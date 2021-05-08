新冠疫苗：世衛批准使用中國國藥疫苗，這一決定意味著什麼
世界衛生組織宣佈緊急批准使用中國國藥（Sinopharm）生產的疫苗，讓這款中國疫苗成為首種西方國家以外研發並獲得世衛批准使用的新冠疫苗。
世衛在周五（5月7日）發出的聲明指，批准國藥疫苗可以「讓那些希望盡快保護醫護人員和高危人口的國家」更快取得新冠疫苗。世衛組織助理總幹事西芒（Mariangela Simao）又呼籲，國藥疫苗盡快參加世衛有份推動的新冠疫苗保障機制（COVAX）。
中國國藥疫苗許多臨牀測試的數據尚未公布，但世衛的聲明指，它已經驗證了國藥疫苗的安全性、有效性和品質。
中國衛生部門早前已經正式批准國藥疫苗在當地上市，已經有上百萬人接種。另外它已在印尼、伊朗、巴基斯坦和澳門等地獲得緊急授權使用。外界也預期世衛會在短期決定是否緊急批准使用科興疫苗，這款新冠疫苗同樣由中國公司研發。
世衛的決定意味著什麼？
世衛的決定可以讓各國的衛生部門參考，用來評估是否批准在當地上市。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）形容，這個決定讓各國可以「有信心地加快批准使用疫苗的過程」。
世衛的決定也意味著，國藥疫苗可以納入新冠疫苗保障機制，世衛稱這個機制讓發展中國家可以「公平地」與發達國家一起取得新冠疫苗。中國在世衛緊急批准使用國藥疫苗前已經宣佈，會向這個機制提供1000萬劑疫苗。
此外，歐盟在討論新冠疫苗通行證制度時指出，得到世衛認可的疫苗才會被納入考慮範圍。
全球疫苗接種進程
每100人接種疫苗劑數
|全球
|
15.1
|1175451507
|中國大陸、香港和澳門
|
19.5
|281542664
|美國
|
73.8
|246780203
|印度
|
11.3
|156082136
|英國
|
75.0
|50089549
|巴西
|
20.7
|43962159
|德國
|
36.0
|30147919
|土耳其
|
27.6
|23294477
|法國
|
32.9
|22413191
|意大利
|
35.0
|21161899
|印度尼西亞
|
7.4
|20172516
|俄羅斯聯邦
|
13.8
|20110554
|墨西哥
|
14.3
|18471669
|西班牙
|
36.6
|17130598
|智利
|
77.7
|14850160
|加拿大
|
37.2
|14051490
|波蘭
|
31.7
|11995786
|阿拉伯聯合酋長國
|
107.9
|10666924
|以色列
|
120.9
|10467511
|沙特阿拉伯
|
28.0
|9757161
|摩洛哥
|
25.4
|9389397
|孟加拉國
|
5.4
|8842888
|阿根廷
|
17.8
|8039793
|匈牙利
|
63.7
|6150309
|羅馬尼亞
|
27.8
|5341742
|荷蘭
|
30.7
|5265860
|哥倫比亞
|
10.3
|5220330
|比利時
|
34.4
|3986716
|韓國
|
7.3
|3733940
|塞爾維亞
|
51.8
|3526876
|日本
|
2.8
|3489719
|葡萄牙
|
33.8
|3442517
|捷克共和國
|
30.6
|3272012
|瑞典
|
32.3
|3266894
|奧地利
|
35.8
|3225441
|希臘
|
30.1
|3136791
|瑞士
|
30.4
|2629843
|柬埔寨
|
14.8
|2469822
|澳大利亞
|
8.9
|2260615
|新加坡
|
37.8
|2213888
|巴控喀什米爾
|
1.0
|2100000
|尼泊爾
|
7.2
|2091511
|丹麥
|
35.2
|2037465
|菲律賓
|
1.8
|1999214
|多米尼加共和國
|
18.3
|1989384
|烏拉圭
|
53.8
|1868201
|芬蘭
|
33.7
|1866796
|秘魯
|
5.3
|1759014
|挪威
|
32.1
|1741081
|斯洛伐克
|
30.3
|1653003
|卡塔爾
|
56.8
|1635398
|愛爾蘭
|
32.2
|1591888
|哈薩克斯坦
|
8.3
|1559836
|蒙古
|
46.7
|1532522
|阿塞拜疆
|
15.0
