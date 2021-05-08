新冠疫苗：世衛批准使用中國國藥疫苗，這一決定意味著什麼

國藥疫苗其中一個優勝之處，是它只需要存放在攝氏二至八度，就可以保障品質，這個溫度相當於一般家用冰櫃的溫度。

圖像來源，Reuters

圖像加註文字，

國藥疫苗其中一個優勝之處，是它只需要存放在攝氏二至八度，就可以保障品質，這個溫度相當於一般家用冰櫃的溫度。

世界衛生組織宣佈緊急批准使用中國國藥（Sinopharm）生產的疫苗，讓這款中國疫苗成為首種西方國家以外研發並獲得世衛批准使用的新冠疫苗。

世衛在周五（5月7日）發出的聲明指，批准國藥疫苗可以「讓那些希望盡快保護醫護人員和高危人口的國家」更快取得新冠疫苗。世衛組織助理總幹事西芒（Mariangela Simao）又呼籲，國藥疫苗盡快參加世衛有份推動的新冠疫苗保障機制（COVAX）。

中國國藥疫苗許多臨牀測試的數據尚未公布，但世衛的聲明指，它已經驗證了國藥疫苗的安全性、有效性和品質。

中國衛生部門早前已經正式批准國藥疫苗在當地上市，已經有上百萬人接種。另外它已在印尼、伊朗、巴基斯坦和澳門等地獲得緊急授權使用。外界也預期世衛會在短期決定是否緊急批准使用科興疫苗，這款新冠疫苗同樣由中國公司研發。

世衛的決定意味著什麼？

世衛的決定可以讓各國的衛生部門參考，用來評估是否批准在當地上市。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）形容，這個決定讓各國可以「有信心地加快批准使用疫苗的過程」。

世衛的決定也意味著，國藥疫苗可以納入新冠疫苗保障機制，世衛稱這個機制讓發展中國家可以「公平地」與發達國家一起取得新冠疫苗。中國在世衛緊急批准使用國藥疫苗前已經宣佈，會向這個機制提供1000萬劑疫苗。

