sinopharm）生產的疫苗，讓這款中國疫苗成為首種西方國家以外研發並獲得世衛批准使用的新冠疫苗。

世衛在周五（5月7日）發出的聲明指，批准國藥疫苗可以「讓那些希望盡快保護醫護人員和高危人口的國家」更快取得新冠疫苗。世衛組織助理總幹事西芒（Mariangela Simao）又呼籲，國藥疫苗盡快參加世衛有份推動的新冠疫苗保障機制（COVAX）。

中國國藥疫苗許多臨牀測試的數據尚未公布，但世衛的聲明指，它已經驗證了國藥疫苗的安全性、有效性和品質。

中國衛生部門早前已經正式批准國藥疫苗在當地上市，已經有上百萬人接種。另外它已在印尼、伊朗、巴基斯坦和澳門等地獲得緊急授權使用。外界也預期世衛會在短期決定是否緊急批准使用科興疫苗，這款新冠疫苗同樣由中國公司研發。

世衛的決定意味著什麼？

世衛的決定可以讓各國的衛生部門參考，用來評估是否批准在當地上市。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）形容，這個決定讓各國可以「有信心地加快批准使用疫苗的過程」。

世衛的決定也意味著，國藥疫苗可以納入新冠疫苗保障機制，世衛稱這個機制讓發展中國家可以「公平地」與發達國家一起取得新冠疫苗。中國在世衛緊急批准使用國藥疫苗前已經宣佈，會向這個機制提供1000萬劑疫苗。

此外，歐盟在討論新冠疫苗通行證制度時指出，得到世衛認可的疫苗才會被納入考慮範圍。

全球疫苗接種進程 Asset 2 點擊或輕觸地圖 每100人接種疫苗劑數 無數據 0 10 20 30 40 50+ 滾動圖表 圖表選擇: 全球 非洲 亞洲 歐洲 中東 拉丁美洲及加勒比海地區 北美 大洋洲 地點 每100人接種劑數 總劑數 全球 15.1 1175451507 中國大陸、香港和澳門 19.5 281542664 美國 73.8 246780203 印度 11.3 156082136 英國 75.0 50089549 巴西 20.7 43962159 德國 36.0 30147919 土耳其 27.6 23294477 法國 32.9 22413191 意大利 35.0 21161899 印度尼西亞 7.4 20172516 俄羅斯聯邦 13.8 20110554 墨西哥 14.3 18471669 西班牙 36.6 17130598 智利 77.7 14850160 加拿大 37.2 14051490 波蘭 31.7 11995786 阿拉伯聯合酋長國 107.9 10666924 以色列 120.9 10467511 沙特阿拉伯 28.0 9757161 摩洛哥 25.4 9389397 孟加拉國 5.4 8842888 阿根廷 17.8 8039793 匈牙利 63.7 6150309 羅馬尼亞 27.8 5341742 荷蘭 30.7 5265860 哥倫比亞 10.3 5220330 比利時 34.4 3986716 韓國 7.3 3733940 塞爾維亞 51.8 3526876 日本 2.8 3489719 葡萄牙 33.8 3442517 捷克共和國 30.6 3272012 瑞典 32.3 3266894 奧地利 35.8 3225441 希臘 30.1 3136791 瑞士 30.4 2629843 柬埔寨 14.8 2469822 澳大利亞 8.9 2260615 新加坡 37.8 2213888 巴控喀什米爾 1.0 2100000 尼泊爾 7.2 2091511 丹麥 35.2 2037465 菲律賓 1.8 1999214 多米尼加共和國 18.3 1989384 烏拉圭 53.8 1868201 芬蘭 33.7 1866796 秘魯 5.3 1759014 挪威 32.1 1741081 斯洛伐克 30.3 1653003 卡塔爾 56.8 1635398 愛爾蘭 32.2 1591888 哈薩克斯坦 8.3 1559836 蒙古 46.7 1532522 阿塞拜疆 15.0 1516923 馬來西亞 4.6 1500202 泰國 2.1 1498617 巴林 75.4 1283303 尼日利亞 0.6 1229733 埃塞俄比亞 1.0 1168268 伊朗 1.3 1068123 緬甸 1.9 1040000 厄瓜多爾 5.9 1036794 斯里蘭卡 4.8 1024978 立陶宛 37.2 1012046 科威特 23.4 1000000 克羅地亞 22.4 921527 約旦 9.0 919922 薩爾瓦多 14.1 915725 肯尼亞 1.6 853081 加納 2.7 849527 玻利維亞 7.3 848149 保加利亞 12.0 833510 哥斯達黎加 16.1 818884 烏克蘭 1.7 756310 巴拿馬 16.1 692764 埃及 0.6 660000 斯洛文尼亞 31.2 647758 烏茲別克斯坦 1.8 600369 津巴布韋 3.5 524199 阿爾巴尼亞 18.0 517501 越南 0.5 506435 不丹 62.3 480498 黎巴嫩 6.9 473740 愛沙尼亞 35.5 470680 安哥拉 1.4 456349 塞內加爾 2.5 413031 突尼斯 3.4 400364 馬爾代夫 73.9 399550 盧旺達 2.7 350131 馬爾他 77.4 341909 烏干達 0.7 339607 南非 0.6 329098 白俄羅斯 3.5 328500 拉脫維亞 17.1 321966 阿曼 6.2 315691 伊拉克 0.7 298377 馬拉維 1.5 296127 委內瑞拉 0.9 250000 阿富汗 0.6 240000 塞浦路斯 27.0 236265 新西蘭 4.8 232588 巴勒斯坦地區 4.2 213989 盧森堡 32.0 200553 老撾 2.5 184387 危地馬拉 1.0 171695 科特迪瓦 0.6 163176 多哥 1.9 160000 摩爾多瓦 3.7 147315 冰島 42.8 146111 幾內亞 1.1 143534 幾內亞 1.1 143534 蘇丹 0.3 140227 牙買加 4.6 135473 尼加拉瓜 2.0 135130 塞舌爾 129.0 126840 圭亞那 16.1 126800 索馬裏 0.7 117567 毛裏求斯 9.2 117323 巴拉圭 1.5 103994 赤道幾內亞 5.4 75518 阿爾及利亞 0.2 75000 巴巴多斯 26.0 74608 曼島 85.5 72673 直布羅陀 211.1 71114 開曼群島 100.0 65694 黑山共和國 10.2 63820 台灣 0.3 62437 北馬其頓 3.0 61603 塞拉利昂 0.8 61107 洪都拉斯 0.6 57639 莫桑比克 0.2 57305 斐濟 6.2 56000 百慕大群島 89.8 55904 馬里 0.2 49903 博茨瓦納 2.1 49882 根西島 69.5 46587 贊比亞 0.2 45740 格魯吉亞 1.1 45338 特立尼達和多巴哥 3.2 44810 伯利茲城 10.6 42100 蘇里南 6.8 39953 斯威士蘭 3.0 34897 聖馬力諾 88.2 29941 安提瓜和巴布達 30.4 29754 安道爾 36.9 28503 吉爾吉斯斯坦 0.4 27858 多米尼加島 38.6 27821 巴哈馬群島 6.5 25692 特克斯和凱科斯群島 64.7 25039 聖盧西亞島 13.3 24426 摩納哥 62.1 24390 科索沃 0.000 22096 岡比亞 0.9 20922 法羅群島 41.4 20238 納米比亞 0.8 20005 萊索托 0.7 16000 格林納達 13.7 15397 波斯尼亞和黑塞哥維那 0.5 15000 聖文森特和格林納丁斯島 13.1 14526 剛果 0.3 14297 格陵蘭 25.0 14176 列支敦士登 32.0 12219 聖基茨和尼維斯 22.3 11848 文萊達魯薩蘭國 2.4 10715 吉布提 1.0 10246 聖多美和普林西比 4.4 9724 加蓬 0.4 8897 薩摩亞 3.7 7435 毛里塔尼亞 0.2 7038 安圭拉 46.0 6898 湯加 5.1 5367 所羅門群島 0.7 4890 聖赫勒拿 75.3 4572 福克蘭群島 126.5 4407 巴布亞新幾內亞 0.032 2900 東帝汶民主共和國 0.2 2629 叙利亞 0.014 2500 佛得角 0.4 2184 蒙特色拉特島 38.2 1909 剛果民主共和國 0.002 1700 尼日爾 0.006 1366 南蘇丹 0.009 947 利比亞 0.011 750 瑙魯 6.5 700 亞美尼亞 0.019 565 喀麥隆 0.002 400 中非共和國 0 0 乍得 0 0 也門 0 0 利比里亞 0 0 南喬治亞島和南桑威奇群島 0 0 厄立特里亞國 0 0 古巴 0 0 圖瓦盧 0 0 土庫曼斯坦 0 0 坦桑尼亞 0 0 基里巴斯 0 0 塔吉克斯坦 0 0 布基納法索 0 0 布隆迪 0 0 幾內亞比紹 0 0 庫克群島 0 0 托克勞 0 0 朝鮮 0 0 梵蒂岡 0 0 海地 0 0 瓦努阿圖 0 0 皮特凱恩群島 0 0 科摩羅 0 0 紐埃 0 0 英屬印度洋領地 0 0 英屬維京群島 0 0 貝寧 0 0 馬達加斯加島 0 0 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 顯示更多