|1516923
|馬來西亞
|
4.6
|1500202
|泰國
|
2.1
|1498617
|巴林
|
75.4
|1283303
|尼日利亞
|
0.6
|1229733
|埃塞俄比亞
|
1.0
|1168268
|伊朗
|
1.3
|1068123
|緬甸
|
1.9
|1040000
|厄瓜多爾
|
5.9
|1036794
|斯里蘭卡
|
4.8
|1024978
|立陶宛
|
37.2
|1012046
|科威特
|
23.4
|1000000
|克羅地亞
|
22.4
|921527
|約旦
|
9.0
|919922
|薩爾瓦多
|
14.1
|915725
|肯尼亞
|
1.6
|853081
|加納
|
2.7
|849527
|玻利維亞
|
7.3
|848149
|保加利亞
|
12.0
|833510
|哥斯達黎加
|
16.1
|818884
|烏克蘭
|
1.7
|756310
|巴拿馬
|
16.1
|692764
|埃及
|
0.6
|660000
|斯洛文尼亞
|
31.2
|647758
|烏茲別克斯坦
|
1.8
|600369
|津巴布韋
|
3.5
|524199
|阿爾巴尼亞
|
18.0
|517501
|越南
|
0.5
|506435
|不丹
|
62.3
|480498
|黎巴嫩
|
6.9
|473740
|愛沙尼亞
|
35.5
|470680
|安哥拉
|
1.4
|456349
|塞內加爾
|
2.5
|413031
|突尼斯
|
3.4
|400364
|馬爾代夫
|
73.9
|399550
|盧旺達
|
2.7
|350131
|馬爾他
|
77.4
|341909
|烏干達
|
0.7
|339607
|南非
|
0.6
|329098
|白俄羅斯
|
3.5
|328500
|拉脫維亞
|
17.1
|321966
|阿曼
|
6.2
|315691
|伊拉克
|
0.7
|298377
|馬拉維
|
1.5
|296127
|委內瑞拉
|
0.9
|250000
|阿富汗
|
0.6
|240000
|塞浦路斯
|
27.0
|236265
|新西蘭
|
4.8
|232588
|巴勒斯坦地區
|
4.2
|213989
|盧森堡
|
32.0
|200553
|老撾
|
2.5
|184387
|危地馬拉
|
1.0
|171695
|科特迪瓦
|
0.6
|163176
|多哥
|
1.9
|160000
|摩爾多瓦
|
3.7
|147315
|冰島
|
42.8
|146111
|幾內亞
|
1.1
|143534
|幾內亞
|
1.1
|143534
|蘇丹
|
0.3
|140227
|牙買加
|
4.6
|135473
|尼加拉瓜
|
2.0
|135130
|塞舌爾
|
129.0
|126840
|圭亞那
|
16.1
|126800
|索馬裏
|
0.7
|117567
|毛裏求斯
|
9.2
|117323
|巴拉圭
|
1.5
|103994
|赤道幾內亞
|
5.4
|75518
|阿爾及利亞
|
0.2
|75000
|巴巴多斯
|
26.0
|74608
|曼島
|
85.5
|72673
|直布羅陀
|
211.1
|71114
|開曼群島
|
100.0
|65694
|黑山共和國
|
10.2
|63820
|台灣
|
0.3
|62437
|北馬其頓
|
3.0
|61603
|塞拉利昂
|
0.8
|61107
|洪都拉斯
|
0.6
|57639
|莫桑比克
|
0.2
|57305
|斐濟
|
6.2
|56000
|百慕大群島
|
89.8
|55904
|馬里
|
0.2
|49903
|博茨瓦納
|
2.1
|49882
|根西島
|
69.5
|46587
|贊比亞
|
0.2
|45740
|格魯吉亞
|
1.1
|45338
|特立尼達和多巴哥
|
3.2
|44810
|伯利茲城
|
10.6
|42100
|蘇里南
|
6.8
|39953
|斯威士蘭
|
3.0
|34897
|聖馬力諾
|
88.2
|29941
|安提瓜和巴布達
|
30.4
|29754
|安道爾
|
36.9
|28503
|吉爾吉斯斯坦
|
0.4
|27858
|多米尼加島
|
38.6
|27821
|巴哈馬群島
|
6.5
|25692
|特克斯和凱科斯群島
|
64.7
|25039
|聖盧西亞島
|
13.3
|24426
|摩納哥
|
62.1
|24390
|科索沃
|
0.000
|22096
|岡比亞
|
