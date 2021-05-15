健康與自然：綠地如何讓你身心受益、增強免疫力？

9 分钟前

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 公園綠地對身心有益。

如果你只需要做一件事情就能改善身心健康、提升免疫力，那應該是什麼呢？

BBC科學節目主持人邁克爾·莫斯利醫生（Dr Michael Mosley）在他的播客《就一件事》（Just One Thing）中說，只要每周2個小時到大自然、綠地中去就能讓你的健康受益，而且，這種「正能量」持續長久：一個月後還能感覺到。

越來越多的研究證實大自然和綠地對人身心健康的重要性，接近自然不但能減壓，還能提升免疫力。

然而，今天超過80%的人都生活在都市中，疫情更是令許多人足不出戶。但是，這也更加凸顯了綠地空間對健康的重要性。

那麼，綠地和大自然是如何改善身心健康的？怎樣做才能更有效？

自然殺傷細胞

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 綠色空間可以對人體免疫系統起到鎮靜作用。

誰都知道綠草茵茵、鳥語花香的環境令人身心愉悅。

日本有一種古老的傳統森林浴（forest bathing）。近年來在西方，類似的活動也越來越流行，比如擁抱大樹（tree-hugging或是 hug a tree）。

擁抱大樹可以增加人體催產素（oxytocin）的水平。催產素這種荷爾蒙可以使母嬰之間的聯繫更為緊密，它也被稱為「愛情荷爾蒙」，因為人們在心情愉悅時也會分泌。同時，擁抱大樹時體內的血清素（serotonin）和多巴胺（ dopamine）荷爾蒙也會增加人的快樂感。

但是研究也顯示，在森林綠地中度過時光還可以增加免疫系統中「自然殺傷細胞」（the natural killer cells）的數量。

自然殺傷細胞是機體重要的免疫細胞，這種先天性免疫效應細胞可以參與抗腫瘤、 抗病毒感染和免疫調節作用。

好消息是，只要在綠地中幾個小時似乎就會產生效果。

美國伊利諾伊大學芝加哥分校專門研究城市景觀對人類健康影響的郭教授（Professor Ming Kuo）在接受BBC莫斯利醫生採訪時主要從兩方面闡述了綠色空間是如何作用於人體免疫系統的。

「鎮靜作用」

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 綠色空間令人心曠神怡。

郭教授解釋說，首先，綠色空間可以對人體免疫系統起到鎮靜作用。

郭教授說，人體免疫中有一個促炎性細胞因子系統（inflammatory cytokine system），它相當於人體的預警機制。

當它出現過度亢奮時可能會引發恐慌，如臨大敵。於是，免疫系統會啟動過度防禦，即細胞因子風暴。細胞因子風暴甚至可能導致死亡。

她說，我們需要調節自己體內的預警系統，讓它不要輕易發生恐慌。

「強化作用」

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 潺潺溪水富含負離子，對人體有益。

其次，綠地空間還可以加強人體免疫系統的抗病毒能力。它可以調整免疫系統的作戰器械，讓它隨時做好戰鬥凖備。

郭教授表示，只要在大自然中度過3天的時間就會對人體抗病毒能力有「巨大和長久」的影響，並能改善自然殺傷細胞的數量和活動能力。

無論是公園、海灘、山中或是樹林都能讓人受益。郭教授說，人們從不同的環境中可以得到不同的益處，即使是綠樹成蔭的居住小區也有好處。

如果能直接與大自然中的土壤接觸，土壤中的一種分枝桿菌（牝牛分枝桿菌，mycobacterium vaccae）可以改變我們的血清素（serotonin）狀態，幫助阻斷壓力和炎症，有利於改善焦慮和抑鬱症。

此外，山區、森林以及流水中的空氣負離子（negative air ions）也更多，而植物中所釋放的芬多精（phytoncide）則可以增加人體的自然殺傷細胞的數量和活動能力，從而起到改善健康和抵禦疾病的作用。

精神健康

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 每周2小時以上接觸大自然是關鍵。

據郭教授介紹，居住環境越綠，罹患焦慮和抑鬱症的人比例越低。根據美國的研究，綠色空間越多的地區新冠病例也越少。

對此，郭教授解釋說，綠色空間可以提升人體免疫系統中的自然殺傷細胞數量。自然殺傷細胞的作用之一就是抗擊病毒，而新冠就是一種病毒。

另外，它還可以減少體內的促炎性細胞因子，如果體內的炎症水平較低，那感染新冠時也不太可能會經歷細胞因子風暴。

郭教授說，這就好比說，大自然讓你「更遠離死亡」。

120分鐘是關鍵

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 樹木和植物中所釋放的芬多精可以增加人體的自然殺傷細胞的數量和活動能力，從而起到促進人體健康和抵禦疾病的能力。

由愛丁堡大學和埃克塞特大學（又稱艾希特大學，University of Exeter）聯手進行的一項試驗顯示，要想得到顯著的健康好處，每周120分鐘接近大自然是一個關鍵值。

研究人員使用了兩組志願者（每組各15名成人），一組每周不到2小時、另一組則每周超過2小時接觸大自然，然後對他們生理方面、包括皮質醇水平、心率變化以及精神健康方面、包括對壓力和情緒的影響進行測試。

試驗結果最引人注意、也是最重要的一點是，每周接觸大自然超過120分鐘的那組志願者壓力知覺（perceived stress）水平至少下降30%，效果明顯；而少於120分鐘的志願者壓力水平則沒有明顯減少。

莫斯利表示，雖然這方面還需要進一步的研究，但它第一次證實了接觸大自然與改善精神健康的聯繫。

也就是說，無論是公園、綠地、森林、海濱等綠植空間場所都可以讓人放鬆和減壓，但需要每周2個小時以上親近大自然才會有明顯效果。