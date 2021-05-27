新冠疫苗：中國國藥疫苗三期試驗保護力逾7成，尚未測試變種病毒

30 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國藥疫苗其中一個優勝之處，是它只需要存放在攝氏二至八度，就可以保障品質，這個溫度相當於一般家用冰櫃的溫度。

《美國醫學會期刊》 在5月26日刊登了中國國藥集團旗下兩款新冠疫苗第三期臨牀試驗中期分析結果，報告顯示兩款疫苗可以提供預防症狀感染效力逾7成，和之前的結果差不多，超過世界衛生組織有效率5成以上的要求。

世衛本月初已把中國國藥生產的疫苗列入緊急使用清單，而中國衛生部門亦在今年稍早批准國藥疫苗上市，疫苗還在印尼、伊朗、巴基斯坦等幾十個國家獲得緊急授權使用。

但近日澳門有曾打兩劑國藥疫苗的患者，外遊後確診主要在印度發現的B.1.617變種病毒，引發外界憂慮疫苗能否對抗變種病毒，澳門當局表示，事主是在打針後不足14天就外遊，以至未能產生足夠抗體，但他屬於無症狀患者，顯示疫苗仍有一定保護力。

而有關中國國藥疫苗的臨牀測試是在中東國家進行，該區變種病毒並不普遍，因而暫時沒法提供與變種病毒相關數據。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一般疫苗從研發到推出市場需時十年，但新冠疫苗卻在一年內就面世，到底哪些程序加速了？

「大大降低有症狀新冠的風險」

《美國醫學會期刊》發表的國藥疫苗研究，針對分別由中國國藥旗下武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所研製和生產的兩款疫苗WIV04和HB02，疫苗所用毒株樣本來自武漢市金銀潭醫院的兩名患者。

研究於去年年底開始在阿聯酋、巴林進行，超過4萬名18歲以上成年人參與測試，被隨機平均分為三組，每組約1.3萬人，分別注射兩款疫苗（每款接種兩劑）以及安慰劑。

結果顯示在監測期內，接種了兩劑疫苗的人在14天後會產生高滴度抗體，形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%以上。

而具體確診數字方面，安慰劑組出現95起有症狀個案，其他兩個疫苗組則分別有26和21宗有症狀個案，即是兩款疫苗保護率分別為72.8%和78.1%，報告稱，兩款疫苗都「大大降低有症狀新冠的風險」。

研究人員亦安排了在埃及和約旦做測試，最終分析結果中會加入這兩國的數據作更全面的分析。

研究人員表示，這項測試主要對象是健康年輕的中東男性，不能夠直接推斷疫苗對長者、女性、長期病患者的保護效力，而有關研究也沒有研究疫苗能否防止無症狀感染，而在眾多參與者中，只有在安慰劑組出現兩宗嚴重症狀確診個案，所以也無法推論疫苗是否能預防嚴重新冠個案。

圖像來源，Getty Images

澳門接種國藥疫苗者確診

澳門近日一名曾打兩劑國藥疫苗的39歲男子，外遊後返澳時確診主要在印度發現的B.1.617變種病毒。

他在今年2月11日及3月11日打針，3月15日離開澳門前往香港，再到尼泊爾，他在5月17日從尼泊爾飛往土耳其，18日轉飛到法國機場和台灣桃園機場，再在19日飛返澳門，並在本周一（24日）確診。

他曾在5月16日於尼泊爾做病毒檢測，但並沒有發現確診。

這宗案例引發外界關注疫苗能否對抗變種病毒。澳門當局表示，事主是在打針後不足14天就外遊，以至未能產生足夠抗體，而他屬於無症狀患者，顯示疫苗仍有一定保護力。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 為擊退新冠病毒，我們必須知道它是怎麼傳播的

中國國藥疫苗有什麼特點

中國國藥生物滅活新冠疫苗是中國最早問世的新冠疫苗之一，在本月稍早獲世衛批准緊急使用，與輝瑞、阿斯利康、強生/楊森、印度血清研究所Covishield疫苗和莫德納等並列。

公開資料顯示，這款疫苗屬於傳統滅活疫苗，技術相對成熟，只需常規低溫攝氏2至8度冷藏，即是普通家用冰櫃的溫度，較易處理。

在試驗期間，巴西和秘魯都曾因為出現疑似相關嚴重不良反應病例而一度叫停接種國藥疫苗，