此外，歐盟在討論新冠疫苗通行證制度時指出，得到世衛認可的疫苗才會被納入考慮範圍。

全球疫苗接種進程

滾動圖表
全球
15.1
 1175451507
中國大陸、香港和澳門
19.5
 281542664
美國
73.8
 246780203
印度
11.3
 156082136
英國
75.0
 50089549
巴西
20.7
 43962159
德國
36.0
 30147919
土耳其
27.6
 23294477
法國
32.9
 22413191
意大利
35.0
 21161899
印度尼西亞
7.4
 20172516
俄羅斯聯邦
13.8
 20110554
墨西哥
14.3
 18471669
西班牙
36.6
 17130598
智利
77.7
 14850160
加拿大
37.2
 14051490
波蘭
31.7
 11995786
阿拉伯聯合酋長國
107.9
 10666924
以色列
120.9
 10467511
沙特阿拉伯
28.0
 9757161
摩洛哥
25.4
 9389397
孟加拉國
5.4
 8842888
阿根廷
17.8
 8039793
匈牙利
63.7
 6150309
羅馬尼亞
27.8
 5341742
荷蘭
30.7
 5265860
哥倫比亞
10.3
 5220330
比利時
34.4
 3986716
韓國
7.3
 3733940
塞爾維亞
51.8
 3526876
日本
2.8
 3489719
葡萄牙
33.8
 3442517
捷克共和國
30.6
 3272012
瑞典
32.3
 3266894
奧地利
35.8
 3225441
希臘
30.1
 3136791
瑞士
30.4
 2629843
柬埔寨
14.8
 2469822
澳大利亞
8.9
 2260615
新加坡
37.8
 2213888
巴控喀什米爾
1.0
 2100000
尼泊爾
7.2
 2091511
丹麥
35.2
 2037465
菲律賓
1.8
 1999214
多米尼加共和國
18.3
 1989384
烏拉圭
53.8
 1868201
芬蘭
33.7
 1866796
秘魯
5.3
 1759014
挪威
32.1
 1741081
斯洛伐克
30.3
 1653003
卡塔爾
56.8
 1635398
愛爾蘭
32.2
 1591888
哈薩克斯坦
8.3
 1559836
蒙古
46.7
 1532522
阿塞拜疆
15.0
 1516923
馬來西亞
4.6
 1500202
泰國
2.1
 1498617
巴林
75.4
 1283303
尼日利亞
0.6
 1229733
埃塞俄比亞
1.0
 1168268
伊朗
1.3
 1068123
緬甸
1.9
 1040000
厄瓜多爾
5.9
 1036794
斯里蘭卡
4.8
 1024978
立陶宛
37.2
 1012046
科威特
23.4
 1000000
克羅地亞
22.4
 921527
約旦
9.0
 919922
薩爾瓦多
14.1
 915725
肯尼亞
1.6
 853081
加納
2.7
 849527
玻利維亞
7.3
 848149
保加利亞
12.0
 833510
哥斯達黎加
16.1
 818884
烏克蘭
1.7
 756310
巴拿馬
16.1
 692764
埃及
0.6
 660000
斯洛文尼亞
31.2
 647758
烏茲別克斯坦
1.8
 600369
津巴布韋
3.5
 524199
阿爾巴尼亞
18.0
 517501
越南
0.5
 506435
不丹
62.3
 480498
黎巴嫩
6.9
 473740
愛沙尼亞
35.5
 470680
安哥拉
1.4
 456349
塞內加爾
2.5
 413031
突尼斯
3.4
 400364
馬爾代夫
73.9
 399550
盧旺達
2.7
 350131
馬爾他
77.4
 341909
烏干達
0.7
 339607
南非
0.6
 329098
白俄羅斯
3.5
 328500
拉脫維亞
17.1
 321966
阿曼
6.2
 315691
伊拉克
0.7
 298377
馬拉維
1.5
 296127
委內瑞拉
0.9
 250000
阿富汗
0.6
 240000
塞浦路斯
27.0
 236265
新西蘭
4.8
 232588
巴勒斯坦地區
4.2
 213989
盧森堡
32.0
 200553
老撾
2.5
 184387
危地馬拉
1.0
 171695
科特迪瓦
0.6
 163176
多哥
1.9
 160000
摩爾多瓦
3.7
 147315
冰島
42.8
 146111
幾內亞
1.1
 143534
幾內亞
1.1
 143534
蘇丹
0.3
 140227
牙買加
4.6
 135473
尼加拉瓜
2.0
 135130
塞舌爾
129.0
 126840
圭亞那
16.1
 126800
索馬裏
0.7
 117567
毛裏求斯
9.2
 117323
巴拉圭
1.5
 103994
赤道幾內亞
5.4
 75518
阿爾及利亞
0.2
 75000
巴巴多斯
26.0
 74608
曼島
85.5
 72673
直布羅陀
211.1
 71114
開曼群島
100.0
 65694
黑山共和國
10.2
 63820
台灣
0.3
 62437
北馬其頓
3.0
 61603
塞拉利昂
0.8
 61107
洪都拉斯
0.6
 57639
莫桑比克
0.2
 57305
斐濟
6.2
 56000
百慕大群島
89.8
 55904
馬里
0.2
 49903
博茨瓦納
2.1
 49882
根西島
69.5
 46587
贊比亞
0.2
 45740
格魯吉亞
1.1
 45338
特立尼達和多巴哥
3.2
 44810
伯利茲城
10.6
 42100
蘇里南
6.8
 39953
斯威士蘭
3.0
 34897
聖馬力諾
88.2
 29941
安提瓜和巴布達
30.4
 29754
安道爾
36.9
 28503
吉爾吉斯斯坦
0.4
 27858
多米尼加島
38.6
 27821
巴哈馬群島
6.5
 25692
特克斯和凱科斯群島
64.7
 25039
聖盧西亞島
13.3
 24426
摩納哥
62.1
 24390
科索沃
0.000
 22096
岡比亞
0.9
 20922
法羅群島
41.4
 20238
納米比亞
0.8
 20005
萊索托
0.7
 16000
格林納達
13.7
 15397
波斯尼亞和黑塞哥維那
0.5
 15000
聖文森特和格林納丁斯島
13.1
 14526
剛果
0.3
 14297
格陵蘭
25.0
 14176
列支敦士登
32.0
 12219
聖基茨和尼維斯
22.3
 11848
文萊達魯薩蘭國
2.4
 10715
吉布提
1.0
 10246
聖多美和普林西比
4.4
 9724
加蓬
0.4
 8897
薩摩亞
3.7
 7435
毛里塔尼亞
0.2
 7038
安圭拉
46.0
 6898
湯加
5.1
 5367
所羅門群島
0.7
 4890
聖赫勒拿
75.3
 4572
福克蘭群島
126.5
 4407
巴布亞新幾內亞
0.032
 2900
東帝汶民主共和國
0.2
 2629
叙利亞
0.014
 2500
佛得角
0.4
 2184
蒙特色拉特島
38.2
 1909
剛果民主共和國
0.002
 1700
尼日爾
0.006
 1366
南蘇丹
0.009
 947
利比亞
0.011
 750
瑙魯
6.5
 700
亞美尼亞
0.019
 565
喀麥隆
0.002
 400
中非共和國
0
 0
乍得
0
 0
也門
0
 0
利比里亞
0
 0
南喬治亞島和南桑威奇群島
0
 0
厄立特里亞國
0
 0
古巴
0
 0
圖瓦盧
0
 0
土庫曼斯坦
0
 0
坦桑尼亞
0
 0
基里巴斯
0
 0
塔吉克斯坦
0
 0
布基納法索
0
 0
布隆迪
0
 0
幾內亞比紹
0
 0
庫克群島
0
 0
托克勞
0
 0
朝鮮
0
 0
梵蒂岡
0
 0
海地
0
 0
瓦努阿圖
0
 0
皮特凱恩群島
0
 0
科摩羅
0
 0
紐埃
0
 0
英屬印度洋領地
0
 0
英屬維京群島
0
 0
貝寧
0
 0
馬達加斯加島
0
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注：數據定期更新，但可能不包含各國最新總數。疫苗接種總數指已接種疫苗劑數，不是指接種人數。因此，每100人接種劑數有可能多於100。