0.9
|20922
|法羅群島
|
41.4
|20238
|納米比亞
|
0.8
|20005
|萊索托
|
0.7
|16000
|格林納達
|
13.7
|15397
|波斯尼亞和黑塞哥維那
|
0.5
|15000
|聖文森特和格林納丁斯島
|
13.1
|14526
|剛果
|
0.3
|14297
|格陵蘭
|
25.0
|14176
|列支敦士登
|
32.0
|12219
|聖基茨和尼維斯
|
22.3
|11848
|文萊達魯薩蘭國
|
2.4
|10715
|吉布提
|
1.0
|10246
|聖多美和普林西比
|
4.4
|9724
|加蓬
|
0.4
|8897
|薩摩亞
|
3.7
|7435
|毛里塔尼亞
|
0.2
|7038
|安圭拉
|
46.0
|6898
|湯加
|
5.1
|5367
|所羅門群島
|
0.7
|4890
|聖赫勒拿
|
75.3
|4572
|福克蘭群島
|
126.5
|4407
|巴布亞新幾內亞
|
0.032
|2900
|東帝汶民主共和國
|
0.2
|2629
|叙利亞
|
0.014
|2500
|佛得角
|
0.4
|2184
|蒙特色拉特島
|
38.2
|1909
|剛果民主共和國
|
0.002
|1700
|尼日爾
|
0.006
|1366
|南蘇丹
|
0.009
|947
|利比亞
|
0.011
|750
|瑙魯
|
6.5
|700
|亞美尼亞
|
0.019
|565
|喀麥隆
|
0.002
|400
|中非共和國
|
0
|0
|乍得
|
0
|0
|也門
|
0
|0
|利比里亞
|
0
|0
|南喬治亞島和南桑威奇群島
|
0
|0
|厄立特里亞國
|
0
|0
|古巴
|
0
|0
|圖瓦盧
|
0
|0
|土庫曼斯坦
|
0
|0
|坦桑尼亞
|
0
|0
|基里巴斯
|
0
|0
|塔吉克斯坦
|
0
|0
|布基納法索
|
0
|0
|布隆迪
|
0
|0
|幾內亞比紹
|
0
|0
|庫克群島
|
0
|0
|托克勞
|
0
|0
|朝鮮
|
0
|0
|梵蒂岡
|
0
|0
|海地
|
0
|0
|瓦努阿圖
|
0
|0
|皮特凱恩群島
|
0
|0
|科摩羅
|
0
|0
|紐埃
|
0
|0
|英屬印度洋領地
|
0
|0
|英屬維京群島
|
0
|0
|貝寧
|
0
|0
|馬達加斯加島
|
0
|0
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注：數據定期更新，但可能不包含各國最新總數。疫苗接種總數指已接種疫苗劑數，不是指接種人數。因此，每100人接種劑數有可能多於100。
來源: Our World in Data, ONS, gov.uk 資訊頁面
最後更新時間：2021年5月4日 下午7:29 [GMT+8]
世衛屬下一個技術顧問團隊早前檢視了國藥提供的最新臨牀試驗資料，也檢視了它的製造過程。團隊透露，國藥疫苗對有病徵和已經住院的新冠肺炎患者的效能（efficacy）約79%。
這個團隊又指出，國藥的臨牀試驗計劃內很少有年齡超過60歲的參加者，因此無法估計疫苗對這個年齡組別的效能。雖然「理論上沒有原因」相信國藥疫苗總體安全性對60歲以上的接種人士會有不同，團隊仍然建議使用國藥疫苗的地區持續監察這些接種人士，確保安全性。
國藥疫苗其中一個優勝之處，是它只需要存放在攝氏二至八度，就可以保障品質，這個溫度相當於一般家用冰櫃的溫度。
世衛組織免疫、疫苗和生物製品司長凱特·奧布賴恩（Kate O'Brien）接受BBC訪問時說，世衛需要等待國藥提供資料，而世衛本身也會對這些資料作深入研究，所以花了一段時間才能決定批准使用國藥疫苗。
「批准使用疫苗所需時間，視乎生產商有多快回應世衛團隊的問題，也視乎生產商有多快可以提供完整的資料，讓世衛作出決定。」
目前全球新冠疫苗在技術上分三類：mRNA（信使核糖核酸）疫苗，如美國的輝瑞/BioNTech和莫德納；腺病毒疫苗，如英國的牛津/阿斯利康（AZD1222）和俄羅斯的衛星五號；滅活疫苗，如中國的國藥和科興疫苗。
滅活疫苗是最傳統的一種疫苗，會將病毒一些重要部份去除掉，這樣人體的免疫系統可以產生抗體的同時，又不會造成嚴重病發。
美國的輝瑞/BioNTech和莫德納使用的mRNA技術，就是把病毒的基因排序抽出，並注射到人體內，訓練免疫系統如何對付這種病毒。
阿斯利康的疫苗使用的技術建基於一種常會感染猩猩的感冒病毒，研發公司將這種病毒的基因排序修改，令它與新冠肺炎病毒的排序一樣，注射到人體內，免疫系統就會學懂應付新冠肺炎病毒。