擁抱的學問：「親密接觸」為何難以取代

1 小时前

新冠病毒疫情給全世界許多地方帶來不同程度的封鎖措施，禁止人與人之間的近距離接觸，這違反了人類作為社交群聚動物的天性。

自從英國去年3月實施封鎖措施之後，大部分的時間美容美髮化妝行業的從業人員都不得工作，在倫敦從事化妝工作的阿德努加（Joy Adenuga）也是其中之一。

「我是給人化妝的，我工作的時候一定會碰觸到人體，我會摸到他們的臉，我很喜歡一邊化妝一邊跟他們講話聊天，封城之後我的工作突然停止了，精神上很難調適。」

收入上的損失不是唯一的問題，阿德努加化妝造型師的工作本來就有淡季和旺季的差別，收入有高有低，失去跟人的近距離接觸才是她精神上難以調適的主要問題。

她把這個現象形容為缺乏社交上的觸摸。

另一名造型化妝師格林威爾（Mary Greenwell）最近在社交網站分享她和一位朋友的錄像，這位朋友是她「社交泡泡」裏面的人，「能夠觸摸到真的人實在很幸運，這是封城以來我第一次觸摸到的人。」

「肌膚饑餓」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 新冠疫情下的另類擁抱方式

她社交網站上的一位關注者留言說，「 人與人之間的接觸，我指的不是戀人或親人之間，而是普通人日常生活上的接觸，在這個時候就顯得特別重要。」

另一位關注者回復表示，「有許多老年人渴望和別人接觸，他們唯一接觸到的人就是美髮師，這些老年人獨自居住沒有其他人。」

為什麼人類會渴望和別人近距離接觸，身體接觸為什麼難以取代？

美國亞利桑那大學（University of Arizona）的弗洛伊德（Kory Floyd）是研究缺乏激情的專家，缺乏社交上的觸摸就是他研究的領域之一，獨居者沒有人說話也是情感缺乏之一。

封鎖措施禁止人與人近距離接觸，更不用說彼此擁抱肢體上的接觸了，雖然人們可以用電話或網絡視頻維持聯繫，但那和實際的身體接觸完全不同。

弗洛伊德說，人們想要有近距離接觸，或者是肢體上的觸碰，如果缺乏這種社交行為，就會有渴望的感覺，就好像人類需要食物，沒東西吃喝的時候就會有饑渴的感覺。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 為了防疫，剪頭髮也受到很多限制

弗洛伊德表示，「很多人並沒有意識到自己缺少了什麼，他們只是感覺到哪裏不太對勁，其實是他們已經有好幾個星期沒有跟人擁抱過，或是沒有和孫子孫女或成年子女見面。」

但是這種感受也是因人而異，一些人比其他人更需要與人接觸，渴望和別人接觸的程度每個人都不一樣，但是只有絶少數人完全不需要和其他人保持聯繫和交流。

弗洛伊德表示，大部分的人都需要和別人接觸，有些人喜歡和別人肢體上的觸碰，有些人不喜歡，這從一般的社交行為就可以看得出來，最容易感到孤獨的人也最需要和別人接觸，從人口的研究得知，年輕人最容易感到孤獨，再來就是老年人，這兩類群體也最需要和別人有肢體上的接觸。

一般人可能會認為老年人是最孤獨的群體，但事實上老年人的生活沒有太大的改變。新冠疫情封城措施以前，老年人也並沒有天天能和孫子孫女或成年子女相處見面。封城措施影響最大的那些每天都有朋友圍繞在身邊的群體。

精神健康

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 解除封鎖之後，人們可以和親人朋友互相擁抱

少了與人的近距離接觸，還有什麼能取代人的肢體接觸呢？有一種借助高科技的電傳導觸摸技術和設備，可以由親人在遠端控制，通過電傳觸摸在另一端的親人，但接受者的感覺或許不是那麼好。

再來就是真人大小的發熱抱枕了。在新冠疫情以前，渴望與人肢體接觸的人還可以參加「擁抱聚會」，一群陌生人在控制的環境下互相交換擁抱，但和陌生人擁抱感覺比不上和親人或朋友的擁抱。

弗洛伊德表示，只要感覺不是負面的，不是受威脅或侵犯性的話，與陌生人的擁抱也比沒有任何肢體接觸要好，不管是擁抱聚會或者去給人按摩，都比完全沒有肢體接觸要好。但是，如果肢體接觸附帶正面的情感聯繫，那麼會給我們的精神健康帶來更多好處。

從這點來看，即使和寵物的肢體接觸都有很大的好處。在情感層面上，和寵物擁抱比和陌生人的擁抱聚會更真實。

新冠疫情封鎖措施實施以來，各地的寵物需求都增加了，甚至連美國的一些流浪動物之家可供領養的寵物都被領養一空。

後疫情時代

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 健身鍛煉也變得不一樣

新冠疫情過後我們的生活肯定不會一樣。美國一些衛生官員甚至要求人們在回去工作之後不要和別人握手，以往被視為理所當然的社交接觸以後會變怎麼樣？

對造型化妝師阿德努加而言，回去工作可能意味著以後必須戴上手套和面罩或口罩，她很懷疑戴手套要怎麼給人化妝，畢竟很多時候她必須用手觸摸客戶的皮膚，但她相信一定會有辦法的。

她的很多客戶都是要結婚的新娘子。想象一下，在你大喜的日子，一早上來給你化妝作造型的人戴著手套，臉口鼻都蒙著，新娘子看了會有什麼感覺？

難道人與人的近距離接觸真的從此一去不回了嗎？弗洛伊德認為也許未必，「我猜想疫情過後我們很快會恢復正常。」