世衛屬下一個技術顧問團隊早前檢視了國藥提供的最新臨牀試驗資料，也檢視了它的製造過程。團隊透露，國藥疫苗對有病徵和已經住院的新冠肺炎患者的效能（efficacy）約79%。

這個團隊又指出，國藥的臨牀試驗計劃內很少有年齡超過60歲的參加者，因此無法估計疫苗對這個年齡組別的效能。雖然「理論上沒有原因」相信國藥疫苗總體安全性對60歲以上的接種人士會有不同，團隊仍然建議使用國藥疫苗的地區持續監察這些接種人士，確保安全性。

國藥疫苗其中一個優勝之處，是它只需要存放在攝氏二至八度，就可以保障品質，這個溫度相當於一般家用冰櫃的溫度。

世衛組織免疫、疫苗和生物製品司長凱特·奧布賴恩（Kate O'Brien）接受BBC訪問時說，世衛需要等待國藥提供資料，而世衛本身也會對這些資料作深入研究，所以花了一段時間才能決定批准使用國藥疫苗。

「批准使用疫苗所需時間，視乎生產商有多快回應世衛團隊的問題，也視乎生產商有多快可以提供完整的資料，讓世衛作出決定。」

目前全球新冠疫苗在技術上分三類：mRNA（信使核糖核酸）疫苗，如美國的輝瑞/BioNTech和莫德納；腺病毒疫苗，如英國的牛津/阿斯利康（AZD1222）和俄羅斯的衛星五號；滅活疫苗，如中國的國藥和科興疫苗。

滅活疫苗是最傳統的一種疫苗，會將病毒一些重要部份去除掉，這樣人體的免疫系統可以產生抗體的同時，又不會造成嚴重病發。

美國的輝瑞/BioNTech和莫德納使用的mRNA技術，就是把病毒的基因排序抽出，並注射到人體內，訓練免疫系統如何對付這種病毒。