來源: Our World in Data, ONS, gov.uk 資訊頁面

最後更新時間：2021年5月4日 下午7:29 [GMT+8]

世衛屬下一個技術顧問團隊早前檢視了國藥提供的最新臨牀試驗資料，也檢視了它的製造過程。團隊透露，國藥疫苗對有病徵和已經住院的新冠肺炎患者的效能（efficacy）約79%。

這個團隊又指出，國藥的臨牀試驗計劃內很少有年齡超過60歲的參加者，因此無法估計疫苗對這個年齡組別的效能。雖然「理論上沒有原因」相信國藥疫苗總體安全性對60歲以上的接種人士會有不同，團隊仍然建議使用國藥疫苗的地區持續監察這些接種人士，確保安全性。

國藥疫苗其中一個優勝之處，是它只需要存放在攝氏二至八度，就可以保障品質，這個溫度相當於一般家用冰櫃的溫度。

世衛組織免疫、疫苗和生物製品司長凱特·奧布賴恩（Kate O'Brien）接受BBC訪問時說，世衛需要等待國藥提供資料，而世衛本身也會對這些資料作深入研究，所以花了一段時間才能決定批准使用國藥疫苗。

「批准使用疫苗所需時間，視乎生產商有多快回應世衛團隊的問題，也視乎生產商有多快可以提供完整的資料，讓世衛作出決定。」

目前全球新冠疫苗在技術上分三類：mRNA（信使核糖核酸）疫苗，如美國的輝瑞/BioNTech和莫德納；腺病毒疫苗，如英國的牛津/阿斯利康（AZD1222）和俄羅斯的衛星五號；滅活疫苗，如中國的國藥和科興疫苗。

滅活疫苗是最傳統的一種疫苗，會將病毒一些重要部份去除掉，這樣人體的免疫系統可以產生抗體的同時，又不會造成嚴重病發。

美國的輝瑞/BioNTech和莫德納使用的mRNA技術，就是把病毒的基因排序抽出，並注射到人體內，訓練免疫系統如何對付這種病毒。

阿斯利康的疫苗使用的技術建基於一種常會感染猩猩的感冒病毒，研發公司將這種病毒的基因排序修改，令它與新冠肺炎病毒的排序一樣，注射到人體內，免疫系統就會學懂應付新冠肺炎病毒。