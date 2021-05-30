朋友圈最多超不過幾人？辯論了30年仍舊無解

1 小时前

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一個人最多能夠保持幾個關係密切的朋友？英國牛津大學演化心理學家和人類學家羅賓·鄧巴（Robin Dunbar）給出一個數字和一個假設：150人，其中關係最密切的不超過5人。

這個答案被稱為鄧巴數，也叫150定律，指一個人維持緊密人際關係的人數上限；那個假設叫社會腦假設（social brain hypothesis）。

但是，鄧巴數和相關的社會腦假設歷年來在靈長類動物學、認知和實驗心理學領域受到猛烈抨擊。

最新一輪爭辯發生在鄧巴數問世30週年 - 瑞典斯德哥爾摩大學一項研究斥鄧巴數理論不足為信，鄧巴教授則撰文反駁，宣告「我還是對的」，150定律今天仍舊成立。

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鄧巴數

1990年代初，當時在倫敦大學學院任教的鄧巴提出，維持緊密人際關係的上限，是由大腦皮層中的新皮質區域的大小以及相應的處理能力決定的；這個區域位於腦半球頂部，與知覺、意識、語言、運動、空間推理等高級功能有關。

人際關係在這裏不包括萍水相逢、泛泛之交，而是指相互知曉，並且了解圈內彼此之間的關係。

根據這個定律，如果一個群體規模不超過人數上限，那麼「朋友圈」裏每個人都彼此認識，對彼此的關係有足夠了解。如果這個圈子人數超過上限，就會出現失控危險，需要制定規則，通過強制性的行為規範來保持群體的穩定性和凝聚力。

鄧巴數提出之後被廣泛應用於團隊建設，建築設計師在設計樓房時會考慮這個數字，進入互聯網時代後，網絡社交平台設計和在線安全軟件開發等經常會參考鄧巴數。

但是，它從一開始就極具爭議，不乏質疑者和批評者。

尤其是進入互聯網時代，社交媒體興起後，直覺告訴人們，建立、維持一個有幾百人的朋友圈應該不是什麼問題吧？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黑猩猩和人類一樣，會做戰略決策，懂得結盟

對150定律的一條最主要的批評是說，人類的行為取決於文化，不適用靈長類動物行為的生物學規律。與此一脈相承的一個觀點是，社交網絡平台的出現使得擴大和維持朋友圈成為可能。

鄧巴教授在文章裏寫道，大部分批評意見都忽略了一點，即鄧巴數適用的是優質的關係，而不是泛泛之交；較淺的彼此認識關係屬於社交網絡的外圍，不屬於150個有實質意義的朋友關係。

瑞典斯德哥爾摩大學的學者最近對鄧巴數提出了新的挑戰，在數據計算和分析層面論證其繆。

對此，鄧巴反駁說對方採用的統計方式有缺陷，未能將累積至今的證據納入其中。

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比如，個人社交網和自然形成的社群大致規模是150人，具有鮮明的分層結構，這一點可以在通訊錄、臉書群、聖誕賀卡寄送名單、軍隊作戰單位、線上博彩環境、教區、村落和青銅器時代的社群等各處找到證據。

這個社交關係層次結構在社區和個人社交圈都可以看到，每一層的規模大致是裏面一層的三倍。猴子、大猩猩、海豚和大象的社群都有類似的社交層次結構。

鄧巴在文中提到歷年來在行為和神經認知方面有許多發現為社會腦假設（social brain hypothesis）提供了論據。

有十多項神經成像研究結果顯示，無論是人類還是猴子，一個個體的社交圈跟他們的默認設置神經網絡 - 管理社交關係的大腦迴路 - 呈正比。

圖像來源，Reuters/TOBY MELVILLE 圖像加註文字， 社交腦假設認為，靈長類動物大腦皮層上的新皮質區域處理社交信息的能力是有上限的

爭議焦點是什麼？

澳大利亞兩名學者2015年曾撰文評議鄧巴數和社會腦假設。

新南威爾士大學ARC研究員戴倫·克諾（Darren Curnoe）和該校演化生態學教授羅伯·布魯克斯（ Rob Brooks）指出，有一點必須首先澄清：

這個數字並非依據複雜靈長類哺乳動物自然組成社群的生態原理或演化法則推導出來的精確數字，而是一個估計數值。

鄧巴用一個公式來表述靈長類動物社交群體的成員數與大腦新皮質大小之間統計學上的關聯，根據這個公式推導出這個估計數。

布魯克斯認為，鄧巴的理論雖然有明顯的局限性和問題，但他的思路還是有可取之處。

尤其是鄧巴提出，人際關係按疏密逐層向外擴展，每一層關係上人數是有限的；我們每人平均有5個最親密的人、15個密友、45個稍遠一層的好友……依次類推。

不管動物神經生物學機制如何，人類社交能力的有限性這個假設是有學術價值的。

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主要批評意見

現在已經知道，體型較大的哺乳動物大腦新皮質體積較大：新皮質佔抹香鯨大腦皮層87%，佔人類大腦皮層80%，佔駱駝大腦皮層71%，在鼩鼱腦子裏只佔15%。

布魯克斯和同事、澳大利亞研究理事會研究員戴倫·克諾（Darren Curnoe）指出，問題在於，一個物種的新皮質大小未必就是他們社交生活的唯一決定因素。無數研究發現新皮質區域的大小跟很多因素有關聯。

因此，學術界很多人認為鄧巴的理論是對靈長類動物大腦、認知和行為的一種不完整的解釋。

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曾經有人把鄧巴數放到歷史上和生活在當今世界的狩獵採集者的實際社群環境加以檢驗，結果發現差強人意。

許多批評者認為，鄧巴的推理和結論過於簡單化。