新冠肺炎：治療、藥物和疫情結束後的挑戰

43 分钟前

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全球新冠疫情大流行什麼時候結束現在沒有確切答案，但可以肯定會結束。同樣可以肯定，那將不會是個「零新冠」世界，而是病毒與人類共存。

新冠肺炎可能就像流感、肝炎、瘧疾之類傳染病一樣，在一定程度上以某種形式與人類並存共處，像流感一樣呈季節性爆發。每年秋冬流感季，將來可能也是「新冠季」。

而從大流行疫情轉變為社會常態，疫苗、藥物和防疫機制是關鍵。

新冠疫苗率先突破，研發速度空前，已納入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單的和正在審核評估的有十幾種。

大致同時起步的是新冠藥物開發和療法探索，同樣重要，但路徑不同於疫苗研發。全球各地正在研發、試驗中的新冠藥物有百餘種。

英國成立了「抗病毒特別工作組」，爭取2021年秋季找到至少兩種針對新冠感染早期症狀的有效藥物。首相鮑里斯·約翰遜表示，最好是口服藥片。

那麼，新冠藥物和療法領域的進展如何？

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 測試、疫苗和藥物是結束大流行疫情的關鍵

BBC健康與科學事務記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）梳理新冠治療和藥物研發領域正在推進的大型試驗項目和三大研究方向：

主要試驗項目

三大研究課題：

直接針對冠狀病毒在人體內生存繁殖的抗病毒藥

鎮定免疫系統的藥物（以防患者自身免疫反應過激導致髒器受損）

從治癒者者血漿提取或實驗室合成針對病毒的抗體

不同藥物在不同階段所起的不同作用、不同方案混合使用效果如何等也是研究重點。

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潛在新藥和療法

曾經有兩種抗病毒藥物被認為對具有治療新冠的潛力，一度引起轟動，後來發現其實對降低死亡率、縮短住院治療時間、緩減症狀等各方面都幾乎無效，被WHO叫停；一種是針對埃博拉病毒的瑞德西韋（Remdesivir），另一種是治療瘧疾的氯奎（Chloroquine）及其衍生物羥氯喹（hydroxychloroquine）。

類固醇激素

牛津「康復」試驗發現，一款極普通的人工合成類固醇激素類大眾消炎藥地塞米松（dexamethasone）可以降低住院新冠重症患者死亡率。

醫院臨牀試驗顯示，用呼吸機的新冠重症患者用藥後死亡率降低三分之一，需要吸氧的患者死亡率降低五分之一。

另一種激素藥物，氫化可的松（hydrocortisone，又譯氫化可體松），被發現有類似的療效。

這兩款類固醇藥物都有消炎作用。炎症是免疫反應的一部分，有可能造成嚴重損害。

不過，地塞米松對症狀溫和的患者不起作用。

另有研究發現治哮喘激素藥物，布地奈德（budesonide），有早期新冠症狀的患者在家用這種吸入式類固醇消炎藥被發現有助於加速患者的康復。

免疫抑製劑

用於治療類風濕關節炎的免疫抑製劑托珠單抗（tocilizumab）與沙利姆單抗（sarilumab）被發現可以降低新冠重症患者死亡率。

這類藥物可以防止新冠患者的免疫反應過激，導致肺和其他器官受損。

包括英國在內的六個國家展開的臨牀試驗顯示，給深切看護病房（重症監護）800名患者用藥後，死亡率有所降低。

科學家們正在研究合成"單克隆"抗體或吸入型皮質類固醇消炎藥對延緩新冠患者病情惡化、降低住院重症病例的作用。

牛津「康復」數據顯示，這兩種免疫抑製劑與地塞米松一起使用效果可以增強。

這些研究報告還有待同行評估，尚未在專業期刊上發表。

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干擾素β（Interferon beta）

這是人體感染病毒後產生的一種蛋白。英國大量新冠藥物研究都是圍繞干擾素β展開。

臨牀試驗用噴霧劑讓住院重症患者吸入干擾素β，觀察它是否如預期那樣刺激免疫系統，激活細胞做好抵抗入侵病毒的凖備。

這種藥物傳統上用來治療神經系統多發性硬化症，用在新冠重症患者身上，目前的試驗結果顯示能使出現嚴重併發症的機率減少將近80%。

另一個研究課題涉及血栓。住院治療的新冠重症患者容易出現血栓，因此會使用稀釋血液的藥物，而這類藥物的一個常見副作用是出血。

因此，需要在治療新冠症狀和減少藥物副作用之間找到最佳平衡，然後才能考慮推廣這種療法。

新冠治癒者血漿

這種療法目前仍在廣泛試驗階段，效果難以定論。感染新冠後痊癒的人血液中有新冠抗體。曾經嘗試過把他們的血漿注入新冠重症患者體內作為「恢復期血漿」，為患者自身的免疫系統助力。

美國食品與藥物管理局（FDA）為「血漿療法」緊急使用授權開了綠燈，世界多國科研團隊正在研究治癒者血漿對早期或輕症患者有多大作用。

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展望未來

利物浦大學傳染病臨牀醫學講師湯姆·溫菲爾德（Tom Wingfield）和熱帶醫藥學院全球公共健康教授米麗亞姆·泰特梅耶（Miriam Taegtmeyer）認為，「零新冠」的目標基本上不可能實現，但局部地區消滅新冠病毒是可以做到的。

這些都需要及早籌謀規劃。

新冠長期症狀

除此之外，還有一個全新的挑戰：新冠長期症狀（long Covid，「長新冠」）。

相對於急性新型冠狀病毒感染而言，長期症狀具有慢性疾病特點，意味著對患者的治療和護理要求更複雜。

溫菲爾德和泰特梅耶估計，大約每10位新冠患者中有一人在治癒幾個月後仍有相關症狀，全球可能有數百萬人屬於這一類有長期症狀者。

他們認為，預防新冠長期症狀的最佳方式是避免感染新冠病毒，但對於那些不幸出現長期症狀的患者，則需要建立相應的診斷、治療和康復的規則。

「治療新冠長期症狀需要積累相關證據，而這就需要改善疾病識別、診斷和報告機制。」