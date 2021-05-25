新冠疫苗：應該讓小孩子接種嗎？

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

BBC衛生及科學事務記者

37 分钟前

圖像來源，Getty Images

為兒童接種疫苗是很普遍而且被廣泛接受的，從麻疹、腮腺炎、小兒麻痺症、白喉、輪狀病毒、多種腦膜炎毒株到百日咳等等，嬰兒出生數周開始就接種。

那麼，新冠疫苗呢？

一些國家正在採取行動，例如美國已經為大約60萬名12至15歲的兒童打針，預期在有足夠的安全數據後，再把計劃延伸至更年輕的人。

英國暫時只為成年人打針，應該在7月底之前便向所有成年人提供第一劑，但尚未就兒童打針問題做出決定。

這是一個科學問題——為兒童接種疫苗可以挽救生命嗎？這很複雜，答案可能因國家與地區而有差異。當中衍生了道德和倫理問題，如果把疫苗分配給其他國家的衛生工作者和弱勢群組，會否比把疫苗分配給兒童挽救更多的生命？

兒童感染風險非常低

其中一個論據不贊成為兒童接種疫苗，是因為他們獲益相對較少。

英國疫苗和免疫聯合委員會主席亞當·芬恩（Adam Finn）教授說：「幸運的是，這種大流行的少數好處之一，就是兒童很少受到這種感染的嚴重影響。」

兒童感染大多症狀輕微，甚至無症狀，這與年紀較大的人形成強烈對比，長者通常獲優先接種。

在《柳葉刀》上發表一項針對七國的研究估計，在大流行期間，每100萬名兒童中，死於新冠的兒童不到2名。

目前，即使是有醫療問題的兒童在英國也沒有接種疫苗，這些醫療問題會增加成年人感染的風險。當局建議，只有那些「很高暴露風險和嚴重後果的人」進行接種，這或包括在療養機構中有嚴重殘疾的大齡兒童。

疫苗極其安全，但仍必須仔細權衡其風險和益處。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 為擊退新冠病毒，我們必須知道它是怎麼傳播的

一些國家可能從兒童接種疫苗中受益

給兒童接種疫苗還有另一個潛在的好處，它或許可以挽救他人的生命。

這是一種已經用於流感的方法。英國每年對2歲至12歲左右的兒童進行噴鼻，主要目的是為了保護其祖父母。

其中一種說法是新冠疫苗也有同樣效益，可以形成群體免疫，在很多人受保護下，病毒更難傳播開去。

新冠疫苗看起來也很有利於截斷病毒的傳播，只需一劑疫苗就可以將感染病毒的機會減少至少一半，即使打了一劑仍感染病毒的人，也會將其傳播的可能性降低一半。

兒童似乎不是冠狀病毒的主要傳播者，但年齡較大的青少年可能仍在發揮作用。

倫敦衛生與熱帶醫學學院的亞當·庫查爾斯基（Adam Kucharski）博士說：「有肯定的證據表明，在中學年齡段也有傳播的可能性，因此接種疫苗可能對整體傳播率產生影響。」

但是，關於是否值得這樣做還沒有一個統一的答案。

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英國正加快疫苗接種計劃，當地早前出現過多次大型爆發，當中顯示了兒童或許已產生免疫力。

例如在英格蘭，超過四分之一的16和17歲的兒童血液中，帶有新冠病毒抗體，儘管他們幾乎都沒有接種疫苗。

因此，英國和類似地方可能會發現兒童已具有足夠的免疫力，而不用給兒童接種疫苗的情況下阻止病毒傳播。

庫查爾斯基說：「與沒有多次爆發疫情、成年人感染率也不高的的國家相比，情況是非常不一樣，在那些地方，不給年輕人接種疫苗也將會非常困難。」

澳大利亞是一個民眾對疫苗存在懷疑的國家，與新西蘭和台灣等地一樣，由於這些地方曾經在應對疫情方面表現較好，但這也意味著很少人會因而有免疫力。

在道德上可以接受嗎？

要記住的一件事是，當小孩打了疫苗，就意味有一個人無法接種疫苗。

世界衛生組織說，富裕國家應該推遲為兒童打針的計劃，並將疫苗捐贈給其他地區。負責牛津-阿斯利康疫苗臨牀試驗的安德魯·波拉德教授（Andrew Pollard）說，優先考慮給兒童打針是「道德上的錯誤」。

愛丁堡大學的免疫學家埃莉諾·賴利教授（Eleanor Riley）說：「這是有原因的，如果有無限的疫苗供應，我們可以繼續讓12歲以上的人打疫苗，但事實並非如此」。