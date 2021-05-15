天問一號登陸：中國成第二個成功著陸火星的國家

6 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國官媒播出天問一號著陸火星的時候，控制中心的情況。

中國的「天問一號」火星探測器搭載的「祝融號」火星車於北京時間5月15日7時18分成功登陸火星，這是中國第一次成功的火星著陸任務，也讓中國成為繼美國後第二個成功派出探測器登陸火星的國家。

美國的勇氣號、機遇號、好奇號以及毅力號火星車分別於2004年1月至2021年2月數次登陸火星表面。

中國國家航天局宣佈，天問一號登陸火星北半球的「烏托邦平原」南部預選著陸區，著陸器搭載有「祝融號」火星車，可以在火星表面上行走。祝融在中國傳統文化中象徵著火神。

天問一號探測器於2020年7月23日發射，距今已有大半年時間，並在今年2月10日進入火星軌道，過去數個月它不斷探測「烏托邦平原」的表面，尋找適合著陸的地點，避免火星表面的石塊和坑洞，最終成功著陸。

中國國家主席習近平發出賀電，指天問一號成功著陸讓中國「在行星探測領域進入世界先進行列」，美國太空總署助理科學主管祖爾布琴（Thomas Zurbuchen）也在社交網站發帖祝賀，期待中國的任務可以讓人類更了解火星。

圖像來源，CNSA 圖像加註文字， 天問一號是首個成功登陸的中國火星探測器。

火星目前距離地球約3億公里，天問一號發出的訊號需要約18分鐘才能傳送到地球，因此科學家無法作出實時監察或操控，天問一號必須自主完成整個著陸過程。

天問一號凖備降落的時候，著陸器和軌道器分開，著陸器由一個保護層包裹，並附有一個隔熱層，當著陸器與火星空氣摩擦的時候就會開始減速，之後會打開降落傘進一步減速，最後以火箭著陸。

著陸器之後用了17分鐘時間張開太陽能板，並向地球的控制中心傳送訊號。

另外，軌道器會繼續在軌道運行，它除了會繼續對火星表面作出探測外，還會為祝融號提供訊號中轉服務，讓它可以與地球保持聯絡。

圖像來源，CNSA 圖像加註文字， 天問一號的著陸器同時搭載有祝融號火星車，可以在火星表面上行走。

天問一號成功著陸後，中國科學家計劃最少在未來90個火星日（Sol）透過它探測火星的地質結構。火星上的一天，長度大約是24小時39分鐘。

它的設計與美國太空總署2000年代的勇氣號（Spirit）和機遇號（Opportunity）相似，重量約240公斤，依靠可以張開的太陽能板供應電力。

祝融號也搭載一個可以伸高的天線，天線上裝設有照相機，同時可以用來協助導航。祝融號本身也裝設五個儀器，用來探測地質土壤，也會偵測火星表面下有沒有冰塊或水。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 天問一號的設計與美國太空總署2000年代的勇氣號和機遇號相似。

前蘇聯、俄羅斯、英國等多國過去都嘗試進行火星著陸任務，但除了中國外至今只有美國成功。

前蘇聯在1960至1970年代多次嘗試派出探測器在火星著陸，最終全數失敗。而美國的維京一號在1976年降落火星，是首個成功降落的探測器。

天問一號是中國第二個主要的火星探測任務，上一個任務是2011月與俄羅斯合作的螢火一號，原本計劃會環繞火星運行並收集數據，但搭載著螢火一號的俄羅斯火箭出現異常，令螢火一號無法離開地球軌道，最終掉回地球大氣層燒燬。