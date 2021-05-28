副作用：罕見血栓和阿斯利康、強生疫苗有什麼關係

44 分钟前

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牛津/阿斯利康疫苗和強生/楊森疫苗會不會引發血栓？這個問題沒有簡單答案。

強生/楊森（Janssen）單劑接種疫苗5月28日在英國獲准緊急使用。牛津/阿斯利康疫苗包括第一、第二針的注射劑次已經超過3000萬。

英國醫藥監管當局正就罕見的腦靜脈竇血栓跟阿斯利康疫苗是否有關係展開調查。

此前，英國、歐盟和世界衛生組織（WHO）也曾就牛津/阿斯利康疫苗是否導致人體其他部位血栓的問題展開調查。

截止目前，沒有確鑿證據顯示疫苗和罕見血栓之間有因果關聯，具體風險因素也不清楚。

美國食品藥物署針對2021年4月強生/楊森疫苗接種680萬劑後出現6起腦部血液凝塊病例展開調查後表示，引發血栓風險極低，疫苗安全、有效。

什麼是CVST凝塊？

CVST是腦靜脈竇血栓的英語縮寫， 簡單說，這是在大腦大靜脈中發現的血塊。血液通常通過靜脈從大腦流回心臟。CVST凝塊會阻塞大腦中的血液流動，減少氧氣供應，阻止中樞神經系統正常工作。

還有人在注射牛津/阿斯利康疫苗後身體其他部位出現罕見的凝血，例如腹部的大靜脈，也有少數出現在動脈內。

牛津/阿斯利康疫苗由黑猩猩的普通感冒病毒（稱為腺病毒）的弱化版本製成，兩劑接種。

它不會引起疾病，已被修改為更像冠狀病毒，進入人體後可以教免疫系統識別和對抗真正的新冠病毒。

楊森/強生（Janssen/Johnson&Johnson）疫苗單劑接種，但原理跟阿斯利康疫苗非常相似。

血栓自然發生機率多大？牛津/阿斯利康疫苗研發主任安德魯·波拉德（Andrew Pollard）教授表示，英國每個月因其它原因引發血栓的病例大約有3000。

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為什麼會出現血栓？

沒有人可以確定疫苗和血栓形成之間是否有關聯，如果有，是什麼樣的關聯。

未知數仍舊很多，但有一些共同的因素或許可以提供一些線索。在接受調查的CVST病例中，所有患者的血小板數量都很少；血小板的功能之一是幫助修復體內出血。另外，患者的血液中還發現一種可以激活血小板的特定抗體，即具有抵抗感染功能的免疫蛋白。這種抗體似乎會導致血小板錯誤地聚集在一起並形成血液凝塊，進而激活人體內其他部位的凝結機制。血液凝塊和低血小板的這種罕見的組合是目前研究的一個重點。

歐洲藥品管理局執行董事庫克（Emer Cooke）曾對媒體表示，對於包括血栓在內的罕見副作用，一個 「合理解釋是（個體）對疫苗的免疫反應」。

這種情況類似於接受過藥物肝素治療的人的情況；肝素是一種用於防止血栓形成的血液稀釋劑。

在某些情況下，對該藥物產生的潛在危險免疫不良反應導致一種稱為肝素誘導的血小板減少症。

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出現血栓有什麼症狀？

任何人接種疫苗4天或更長時間後如果出現以下任何症狀，應立即求醫：

•止痛藥無法緩解的劇烈頭痛•躺下或彎腰時頭痛會加重•以前極少出現的頭痛，且伴以視力模糊、噁心、說話困難或嗜睡•癲癇發作或虛弱•呼吸急促、氣促•胸痛•腿腫脹•持續的胃/腹疼痛•看起來像是小塊瘀傷或皮膚下流血的皮疹

多數已知病例是接種4天到數周之後發現的。英國專家建議，在接種疫苗後一個月內出現上述症狀的任何人，都應考慮是否屬於這種罕見病。

罕見血栓有多罕見？

歐洲藥品管理局（EMA）2021年4月7日公布的調查結論是，罕見血栓應該被列為牛津/阿斯利康疫苗的極罕見副作用，但無法確定具體相關風險因素，也不清楚疫苗和血栓發病之間是否存在因果關聯。

英國醫療監管機構的數據顯示，截至2021年5月中旬，阿斯利康疫苗第一劑接種超過2300萬、第二劑接種超過900萬，其中總共發現309例低血小板重症血栓病例，發生部位包括大腦和身體其他部位。

英國初步調查顯示第一針疫苗注射後出現血栓的風險概率估計約為百萬分之12.3。截止目前，共56人死亡。

罕見血栓可以治療嗎？

通常有幾種藥物對血栓有效，包括滴注免疫球蛋白，以及在定期監測條件下使用新一代血液稀釋劑。

血液專家艾德利安·紐蘭德（Adrian Newland）說，現有證據表明75%的患者可以存活。

歐洲EMA研究了2500萬接種該疫苗的歐洲人口數據，發現血栓病例大多為60歲以下女性。截至3月22日，在歐洲經濟區（歐盟、冰島、挪威和列支敦士登）記錄在案的86個血栓病例中，大部分患者為60歲以下女性，其中18例情況致命。